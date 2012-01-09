Прошлогодний след: как 2011-й повлияет на 2012-й для Дальнего Востока

Каждый год оставляет свои следы в истории. Не стал исключением и ушедший. Редакция «ДК» решила обратить внимание своих читателей на наиболее важные с нашей точки зрения события 2011 года, способные отразиться на положении дел в 2012-м и последующих годах. Конечно, в мире и стране нас интересовало прежде всего то, что связано с российским Дальним Востоком, в ДФО мы отмечаем события, которые можно отнести к межрегиональным.

В мире

Волны Фукусимы

Важнейшим трагическим событием в мире стала мартовская катастрофа в Японии, когда после мощного землетрясения произошло цунами, смывшее часть восточного побережья страны. Совокупность этих природных явлений не только привела к многотысячным человеческим жертвам, но и стала причиной аварии на АЭС «Фукусима». Тогда весь мир напрягся в ожидании непоправимого.

Россияне-дальневосточники закупили дозиметры, по городам поползли слухи о радиационном заражении, в аптеках смели все доступные средства медикаментозной защиты. Борясь с зачатками паники, МЧС стало регулярно оповещать население о состоянии радиационного фона, эксперты со всех экранов заверяли жителей в невозможности заражения даже в случае взрыва на АЭС и выброса смертельных веществ в атмосферу – потоки воздуха в эти дни были направлены на запад. Возникла опасность ввоза в Россию зараженных товаров, активизировались соответствующие службы на таможне, уже в апреле во Владивостокском торговом порту были задержаны 49 ввезенных из Японии автомобилей, чей радиационный фон превышал российские нормы.

В Хабаровске в магазинах японских товаров продавцы у касс держали дозиметры, проверяя продукцию по просьбе покупателя. Как рассказывали поставщики и торговцы, в первое время они и сами боялись радиации, тщательно проверяя каждую партию даже после таможенного контроля.

Россия снарядила морскую экспедицию, чтобы выяснить уровень проникновения радиации в воды Японского моря и возможность попадания грязных вод к российским берегам. Несмотря на успокаивающие итоги проведенных замеров, часть дальневосточников пересмотрела свои планы на летний отпуск и отказалась от поездки на побережье Приморского края. Оставалась еще опасность подхода зараженной рыбы. К началу летней лососевой путины были проведены исследования образцов кеты на подходах к Амуру – рыба оказалась чистой. Контроль за ее состоянием во время всей путины также не оставил сомнений – с этой стороны для российского Дальнего Востока угрозы нет.

Напуганные случившимся японцы, и без того трепетно относящиеся к вопросам экологии, заговорили о полном отказе от атомной энергетики, занимающей около 30% энергетического рынка страны, что в России было воспринято как возможность увеличить свое присутствие в поставках энергоносителей. Уже в марте премьер-министр Владимир ПУТИН предложил пострадавшей соседке увеличение поставок энергоносителей, вхождение в проекты по добыче энергоресурсов на российском Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Однако возможности самой РФ на данном направлении оказались весьма ограниченными.

Оживился «Газпром», увидевший возможность закрепиться на газовом рынке Японии, уже сейчас потребляющем примерно 80 млрд куб. м сжиженного газа в год. Стоит отметить, что весь объем газа ввозится в Японию из-за рубежа, а доля России в этих поставках – всего около 6 млн тонн, идущих с завода по производству СПГ на Сахалине. Между тем, по оценке экспертов Societe Generale SA, после возникновения проблем с ядерной генерацией потребность островного государства в газе может вырасти сразу на 5 млрд куб. м, прибавляя с наступившего 2012 года по 2 млрд куб. м ежегодно. Для сравнения: рынок газа в Германии – крупнейшем потребителе продукции российского «Газпрома» – составляет 94 млрд куб. м в год.

