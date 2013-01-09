www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.02 р.
EUR: 73.47 р. 10 CNY: 94.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Руслан Кондратов стал акционером одного из самых амбициозных проектов приморского бизнеса

09 Января 2013, 16:40 | Дальний Восток

В канун Нового, 2013 года, экс-депутат Госдумы Руслан КОНДРАТОВ стал владельцем 5,3258% акций ОАО «Терминал Астафьева», одного из самых амбициозных проектов приморского бизнеса в обозримом будущем.

Продавцом выступил Руслн ГАЛИЦКИЙ, бывший гендиректор ОАО «Находкинская жестянобаночная фабрика» (НЖБФ), на базе которого создано новое АО, специализацией которого будет перевалка угля на экспорт.

По сведениям «ЗР», акционеры «Терминала Астафьева» определятся с новым гендиректором компании на внеочередном собрании 12 марта 2013 года. В настоящее время врио гендиректора является Руслан Кондратов, совет директорв возглавляет Андрей ГРАНАТОВА, которому принадлежит 22,37% акций АО «Терминал Астафьева». Собственником 46,73% акций выступает ООО «Титул» (Владивосток), еще 15,04% принадлежат рыболовецкому колхозу «Огни Востока».

Досье "ЗР"

Проект модернизации «Терминала Астафьева» был представлен на экономическом совете при губернаторе Приморского края в марте 2012 года. Тогда проект получил поддержку первого вице-губернатора края Сергея СИДОРОВА и высокую оценку губернатора края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО. Впоследствии презентация «Терминала Астафьева» прошла в рамках программы Делового саммита АТЭС во Владивостоке.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: бизнес  акционеры  губернатор приморья 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним14:28, 12.01.2013#

    к стенке этого упыря, бандита. И всех его товарищей по партии Единая Россия!

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru