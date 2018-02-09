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Tele2 строит сеть 4G в Приморье
В Приморье Tele2 запустит 4G во втором квартале 2018 года. На момент ввода сети в коммерческую эксплуатацию, услуги мобильного интернета четвертого поколения станут доступны более 80% населения Приморского края.
Для модернизации сети Tele2 использует современное оборудование компании Ericsson. Строительство осуществляется по принципу постепенного расширения покрытия, что снижает нагрузку на работающую сеть и позволяет ускорить внедрение технологии LTE.
На данный момент в тестовом режиме услуга 4G доступна жителям городов Уссурийск, Арсеньев, Артем, Большой Камень, Дальнегорск, Находка, Партизанск, Спасск-Дальний, Фокино, а также крупных населенных пунктов Кавалеровского, Михайловского, Надеждинского, Октябрьского, Черниговского, Спасского, Чугуевского, Шкотовского и Яковлевского районов.
Tele2 продолжит модернизировать базовые станции, расширит покрытие сети 4G во Владивостоке. В коммерческую эксплуатацию сеть четвертого поколения будет запущена во втором квартале 2018 года.
Дмитрий Лопатухин, директор по операциям Tele2:
«Год назад Tele2 представила новую бизнес-стратегию lifestyle enabler. Компания вышла за рамки привычного восприятия оператора связи, став создателем и ключевым игроком digital-экосистемы на базе мобильных услуг. Следуя другим правилам, в прошлом году Tele2 увеличила планы по количеству запусков LTE почти в два раза: с 13 до 25 сетей. Сейчас услуги высокоскоростного мобильного интернета доступны абонентам Tele2 более чем в 50 регионах России, и в этом году на нашей 4G-карте появится Приморский край».
Андрей Шмалев, директор приморского филиала Tele2:
«По нашим данным, каждый четвертый смартфон в сети Tele2 в регионе поддерживает технологию 4G, а потребление интернет-трафика приморскими абонентами в прошлом году увеличилось в 4 раза. Уверен, что внедрение новой технологии станет приятным дополнением к нашим выгодным тарифам и услугам».
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