Приморские «Диалоги» о синергии бизнеса и спорта

59-е заседание Бизнес-клуба «Диалоги», объединяющего владельцев и руководителей предприятий ДФО, было посвящено теме синергии бизнеса и спорта и приурочено к презентации спортивно-технического комплекса «Приморское кольцо».

Спикерами заседания стали первый заместитель главы администрации Артемовского городского округа Владимир САВЧЕНКО, председатель Приморской автомобильной федерации Максим НАУМЕЦ и генеральный директор ООО «Технохолдинг «Сумотори» Виталий ВЕРКЕЕНКО.

«Актуальность темы очередного заседания заключается в новом тренде развития мирового и российского автомотоспорта, появлении новых условий для проведения различных соревнований и постоянном росте интереса к передовым технологиям и новым форматам спорта, досуга и развлечений, – пояснила председатель совета Бизнес-клуба «Диалоги» Инесса БАБИЧ. – Интеграция в мировое автоспортивное сообщество станет новым толчком для развития не только бизнесов, связанных с автоспортом напрямую, но и предприятий смежных отраслей и сферы обслуживания. И участники Бизнес-клуба «Диалоги» уже сейчас, на стартовом этапе, имеют возможность найти свое место в новом и очень привлекательном с маркетинговой точки зрения сегменте».

«Дальневосточный капитал».