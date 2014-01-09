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Полицейские Камчатки задолжали бизнесменам 2 млн рублей

09 Января 2014, 11:10 | Дальний Восток

УМВД по Камчатскому краю заплатит ООО «Холод Авачи» больше 2 миллионов рублей долга за хранение 96 тонн крабов - это вещественные доказательства по уголовному делу, пишет ИА КамИНФОРМ.

Как сообщили в пресс-службе Арбитражного суда края, согласно договору от 07.12.2011 предприятие приняло на хранение мороженную крабовую продукцию, однако акты на оказание услуг подписаны не были, а счета на оказанные услуги по хранению не оплачены, что и послужило основанием для обращения в арбитражный суд.

Согласно законодательству, хранитель обязан хранить вещь в течение обусловленного договором хранения срока. Если срок хранения не оговорен, хранитель обязан хранить вещь до востребования. Вознаграждение за хранение должно быть уплачено по окончании хранения. Если по истечении срока, вещь не взята обратно - он обязан оплатить услуги за дальнейшее хранение вещи.

ООО «Холод Авачи» после истечения срока действия договора (31.12.2011) потребовало от УМВД края забрать морепродукцию. Фактически требование было исполнено лишь 26.02.2013.Поскольку доказательств оплаты долга в дело предоставлено не было, равно как и не было предоставлено доказательств вывоза крабовой продукции из холодильника ранее дат передачи продукции на уничтожение, ООО «Холод Авачи» потребовало оплаты хранения по день фактического вывоза морепродукции со склада. Исковые требования удовлетворены.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: долги  Камчатка  крабы  хранение  полиция  деньги  морепродукты  холодильник  бизнес  суд 



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