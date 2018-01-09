"Норвикс-Технолоджи": услуги по автоматизации техпроцессов

Важная роль в производственной деятельности отведена средствам и методам автоматизации. В современных условиях без этого невозможно развитие ни одного предприятия.

Автоматизация технологических процессов позволяет решить сразу несколько задач: сделать производство более безопасным, экономичным, увеличить его объемы, повысить качество продукции и т.д. Внедряя соответствующие системы, производитель, как правило, сокращает штат сотрудников. В сочетании с другими мерами это также повышает рентабельность бизнеса.

Всесторонний опыт автоматизации имеет сегодня компания «Норвикс-технолоджи». В этой области она готова оказать полный спектр инжиниринговых услуг. Сюда входит проектирование систем, монтаж и наладка оборудования, сервисное обслуживание, консультирование клиента и т.д. Рынок системной интеграции не стоит на месте. Немалую лепту в его развитие вносит, в частности, «Норвик-технолоджи».

В настоящее время компания сотрудничает с самыми разными предприятиями. Среди ее заказчиков есть, например, «РЖД», «МосЭнерго», «Северсталь», «КамАЗ» и другие известные организации. Вниманию клиентов типовые и индивидуальные проекты, о чем подробнее можно узнать на официальном сайте подрядчика.

«Норвик-технолоджи» проектирует и создает «под ключ» следующие типы автоматизированных систем: АСУ ТП, АСКК, АИИС ТУЭ, АСУЗ, центры обработки данных, системы диспетчерского управления (АСДУ) и др. Внедряемое фирмой оборудование всегда отличается функциональностью. Другой составляющей успеха являются сотрудники. Даже пройдя сертификацию, они продолжают совершенствоваться как специалисты. У компании есть все основания гордиться своей профессиональной командой.

Принцип «Норвикс-технолоджи» - индивидуальный подход к заказчику. Реализуя проекты, специалисты используют лишь проверенное оборудование. Добиться этого помогает сотрудничество с ведущими поставщиками. Одним из них является, например, «Прософт». Продукция этого бренда по праву пользуется спросом в энергетике, нефтегазовой, тяжелой промышленности и некоторых других отраслях. В течение многих лет «Норвикс-технолоджи» остается официальным дилером данного производителя.

Заключая договор с клиентом, подрядчик гарантирует ему неукоснительное соблюдение принятых обязательств. При высоком качестве услуг стоимость их вполне доступна. «Норвикс-технолоджи» дорожит своей репутацией и ценит каждого клиента. Независимо от масштаба задач, заказчик может быть уверен в ее добросовестном отношении.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.