В апреле, на встрече зампредседателя правления «Газпрома» Александра АНАНЕНКОВА и руководителя компании Itochu Corporation Эйдзо КОБАЯСИ, прошедшей в Москве, обсуждался проект создания в районе Владивостока завода по производству сжиженного природного газа, мощностей по отгрузке сжатого природного газа, газоперерабатывающих производств, транспортировки и реализации природного газа и продукции его переработки. Стоимость строительства завода оценивается в $7 млрд, его запуск в эксплуатацию намечен на 2016 год, проектная мощность – до 10 млн тонн, из которых 7 млн тонн могут быть направлены в Японию, остальные – в Южную Корею. По данным издания РБК daily, для реализации проекта был создан консорциум «Газпрома» и Japan Far East Gas Co.,Ltd.

Но не газом единым жив энергетический рынок. Восполнить выбывающие мощности японских АЭС можно и за счет увеличения потребления угля, из которого жители Cтраны восходящего солнца научились вырабатывать самые разные продукты, включая жидкое топливо. После катастрофы японцы сами обратились к российским поставщикам угля с просьбой увеличить объемы. Только СУЭК пообещала нарастить экспорт с 2,5 млн тонн в 2010 году до 3,5 млн тонн в 2011-м. В целом же, по данным Минэнерго РФ, по итогам 2011 года поставки угля из России в Японию должны вырасти не менее, чем на 1,5 млн тонн и составить около 12 млн тонн. Однако и в этом случае доля российского угля на японском рынке останется у отметки в 4%, лишь слегка поколебавшись в сторону увеличения. Чтобы нарастить объемы, японским компаниям предложили участвовать в разработке Эльгинского месторождения угля, к новым потребностям Японии более внимательно присматриваются Кузбасс и Хакасия. Но возможности самой РФ в экспорте угля на восточном направлении значительно ограничены отсутствием резерва железнодорожных перевозок, и, прежде чем занять значительную нишу японского угольного рынка, придется построить второй путь БАМа.

Идя навстречу потребностям Японии, Россия объявила о намерении ускорить ввод в эксплуатацию нефтепровода ВСТО-2, завершив работы уже в 2012 году, а не в 2014-м, как предполагалось ранее. Новый импульс получило обсуждение идеи строительства энергомоста с Сахалина в Японию. Впервые этот проект был озвучен в 1998 году, еще существовавшим РАО «ЕЭС России», а в 2011 году преемник энергомонополии в восточной части РАО «ЭС Востока» представило инвестиционный проект «Энергомост Хабаровский край – Сахалин, с перспективой экспорта». Во-первых, реализация проекта увеличит надежность энергосистемы Сахалина, а во-вторых, позволит дотянуться подводным кабелем до островов Хоккайдо и Хонсю. Цена воплощения – 186 млрд рублей. Электроэнергию для Японии предполагается вырабатывать на будущих ТЭЦ в Советской Гавани (побережье Хабаровского края) и Шахтерске (Сахалин), мощность каждой из которых надо будет довести до 1 ГВт, что, по существующей оценке, получится это сделать не ранее 2017 года.

Острова раздора

Разговор с японцами об увеличении объемов сотрудничества в энергетической сфере в 2011 году проходил на фоне нервозной политической обстановки, вызванной решительностью российских властей продемонстрировать на практике свою позицию по принадлежности южных островов Курильской гряды. При этом нельзя сказать, что Россия воспользовалась японской трагедией. Президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ посетил острова еще в ноябре 2010 года, когда ничего не предвещало природных катаклизмов. В феврале 2011 года на острова высадился десант Минобороны России, во главе с главой ведомства Анатолием СЕРДЮКОВЫМ. В мае Курилы принимали делегацию Правительства РФ во главе с вице-премьером Сергеем ИВАНОВЫМ. В сентябре Южно-Курильск встречал секретаря Совета безопасности страны Николая ПАТРУШЕВА. После каждой поездки российских высокопоставленных чиновников в российский регион японская сторона наполнялась «глубоким сожалением», а межгосударственные отношения – официальными протесами. Правда, посла из Москвы уже никто не отзывал, как это было после приезда на Курилы российского президента.

