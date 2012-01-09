В Якутии начнет работать венчурный фонд

В целях создания институтов развития, поддержки инновационных проектов и разработок с 2012 года в Республике Саха (Якутия) начнет работу венчурный фонд. На начальном этапе в нем будет аккумулировано 200 млн рублей.

Об этом заявил президент РС(Я) Егор БОРИСОВ на встрече с руководителями предприятий и учреждений Якутска, депутатами городской думы. Учредителями фонда выступили правительство республики и Республиканская инвестиционная компания (РИК), направившие на его финансирование по 100 млн рублей.

По данным Российской венчурной компании (ОАО «РВК»), в 2010 году в стране действовало 22 региональных венчурных фонда инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере, созданных в 2006-2010 годах Минэкономразвития РФ совместно с администрациями регионов, общим объемом 9,2 млрд руб.

«Дальневосточный капитал».