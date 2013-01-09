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Тайцы недовольны наплывом русского бизнеса на Пхукете
На Пхукете состоялась встреча должностных лиц, посвященная российским бизнесменам, которые владеют 20 массажными салонами, где продаются сувениры. Об этом сообщает РИА «Новый Регион» со ссылкой на издание Phuketwan.com.
Во время беседы в зале раздавался свист и улюлюканье, а некоторые присутствующие кричали говорившему в микрофон полицейскому: «Деньги тебя ослепили!». Имеются сведения, что россияне хотят открыть свои службы такси и проката водных мотоциклов, для чего в качестве опоры развития бизнеса используют те самые массажные салоны.
Местный руководитель Группы работников тайского массажа Джамлерн Лаккан говорит, что 20 из 200 салонов на пляжах Ката и Карон находятся во владении и управлении русскими. При этом Лаккан подчеркивает, что массажный бизнес зарезервирован за тайцами.
По его словам, русские демпингуют, предлагая услуги по 200-250 бат (1 доллар = 30 бат) вместо обычных 300 бат у самих тайцев, да еще и продают сувениры в салонах. Другие присутствовавшие на встрече утверждают, что русские также держат прачечные, салоны красоты, ювелирные лавки и другие виды бизнеса.
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Комментарии
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Сара Абрамовна22:09, 10.01.2013#
Есть хорошая поговорка: "Не входить со своим Уставом в чужой монастырь". Не нравится-не надо ездить. Чужая страна, чужие законы. Стоит уважать их. А то узбеки тут не нравятся, а сами то чем лучше тех узбеков а том краю?! ))Не они в нам ломятся (тайцы), а мы к ним. Мы везде уже себя показали, что потом и говорят, что мы быдло и прочее.
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