В стране

Народ высказался

Важнейшим политическим событием внутри страны в 2011 году стали выборы очередного созыва депутатов Государственной думы РФ. Дальневосточники и здесь сумел отличиться, раньше и больше всей остальной страны проявив недовольство сложившимся порядком вещей, выразившееся в снижении поддержки правящей партии. В среднем по ДФО, исходя из предварительных итогов, полученных до официального утверждения в ЦИК, «Единая Россия» набрала 40,3% голосов, что на 9% меньше, чем по стране – 49,9%. Интересно, что наименьший процент голосов партия получила в самых крупных регионах округа – Приморском и Хабаровском краях, где набрала около 33% и 38% соответственно. При этом еще более низкими явились показатели в городах Владивосток и Хабаровск. В столице саммита АТЭС-2012 «ЕР» поддержали лишь 22,7% проголосовавших, что меньше, чем набрала здесь КПРФ – 27,2%, и лишь немногим больше показателей «Справедливой России» – 20,6%. В центре ДФО «единороссов» поддержали 33,8%, в то время как за КПРФ отдали голоса 22,5% людей, принявших участие в плебисците. Нельзя не отметить, что низкие показатели «ЕР» продемонстрировала во всех административных центрах дальневосточных субъектов РФ. В частности, в Благовещенске – 31,4%, в Южно-Сахалинске – 33%, в Магадане – 36,8%, в Биробиджане – 38,8%.

Политологи, в том числе и московские, много гадают над тем, что бы значили такие итоги выборов. И не редко склоняются к простым, незамысловатым выводам, в числе которых – неудовлетворительная работа региональных и муниципальных властей. Похоже, такое объяснение устраивает и федеральные власти, от лица которых президент Дмитрий Медведев пообещал кадровые выводы. Во время прямого телевизионного общения с народом премьер-министра страны и кандидата в президенты Владимира Путина, из Владивостока прозвучал очень похожий на постановочный вопрос местного предпринимателя: «Сколько еще будет руководить губернатор ДАРЬКИН?», – с работой которого спрашивающий связал рост коррупции в регионе. Путин пообещал принять вопрос во внимание при формировании нового состава своей команды, что прозвучало как подготовленный приговор.

Не берясь оценивать вклад Сергея Дарькина в разрастание коррупции (пусть этим занимается суд, если главе региона в самом деле есть что предъявить, кроме эмоций недовольных избирателей), можно отметить, что «повесить всех собак» на губернаторов и мэров в данной ситуации будет проще всего. Однако мера эта не даст значительного исправления ситуации. Появление новых лиц в управлении дальневосточными регионами только на незначительное время снимет эмоциональное напряжение, которое на короткий период перейдет из состояния недовольства в положение ожидания. Но если вместе с этим (или вместо этого) федеральный центр не перейдет к реализации политики реальной, а не вербальной, поддержки жителей и экономики дальневосточного макрорегиона, через короткий период градус народного недовольства будет невозможно снизить никакими публичными казнями. Люди устали от бесконечного количества обещаний светлого завтра, от громких заявлений о приоритетности интересов Дальнего Востока в развитии страны, звучащих на фоне сокращения финансовой поддержки, ухудшения положения населения. И, похоже, на выборах они сказали ровно это: хватит говорить – делайте или уходите.

В ДФО

Мегапроекты и мини-эффекты

Между тем, на Дальнем Востоке реализуется ряд проектов, которые способны в будущем положительным образом отразиться, в том числе, на моральном и материальном самочувствии населения. Просто обильные слова государственных мужей о пользе этих начинаний намного опережают не только социально-экономический эффект, но и саму стройку.

ВСТО

Один из мегапроектов – нефтепровод ВСТО-2. Как уже говорилось, на уровне руководства страны принято решение о значительном ускорении строительных процессов на объекте. 9 сентября 2011 года в Приморском крае был сварен завершающий стык линейной части. По заявлению президента компании «Транснефть» Николая ТОКАРЕВА, трубопроводная магистраль будет введена в строй в III квартале 2012 года.

