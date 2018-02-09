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На Чукотке резидент ТОР "Беринговский" изготовил первую партию вяленой и копченой корюшки

09 Февраля 2018, 17:50 | Дальний Восток
Компания "Комбинат Беринговский", являющаяся резидентом одноименной ТОР, запустила в тестовом режиме производство копченой и вяленой корюшки.

Пока предприятие перерабатывает небольшие объемы закупленной рыбы, но в дальнейшем планирует получить в аренду рыбопромысловые участки и заняться самостоятельным выловом, сообщает ИА «Чукотка».

Компания стала резидентом территории опережающего развития «Беринговский» 31 июля, подписав соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока. Документы готовили при помощи Фонда развития и прямых инвестиций Чукотки и поддержке окружного правительства. В одноименном поселке компания решила развивать рыбопереработку. Первоначально в качестве сырья была выбрана корюшка, общие инвестиции в проект составят 652 тыс. (полмиллиона в качестве гранта выделил окружной департамент финансов), на предприятии создано три рабочих места.

«Сегодня сделали на пробу первую партию копченой и вяленой корюшки. Планировали начать работу в декабре, но немного задержались – сначала ездил в Сколково на защиту проекта по улучшению жизни поселка в Фонде развития моногородов, затем оборудование и стройматериалы прибыли из Владивостока не в октябре, как планировалось, а в декабре. Потом еще с месяц ушло на строительство, монтаж и наладку», - рассказал корр. ИА «Чукотка» предприниматель Виталий Калинин.

Пока объемы производства небольшие, аппарат для вяления рыбы рассчитан на 150 кг. Компании не удалось получить в аренду рыбопромысловые участки, поэтому сейчас «Комбинат Беринговский» закупает свежевыловленную корюшку, солит ее, затем вялит и уже потом коптит. Коптилка тоже автоматическая, вмещает 50 кг рыбы. Готовая продукция упаковывается в вакууматоре и маркируется на специальных весах.

Официально в поселке таким производством не занимаются, хотя в продаже есть изготовленная кустарным способом продукция. Пока предприниматель планирует обеспечивать корюшкой, хариусом сигом и красной рыбой потребителей в Беринговском, в дальнейшем планирует расширять географию сбыта. Есть интерес у покупателей из Санкт-Петербурга и Хабаровска, но пока все упирается в вопросы логистики. Также в планах участие в аукционе на аренду рыбопромысловых участков на 2019 год – собственная добыча позволит увеличить объемы производства и снизить себестоимость продукции.
 

ВСЕ НОВОСТИ ЧУКОТКИ

 

Журнал "Дальневосточный капитал".

 
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Теги: тор  Чукотка  беринговский 



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