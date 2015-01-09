Угольные эшелоны вновь забили ДВЖД под завязку

С декабря 2014 года на полигоне Дальневосточной магистрали произошло ежегодное обострение ситуации с загруженностью железнодорожной инфраструктуры из-за неудовлетворительной работы грузополучателей по выгрузке вагонов.

Из-за систематического невыполнения нормативов выгрузки, превышения уровня погрузки перерабатывающей способности, установленной договорами, сегодня на дороге отставлены от движения 117 поездов. Данная ситуация повторяется не первый год и носит системный характер, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе Дальневосточной железной дороги - филиал ОАО "РЖД".

Основное накопление невостребованного груза допущено в адрес входящего в холдинг ОАО «СУЭК» крупнейшего угольного терминала на Дальнем Востоке – ЗАО «Дальтрансуголь», выгрузка которого составляет 17% от общего объема грузопереработки во всех Дальневосточных портах. Количество отставленных от движения поездов в адрес угольного терминала в январе текущего года достигало 22 составов. К такому положению дел привели систематические отказы в работе вагоноопрокидывателя и неблагоприятные погодные условия. В адрес ООО «Стивидорная компания Малый Порт», также входящего в холдинг ОАО «СУЭК», вследствие неравномерной погрузки, которая в отдельные сутки превышала перерабатывающую способность порта в 2,6 раза, отставлено от движения 6 поездов.

Не менее остро стоит вопрос с организацией выгрузки грузов в структурах холдинга ООО «Мечел». Нестабильная работа вагоноопрокидывателя, а также неблагоприятные погодные условия не позволили выполнить норматив выгрузки экспортного угля в ОАО «Торговый порт Посьет» в декабре 2014 года, вследствие чего отставлено от движения 4 поезда с экспортным углем. При перерабатывающей способности порта, установленной договором - 275 вагонов, выгрузка организована на уровне 172 вагона среднесуточно. Несмотря на наличие действующего договора на оказание услуг по временному размещению подвижного состава в пути следования, в условиях неосвоения портом грузопотока в полном объеме, заявки на отставление в оплачиваемый отстой поездов с невостребованным грузом не передаются, выводя вопрос выполнения сроков доставки и занятие инфраструктуры перевозчика в плоскость претензионной деятельности. В адрес ООО «Ванинский морской торговый порт» норматив наличия груза на дороге завышен более чем в 2 раза. При выгрузке 184 вагона, что на 61 ниже уровня перерабатывающей способности, на станции Ванино ежесуточно находится 468 вагонов. Ситуация стала возможной как из-за неудовлетворительной организации работы порта, выразившейся в несвоевременной очистке путей, недостаточного количества рабочей силы, высокого уровня повреждаемости вагонов, так и снижения спроса на угольную продукцию. Как результат - склады порта заполнены невостребованным грузом, а погрузка и продвижение на станцию назначения невостребованных марок угля продолжается.

По итогам работы декабря 2014 года, ежесуточное наличие на Дальневосточной дороге экспортного угля в адрес ОАО «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» превысило норматив в 2,74 раза и составило 2220 вагонов. К массовому накоплению брошенных поездов привела неравномерная сверхнормативная погрузка угля в адрес указанного получателя. В период с 1 по 14 декабря 2014 г. ежесуточная погрузка составила 280 вагонов, что превысило фактически организованную выгрузку на 90 вагонов в сутки. Стремление стивидоров обеспечить запас грузовой базы экспортного угля привело к оставлению от движения 19 грузовых поездов. Тенденция организации погрузки в адрес порта на уровне, значительно превышающем перерабатывающую способность, сохраняется и в январе 2015 года. Так, в сутках 3 января 2015 г. в адрес указанного получателя погружено 325 вагонов, что на 175 вагонов выше перерабатывающей способности.

Аналогичная ситуация возникла и у менее крупных грузополучателей Дальневосточной дороги. К примеру, на станции Гайдамак при ежесуточном наличии на станции назначения 174 вагонов, фактической погрузке в адрес ООО «Нико-Ойл» 39 вагонов, выгрузка организована на уровне 22 вагонов с нефтепродуктами среднесуточно. В адрес указанного получателя отставлено от движения 5 поездов с нефтепродуктами. Не решен вопрос с наличием отставленных от движения поездов назначением на станцию Крабовая, который возник вследствие несвоевременного подхода танкерного флота и занятости емкостей под темные нефтепродукты в третьей декаде декабря 2014 года. В адрес ОАО «РН-Находканефтепродукт» по-прежнему отставлено от движения 5 поездов с топочным мазутом.

Вчера, 6 января, в Находке по инициативе железнодорожников прошло совещание по вопросу о неблагоприятной ситуации, связанной с выгрузкой экспортного угля и нефтепродуктов в портах и нефтебазах Приморского края под председательством первого вице-губернатора Приморского края Василия Ивановича Усольцева. Для участия в совещании были приглашены решающие грузополучатели станций Находка, Находка-Восточная, Мыс Астафьева, Крабовая, Рыбники, Посьет, Гайдамак, в адрес которых на полигоне Дальневосточной железной дороги в ожидании выгрузки простаивают брошенные поезда. Открывая рабочую встречу, первый заместитель начальника ДВЖД Алексей Гладилин отметил, что порты Приморского края продолжают демонстрировать уверенную динамику роста объемов переработки грузов. За 2014 год в портах Приморья было переработано 62,5 млн тонн грузов - с ростом к прошлому году на 9,5%. Наиболее высокий темп роста достигнут в Порту Восточном, который увеличил объем переработки на 21% в сравнении с показателем 2014 года.

При этом в адрес портов Приморского края сегодня на дороге отставлены от движения 63 поезда, и данная ситуация уже выходит за рамки отношений перевозчика и грузополучателя. Руководство портов не видит своей роли в планировании и организации равномерной погрузки в свой адрес. При этом у стивидоров отсутствует понимание о предельно допустимом наличии вагонов с грузом на железнодорожной станции назначения. Каждый стремится к максимальному остатку груза, не считаясь с эксплуатационными возможностями и другими получателями узлов. В этих условиях ОАО «РЖД» вынуждено вмешиваться во взаимодействие грузоотправителей и грузополучателей посредством ввода конвенционных ограничений, выступая в роли регулятора коммерческой деятельности.

Необходимость проведения данной рабочей встречи вызвана пониманием перспектив взаимодействия на всех участках транспортной цепочки, а также дальнейшей отработки системы информационного обмена между грузоотправителями, грузополучателями и железнодорожниками, столь необходимой для планирования и контроля доставки грузов и исключения сверхнормативной погрузки в адрес портов. Установить должный уровень взаимодействия с решающими портами призван Логистический центр, действующий на Дальневосточной железной дороге. В ходе совещания были выработаны меры по выходу из сложившейся ситуации. Руководители решающих портов заверили в том, что простаивающие с грузом в их адрес брошенные поезда будут приняты и выгружены до 15 января текущего года.

Василий Иванович Усольцев взял под свой контроль вопросы выгрузки в портах Приморского края.

ZRPRESS.RU, Владивосток.