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Тайцы недовольны наплывом русского бизнеса на Пхукете

09 Января 2013, 11:18 | Дальний Восток

На Пхукете состоялась встреча должностных лиц, посвященная российским бизнесменам, которые владеют 20 массажными салонами, где продаются сувениры. Об этом сообщает РИА «Новый Регион» со ссылкой на издание Phuketwan.com.

Во время беседы в зале раздавался свист и улюлюканье, а некоторые присутствующие кричали говорившему в микрофон полицейскому: «Деньги тебя ослепили!». Имеются сведения, что россияне хотят открыть свои службы такси и проката водных мотоциклов, для чего в качестве опоры развития бизнеса используют те самые массажные салоны.

Местный руководитель Группы работников тайского массажа Джамлерн Лаккан говорит, что 20 из 200 салонов на пляжах Ката и Карон находятся во владении и управлении русскими. При этом Лаккан подчеркивает, что массажный бизнес зарезервирован за тайцами.

По его словам, русские демпингуют, предлагая услуги по 200-250 бат (1 доллар = 30 бат) вместо обычных 300 бат у самих тайцев, да еще и продают сувениры в салонах. Другие присутствовавшие на встрече утверждают, что русские также держат прачечные, салоны красоты, ювелирные лавки и другие виды бизнеса.
 

Автор: РИА "Новый регион"
Теги: Таиланд  бизнес  АТР 



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Комментарии

  • Псевдоним14:18, 09.01.2013#

    Гнать их оттуда!

  • Псевдоним114:24, 09.01.2013#

    тайцев или русских

  • Псевдоним14:19, 09.01.2013#

    Прямо как у нас с узбеками. . . ))))

  • Винни-Пух14:23, 09.01.2013#

    это всё я!

  • Псевдоним14:36, 09.01.2013#

    Парвало!!

  • Псевдоним14:57, 09.01.2013#

    А тайцы не хотят объяснить какого хрена доехать с карона на патонг (5 км) стоит 300 руб?

  • Псевдоним22:20, 10.01.2013#

    Какие 300 с карона на патонг 500 батлов такси , если только тук тук за 300 и то не фак ттт

  • Псевдоним14:58, 09.01.2013#

    Предлагаю переселить на Пхукет узбеков, дагов и прочих обезьян , что бы почувствовали разницу. . .

  • 36216:08, 09.01.2013#

    Проезд на такси от аэропорта до Най Харна стоит 900 батт. Просто сцуки. Весь бизнес такси под пхукетской мафией, точнее под губером, коротче Тай это рашка, только с хвостом.

  • русский16:32, 09.01.2013#

    Нет денег, нехрен ездить отдыхать на такие острова. Для ущербных есть Паттая, там такси дешевое. А то захламило быдло собой уже нормальный остров.

  • 36216:59, 09.01.2013#

    Только дебилы типа русского могут ездить в патайю, в помойках отдахают русские. На Пхуке отдыхают те, у кого есть баттские.

  • Тайский житель20:46, 09.01.2013#

    Поддерживаю! Тагил за. . бал. Сам на Пхукете живу.

  • Псевдоним21:57, 10.01.2013#

    А хто сказал, что Пхукет шикарен? Помойка помойкой, особенно после шторма. . . .

  • Aleks22:32, 10.01.2013#

    Слышь, ущербный-это ты. Так, как всех измеряешь своей кривой гребенкой. К твоему сведению, наличие бабла(его количества, не определяет количество интелекта.

  • Вовс22:48, 10.01.2013#

    Богатые едут на Гавайи и Мальдивы.

  • Робот-сгибатель21:45, 09.01.2013#

    А нам русским за границей иностранцы ни к чему !

  • шухер21:52, 10.01.2013#

    узбеков туда и чурбанов б лять

  • Псевдоним21:56, 10.01.2013#

    И ШУХЕРА ТОЗЕ . . . . . . . . . . . .

  • андрей22:02, 10.01.2013#

    в натуре чурок бы им туда отослать

  • андрей22:02, 10.01.2013#

    в натуре чурок бы им туда отослать

  • Сара Абрамовна22:09, 10.01.2013#

    Есть хорошая поговорка: "Не входить со своим Уставом в чужой монастырь". Не нравится-не надо ездить. Чужая страна, чужие законы. Стоит уважать их. А то узбеки тут не нравятся, а сами то чем лучше тех узбеков а том краю?! ))Не они в нам ломятся (тайцы), а мы к ним. Мы везде уже себя показали, что потом и говорят, что мы быдло и прочее.

  • Вовс22:51, 10.01.2013#

    Сара, если Вы быдло, то конечно сидите дома, а большинсво отдыхающих русских кормит значительную часть населения этой нищей страны.

  • Псевдоним22:57, 10.01.2013#

    война вали тайцев самые неудачные вмире люди

  • дети подземелья23:05, 10.01.2013#

    какие-то капризные тейконавты! Баню и массаж им подавай!

  • дети подземелья23:08, 10.01.2013#

    какие капризные тайконавты! вроде не бездельники и могли бы жить - им мы понедельники взять и отменить!

  • Псевдоним23:58, 10.01.2013#

    Тайцев кормят 22 000 000 китайских туристов. На сегодняшний день самые богатые туристы в Мире - китайцы. Правительство Тайланда подписало Договор по приему китайских туристов в течение года с Правительством Могучего Китая . . . .

  • Псевдоним00:01, 11.01.2013#

    А так называемые туристы из России в большинстве своем Пьянь и Срань. Быдло. . . Кондовое. . . И шлюхи портовые с Нарками. . . Шлак. . .

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