Предваряя появление дополнительных возможностей, министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО заявил, что восточный вектор энергетической политики России становится стратегическим направлением, получающим усиление в ответ на попытки Евросоюза диктовать условия российским поставщикам. Он заверил при этом, что из конечной точки нефтепровода сырье потечет в адрес разных стран АТР, чтобы с первых шагов избежать возникновения монополистов среди потребителей.

Зато готовая нефтяная труба мало что дает дальневосточникам. Чтобы получить эффект от протекающей мимо нефтяной реки, надо самим быть причастными к ее использованию. Российские власти сейчас уже предпочитают скромно молчать о том, что изначально окончание строительства ВСТО намечалось синхронизировать с запуском нефтеперерабатывающего завода в Приморье, способного превратить сырье в продукцию высоких степеней переработки, дать рабочие места жителям, налоги в региональный и местный бюджеты, обеспечить большую надежность нефтепродуктообеспечения Дальнего Востока, что особенно важно в сфере возникшего в 2011 году топливного дефицита. Однако сначала решили снизить проектную мощность НПЗ с 20 до 10 млн тонн, затем появился проект создания вместо НПЗ нефтехимического комбината с переработкой около 3,5 млн тонн нефти. На выходе же пока нет ни того, ни другого. Да и уверенности в том, что какое-то производство будет, больше не становится.

Трубопроводная нефть может существенно снизить себестоимость производства на двух действующих дальневосточных НПЗ – Хабаровском и Комсомольском, что позволяет надеяться хотя бы на сдерживание роста розничных цен на АЗС. По данным генерального директора Комсомольского НПЗ Владимира МЕЛЕХИНА, разница стоимости сырья при поставках по трубопроводу и по железной дороге составляет около $80 на тонну в пользу трубопроводного транспорта. Заводы проектируют ответвления, и сохраняют надежду на подключение, оставляя ее и для дальневосточников, все еще ждущих лично осязаемого эффекта от проходящих рядом грандиозных строек.

Газопровод

В сентябре 2011 года завершилось строительство 1-й очереди газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток». Церемония ввода объекта в строй прошла во Владивостоке при участии Владимира Путина. В первое время система сможет транспортировать 6 млрд куб. м газа в год, а с дальнейшим развитием – до 30 млрд куб. м, большая часть которых также предназначена для отправки за рубеж. Премьер пообещал, что уже в 2012 году начнется сооружение газопровода из Якутии, что позволит вовлечь в систему и ее ресурсы. И опять эффект для жителей оказывается не очевидным: цены на тепло и электроэнергию снижаться не будут, газоснабжение населенных пунктов вдоль трубы – только в перспективе. Да, снизились выбросы на Владивостокской ТЭЦ-2, но шуму вокруг стройки было столько, что можно было ожидать чего-то большего. Хотя бы эффекта, достигнутого в Комсомольске-на-Амуре, где уровень снабжения жилья природным сахалинским газом в 2011 году достиг 85%, давая населению возможность заметно снизить платежи в сравнении с потреблявшимся до того сжиженным топливом. При этом стоит отметить, что газопровод Оха – Комсомольск-на-Амуре сдан в эксплуатацию еще в 1987 году.

Кузнецовский тоннель

Большой праздник был при завершении проходки нового Кузнецовского тоннеля в июне 2011 года. Старт пробивке последних метров породы дал по видеосвязи премьер Владимир Путин. Этот объект, являющийся ключевым в проекте реконструкции железнодорожной ветки Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань, ждут поставщики ресурсов, желающие нарастить свое присутствие на рынках стран АТР, организаторы и потенциальные резиденты первой в России портовой особой экономической зоны «Советская Гавань», уже на стадии формирования испытывающей острую нехватку провозных мощностей.

Железнодорожники обещают до конца 2012 года пустить по тоннелю первый состав, что, по оптимистичным данным, позволит направить в сторону побережья Хабаровского края до 35 млн тонн грузов, увеличив мощности к 2016 году до 60 млн тонн. Впрочем, в этом меде тоже оказался деготь. Во-первых, уже в ближайшие годы потребности портов Ванино и Советская Гавань могут вырасти до 100 млн тонн ежегодно. Во-вторых, основные грузы на этом направлении формируются БАМом, в зоне которого идет разработка месторождений полезных ископаемых. А провозная емкость БАМа на маршруте Тайшет – Тында – Комсомольск составляет около 12 млн тонн в год. Проект большой реконструкции магистрали, способной довести ее возможности до 100 млн тонн, оценивается в сумму, превышающую 1 трлн рублей, окончательное решение о начале работ и источниках финансирования пока не принято.

