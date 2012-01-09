Магаданский ресурс: следом за «Наталкой» пойдет «Павлик»

Притом что в Магаданской области прилагают немало усилий к диверсификации экономики, она еще долго будет зависеть от золотодобычи.

По итогам 2011 года в области добыто 18,5 тонны золота, что почти на тонну больше предыдущего года. Причем лучшие результаты показали россыпники, они же на сегодняшний день имеют наибольшую долю в золотодобыче региона (более 11,3 тонн). И хотя рудные предприятия отстают, перспектива Магаданской области связана с освоением как раз рудных месторождений Яно-Колымской провинции. Их запасы превышают россыпные в сотни раз и составляют более 2000 тонн. Хорошие результаты достигнуты и по серебру – 693 тонны, что на 73 тонны больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Проводя анализ деятельности горных предприятий территории, руководитель департамента природных ресурсов администрации Магаданской области Владимир МИТЬКИН отметил тенденцию к укрупнению золотодобывающих компаний.

– Слияние дало положительный эффект, – считает Владимир Иванович, – заметно улучшились результаты добычи у «Энергии» и «Хорса», повысилась эффективность производства. Вообще крупной компании в нынешних экономических условиях намного легче решать вопросы кредитования, приобретения техники, топлива. Куда труднее мелким предприятиям, которые добывают до 50 кг золота. С ними банки вообще не хотят иметь дело. По моему убеждению, возможность заниматься добычей должна быть у всех предприятий, и мелких в том числе. Ведь чем больше золота добудем, тем больше территория получит налоговых отчислений.

Поддержать законодательно

Примечательно, что основная часть россыпного золота добыта за счет техногенных залежей, старых отвалов, которые неоднократно перерабатывались еще в советскую эпоху. Сегодня благодаря новым технологиям горняки из года в год добывают на них сотни килограммов золота. Почти 90% предприятий Тенькинского района работают на техногенке, содержание золота в которой едва составляет в среднем 0,25 грамма на тонну. Рекордные цены на драгметалл делают рентабельной добычу золота из бедных песков. И все бы хорошо, если бы не бумажная волокита. Согласно базовому для колымских горняков Закону «О недрах», оформление лицензий и документов на отработку старых месторождений практически такое же, как и на новое. Вопрос, что называется, встал ребром.

Недавно в Хабаровске прошло заседание Совета под председательством полпреда Виктора ИШАЕВА, в котором приняли участие главы регионов Дальнего Востока. Главной темой стало эффективное использование полезных ископаемых, лесных и рыбных ресурсов. В работе Совета принял участие губернатор Магаданской области Николай ДУДОВ, который поднял проблему переработки техногенных залежей драгметаллов.

– Необходимо упростить процедуру выдачи разрешений на освоение техногенных россыпей драгметаллов, – считает Николай Николаевич. – На территории области накопилось более 1,5 млрд тонн техногенных отложений, которые, по прогнозам, содержат более 500 тонн золота. Старые месторождения, давно разведаны, но, чтобы их переработать, недропользователям необходимо снова получить право на их отработку. Пока Москва даст добро, уходит 2-3 года. Было Поручение Президента России на этот счет. Однако решение вопроса затягивается. Комитетом Госдумы по природным ресурсам еще в декабре 2010 г. создана рабочая группа по совершенствованию правового регулирования отношений в области геологического изучения и разведки месторождений драгметаллов. Нами подготовлено конкретное предложение по внесению поправок в Закон «О недрах», но реакция на инициативу очень слабая.

С трудом пробивает себе дорогу и законопроект «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и другие законодательные акты Российской Федерации в части добычи россыпного золота индивидуальными предпринимателями. Хотя польза от этого очевидна. Этим летом на горных отводах сусуманских предприятий работало 100 вольноприносителей, которые добыли 45 килограммов золота.

Одной из главных проблем добывающей отрасли является невыполнение лицензионных соглашений.

– Три года тому назад у нас насчитывалось 39 предприятий, которые не выполняли лицензионные соглашения, – сказал Николай Дудов. – С тех пор нам удалось кардинально изменить ситуацию, снизив их количество в несколько раз. Все это положительно сказалось на общих результатах. В 2008 году удалось остановить спад нашей основной отрасли. Мы начали планомерно наращивать объемы добычи драгметаллов. К концу этого года у нас есть все шансы выйти на уровень 18,5 тонны золота и 730 тонн серебра.

Перспективные «дети»

И хотя рудные предприятия пока отстают по уровню добычи золота от россыпных, нет никаких сомнений в том, что перспектива как раз за ними. Большие надежды территория возлагает на Наталкинское месторождение, освоением которого занимается ОАО «Рудник им. Матросова», входящее в группу предприятий компании «Полюс золото». Разведанные и утвержденные в ГКЗ запасы золота составляют 1449,5 тонн. Названию месторождения послужили ручьи Наталка и Павлик, которые в сороковых годах прошлого века в честь своих детей назвал начальник Омчакского разведрайона Д. П. Асеев. Со временем в бассейнах этих ручьев были открыты одноименные месторождения. «Наталку» в 1942 году отрыл геолог Е. П. Мажко. Сначала там добывали россыпное золото, а потом приступили и к рудному. В 1945 году на базе участка был создан рудник им. Матросова, в состав которого вошли выстроенная к тому времени обогатительная фабрика.

