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На Чукотке началась работа по созданию сельскохозяйственной кооперации
В Департаменте сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского автономного округа состоялся круглый стол по вопросу организации сельскохозяйственного кооператива в регионе. На нём была представлена презентация «Об основных мероприятиях ведомственной целевой программы «О развитии сельскохозяйственной кооперации на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе аппарата губернатора и правительства ЧАО.
Как рассказал начальник Департамента Леонид Николаев, в Минсельхозе разработаны предложения в рамках обеспечения продовольственной безопасности страны и импортозамещения. В ведомстве полагают, что организация сельхозкооперативов может стать эффективным решением вопроса. Леонид Николаев акцентировал, что тема является крайне актуальной для Чукотки.
– Губернатором определён ряд задач по развитию перерабатывающих производств в округе. Всё это как раз вписывается в рамки инициативы об организации кооперативов, которые смогут взять эти функции на себя. А проблема создания такого производства действительно стоит остро. От оленя мы сегодня получаем только мясо, остальное – от случая к случаю. Скажем, камус отдаётся необработанным сырцом, шкуры используются только для нужд людей, проживающих в тундре. Это же касается и другой продукции оленеводства и морзверобойного промысла, – сказал начальник Департамента сельскохозяйственной политики и природопользования.
Леонид Николаев подчеркнул, что создание кооперации подразумевает софинансирование, то есть возможность получить государственный грант. По его словам, средства на эти цели предусмотрены региональным бюджетом, а также Минсельхозом. При этом грант должен быть использован в течение 18 месяцев, а сам кооператив обязан осуществлять свою деятельность не менее пяти лет со дня получения денежных средств.
Объединиться в кооперацию смогут не только оленеводы и морзверобои, но и индивидуальные предприниматели, другие организации, работающие в отрасли, – перерабатывающие, сбытовые, обслуживающие. Леонид Николаев заметил, что в качестве ассоциированного члена может войти Россельхозбанк, но основной капитал формируется за счёт учредителей.
– В наших условиях это возможно, – считает начальник Департамента сельскохозяйственной политики и природопользования. – Интерес к продукции оленеводства и морзверобойного промысла растёт. Например, к нам уже поступили обращения от трёх фирм из Китая, которых интересуют продукты внутренней секреции оленя, кровь, рога и прочее. Нужно только соблюдать технологию по заготовке продукции для сбыта. Большой интерес проявлен к морским млекопитающим, добычей которых занимаются территориально-соседские общины.
Напомним, что на сегодня общины по закону не являются сельхозтоваропроизводителями, но они могут использовать мощности по переработке шкур оленя применительно к шкурам морзверя, заготавливать и сдавать жир. Более того, департамент ведёт работу, направленную на то, чтобы объединения такого типа были приравнены к категории сельхозтоваропроизводителей.
Подводя итоги обсуждения темы, было отмечено, что создание кооперативов поможет оленеводческим хозяйствам полностью сконцентрироваться на традиционном виде деятельности – выращивании и сохранении поголовья, а также уйти от несвойственных им функций, в том числе по содержанию и ремонту забойных пунктов.
Отметим, что руководители крупных оленеводческих хозяйств в целом идею Минсельхоза поддержали и сформировали инициативную группу, которая начнёт детально прорабатывать вопросы по этому направлению.
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