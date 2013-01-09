Руслан Кондратов стал акционером одного из самых амбициозных проектов приморского бизнеса

В канун Нового, 2013 года, экс-депутат Госдумы Руслан КОНДРАТОВ стал владельцем 5,3258% акций ОАО «Терминал Астафьева», одного из самых амбициозных проектов приморского бизнеса в обозримом будущем.

Продавцом выступил Руслн ГАЛИЦКИЙ, бывший гендиректор ОАО «Находкинская жестянобаночная фабрика» (НЖБФ), на базе которого создано новое АО, специализацией которого будет перевалка угля на экспорт.

По сведениям «ЗР», акционеры «Терминала Астафьева» определятся с новым гендиректором компании на внеочередном собрании 12 марта 2013 года. В настоящее время врио гендиректора является Руслан Кондратов, совет директорв возглавляет Андрей ГРАНАТОВА, которому принадлежит 22,37% акций АО «Терминал Астафьева». Собственником 46,73% акций выступает ООО «Титул» (Владивосток), еще 15,04% принадлежат рыболовецкому колхозу «Огни Востока».

Досье "ЗР"

Проект модернизации «Терминала Астафьева» был представлен на экономическом совете при губернаторе Приморского края в марте 2012 года. Тогда проект получил поддержку первого вице-губернатора края Сергея СИДОРОВА и высокую оценку губернатора края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО. Впоследствии презентация «Терминала Астафьева» прошла в рамках программы Делового саммита АТЭС во Владивостоке.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.