И снова нельзя не отметить, что при росте возможностей железнодорожной инфраструктуры ее доступность не увеличивается ни для населения, ни для экономики. Существующая схема инвестирования предполагает возвращение части затрат через тарифную составляющую, в результате чего и без того недружеские цены железнодорожных перевозок поднимаются в гору на усиленной тяге, отрезая дальневосточные отрасли от российских рынков. (Президент Медведев нервно реагирует, когда дальневосточники упоминают Отчизну как другое государство, но как тут иначе сформулируешь, если Родина ведет себя с восточными детьми, как злая мачеха?).

К проблеме цены грузовых железнодорожных перевозок в 2011 году добавился вопрос нехватки подвижного состава. Вернее, его сейчас, по признанию главы РЖД, стало больше, чем в СССР, при меньшем объеме грузов, но в результате реформы, отдавшей вагоны в частные руки, потребности многих заказчиков, особенно мелких и средних, остались неудовлетворенными, что дестабилизировало работу предприятий и их партнеров. Теперь те, кто может, формируют собственные вагонные парки, предпочитая не надеяться больше на слаженность работы единой системы железнодорожных перевозок.

Космодром

В ушедшем 2011 году был дан старт реализации еще одного мега-проекта на территории ДФО – строительству космодрома «Восточный», который в самом процессе возведения обещает стать мультипликатором для многих отраслей дальневосточной экономики. В ближайшие 3 года в районе стартовой площадки планируется строительство обеспечивающих объектов в виде системы электроснабжения, дорог, жилого комплекса на 30 тыс. человек, железнодорожного вокзала в ЗАТО Углегорск, других сооружений. Но и тут не обошлось без скандала. По данным газеты «Известия», сдача космодрома к 2015 году оказалась под большим вопросом из-за финансовых разногласий «Роскосмоса» и Минфина РФ. На создание обеспечивающей инфраструктуры в 2012-2014 годах должно быть выделено 46 млрд рублей, что значительно меньше запросов космического агентства. Федеральное издание замечает: только в 2013 и 2014 годах его заявки снижены Минфином на 21 млрд рублей, что может отодвинуть первые пуски ближе к 2020 году. Хотя, президент страны Дмитрий Медведев, находясь в Хабаровске в ноябре 2011 года, на встрече с представителями региональных СМИ заявил, что ничего пока не отодвигается.

В ушедшем году на Дальнем Востоке произошло еще много заметных событий. Можно вспомнить про начало строительства Кимкано-Сутарского ГОКа в ЕАО, который даст импульс развития и Амурской области. Перекрытие реки Колыма на строительстве Усть-Среднеканской ГЭС в Магаданской области, создание которой началось в 1991 году, а первый пусковой комплекс заработает до конца 2012 года. Золотое звено в завершении строительства железной дороги Беркакит – Томмот – Якутск, от которой столицу Республики Саха теперь отделяет только река Лена. Первый полет произведенного в Комсомольске пассажирского лайнера «Сухой Суперджет 100», успешный дебют перспективного авиационного комплекса пятого поколения, собранного там же по заказу военных.

За каждым из них стоят годы реализации, груды проблем, непременно сопровождающих любое новое дело не только в России. Вместе они создают тот пульс жизни, биение которого отражает положение восточных территорий страны. Чем выше частота и скорость экономического движения, чем глубже эффекты от реализации новых проектов проникают в жизнь простых дальневосточников, тем больше шансов у России предстать перед партнерами в АТР румяным, здоровым лицом своего Дальнего Востока. Только надо иметь в виду, что дальневосточники – люди с прямым характером, они не любят многословия и предпочитают один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Александр Зубов, «Дальневосточный капитал».