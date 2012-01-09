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ДВЖД выполнила план еще 20 декабря

09 Января 2012, 15:46 | Дальний Восток

Дальневосточная железная дорога (ДВЖД) выполнила годовое задание по грузовым операциям еще 20 декабря, переработав 47,91 млн тонн грузов, что на 8,1 % больше, чем в 2010 году, сообщил РИА «Новости» представитель магистрали.

«Положительный результат достигнут благодаря тому, что предприятия и компании Дальневосточного региона стали больше отправлять и принимать грузов. Выросла и их номенклатура. Это позволило в 2011 году отправить сверх установленного задания около 1,5 млн тонн различных грузов», – отметил собеседник.

По его словам, погрузка угля по сравнению с 2010 годом выросла на 8,4%. Модернизация крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Дальнего Востока России – ЗАО «Альянстрансойл» и ООО «РН-Комсомольский НПЗ» и отлаженные формы взаимодействия с этими предприятиями позволили увеличить отгрузку нефтепродуктов на 3,2% к прошлому году.

«По сравнению с 2010 годом рост импортных грузов составил 18,8%: возросло прибытие контейнеров с импортными грузами в порты Приморского края. Благодаря постоянной совместной работе «Российских железных дорог», компании «Русал», Ванинского морского торгового порта в Хабаровском крае выросла погрузка глинозема», – сообщил представитель ДВЖД.

Он отметил, что прирост погрузки строительных грузов на 2,7% связан с увеличением объема путевых работ, добавили вес и грузы, идущие во Владивосток на строительство объектов саммита АТЭС 2012 года.

Увеличена отгрузка черных металлов на 1,4% за счет стабилизации работы в Комсомольске-на-Амуре ОАО «Амурметалл», а также за счет перевозок рельсов, связанных с увеличением объема путевых работ. На 49% выросла перевозка автомобилей, на 27,3% – грузов в контейнерах», – сообщил представитель ДВЖД.

«Дальневосточный капитал».

Автор: РИА "Новости"
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