В декабре 2013 года на «Наталке» намечен пуск первой очереди Наталкинского ГОКа. Как сказал генеральный директор предприятия В. Л. Соколов, на рудном месторождении ведется опережающая эксплуатационная разведка, целью которой является уточнение запасов золота в контуре карьера с производительностью 40 млн тонн руды в год. Начиная с 2010 года пробурено более 30 тыс. погонных метров – это свыше 500 скважин. На эти цели потрачено 307 млн рублей, а до конца года планируется освоить еще 151,3 млн руб.

Первоначально лицензия ограничивала срок освоения месторождения 2012 годом, что создавало трудности с началом реализации проекта. 17 августа 2011 года Федеральном агентством по недропользованию зарегистрировано дополнение к лицензии на право пользования недрами с целью добычи золота на Наталкинском золоторудном месторождении в Тенькинском районе Магаданской области. Согласно дополнению срок действия лицензии продлен до 31 декабря 2036 года.

Руководство компании заключило договора на технологическое присоединение объектов первой очереди строящегося предприятия к электрическим сетям, в соответствии с которым к 1 июля 2013 года ОАО «Магаданэнерго» будет готово подать электроэнергию с уровнем напряжения 110 кВ и мощностью 42000 кВт, достаточной для энергоснабжения первой очереди горнодобывающего и перерабатывающего предприятия.

Заключен договор на рабочее проектирование объектов первой и второй очереди предприятия, аренду земли общей площадью более 4 тыс. гектар под будущий карьер и строительство объектов предприятия. Арендная плата, которая начала поступать в бюджет с августа текущего года, составит более 31 млн руб. ежегодно.

Помимо Наталкинского ГОКа в 2013 году начнется добыча на месторождении «Павлик». Как сообщил генеральный директор ОАО «Золоторудная компания «Павлик» В. П. Макаров, там полностью завершен этап геологоразведки, для чего понадобилось пробурить 55 тысяч погонных метров скважин. Запас золота, защищенный в ГКЗ, составляет 100 тонн при среднем содержании в руде 2,5 грамма на тонну. Объем инвестиций – полтора миллиарда рублей. В мае 2012 года начнется строительство первой очереди обогатительной фабрики, способной перерабатывать три миллиона тонн руды в год. С вводом второй очереди, объем вырастет в два раза. Когда предприятие заработает на полную мощность, на месторождении будет ежегодно добываться 10-15 тонн золота.

Лидеры дня

Это перспективы. Если говорить о сегодняшнем дне, то самым крупным предприятием, которое осваивает рудные месторождения, является компания «Полиметалл». Добыча золота и серебра ведется на месторождениях «Дукат», «Лунное», «Кубака» и «Биркачан», «Сопка Кварцевая», «Гольцовое» и «Арылах». По данным департамента природных ресурсов администрации Магаданской области, больше всего серебра дал Дукат – 426,5 тонны за 11 месяцев 2011 года. Весомый вклад внесло новое месторождение «Сопка Кварцевая», где добыто 1 646,3 кг золота и 52 тонны серебра. За ним следует «Биркачан» – 1076,6 кг золота и 1,8 тонны серебра. В уходящем году компания завершила реконструкцию кубакинской ЗИФ, которая перерабатывает руду «Биркачана». Примечательный факт: для извлечения золота из руды используется экзотическое в своем роде вещество – уголь кокоса, в котором оседают частички драгметалла. Этот материал используют и при кучном выщелачивании для извлечения золота из раствора. Практика показала высокую эффективность кокосового угля при использовании на ЗИФ.

Успешно прошла реконструкция фабрики на месторождении Луна, которое осваивает ОАО «Серебро Магадана». Сама реконструкция проходила без ее полной остановки, на гидрометаллургических переделах продолжалась переработка флотационного концентрата. Это все равно, что поменять «железо» в компьютере, не выключая его. В сжатые сроки, всего за два месяца там была осуществлена замена барабана, цапф, подвижных шестерен, подшипников и многого другого.

После проведенной реконструкции на полную мощь заработала золотоизвлекательная фабрика ГОКа «Дукат». Туда стала поступать руда из соседнего месторождения Гольцовое. В ней содержится не только серебро и золото, но и свинец. Балансовые запасы этого металла составляют более 46 тысяч тонн.

Цветные металлы – это огромный ресурс, к которому Колыма только начала приступать. В недрах Магаданской области хранятся тысячи тонн меди, олова, молибдена, цинка, железа, которые пока остаются не востребованными.

Виталий Холоимов, «Дальневосточный капитал».