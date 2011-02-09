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Приморцам предоставляются гранты на открытие собственного дела
Грант размером до 300 тысяч рублей имеют возможность получить приморские предприниматели в рамках краевой целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае» на 2011-2013 годы.
Как сообщили в департаменте экономики, поддержки предпринимательства, развития конкуренции, инвестиций и контроля подготовки к саммиту АТЭС Приморского края, приморским предпринимателям возместят часть затрат (как уже произведенных, так и планируемых) на начало предпринимательской деятельности.
Максимальный размер данного гранта для предпринимателей составит 300 тысяч рублей. Если же учредителями юридического лица являются несколько физических лиц, то сумма гранта будет составлять произведение числа указанных учредителей на 300 тысяч рублей.
Подробную информацию о предоставлении грантов предпринимателям, а также о правилах подачи необходимых документов можно получить в отделе поддержки предпринимательства департамента экономики Приморского края по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, д.16; тел.: (4232) 20-94-13; факс: (4232) 20-54-60, 22-47-31; e-mail: otdelpp@primorsky.ru
Напомним, что на реализацию программы поддержки предпринимательства в течение трёх лет из бюджета Приморского края запланировано направить 200,8 миллиона рублей. Это практически в 2 раза больше объема финансирования аналогичной программы в 2008-2010 гг.
Реализация программных мероприятий обеспечит развитие малого бизнеса в производственной и инновационной сферах. Повысится доступность финансовых ресурсов для предпринимателей, возрастёт конкурентоспособность предприятий. Задача программы - развивать деловую активность приморцев и обеспечит благоприятные условия для развития предпринимательства в Приморском крае.
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