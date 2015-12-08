www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.27 р. 100 JPY: 55.98 р.
EUR: 73.48 р. 10 CNY: 93.44 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Бизнес-гороскоп на неделю: Козероги взяли свои финансы за рога

08 Декабря 2015, 18:30 | Дальний Восток

Гороскоп с 8 по 14 декабря от Деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio

Овен. На этой неделе могут появиться новые возможности в финансовой сфере, которые упрочат ваше материальное положение. Так что очень скоро вы сможете совершить крупную и весьма приятную покупку.

Телец. Сделайте, наконец, подарок себе, приобретите то, о чем вы так долго мечтали. Вы это заслужили. В среду и в пятницу постарайтесь не давать в долг людям, которых вы еще мало знаете. В четверг будьте внимательны при заполнении деловых бумаг, велик риск допустить ошибку.

Близнецы. Финансовое положение вполне стабильно. И даже если вам понадобится срочно что-то купить для себя или в подарок, это не подорвет ваше материальное благополучие. На работе вы будете активны и позитивны. Вы почти застрахованы от ошибок при должной внимательности.

Рак. Вторник - самое время для того, чтобы обратиться к деловым партнерам, настоящим или потенциальным, с новым предложением. Звезды говорят, что вашу инициативу поддержат. В субботу вероятны незапланированные затраты на детей или других родственников.

Лев. Неделя не очень порадует вас в финансовом плане. Вы будете во многом себя ограничивать. Впрочем, в минимализме и аскетизме тоже есть свои плюсы. Они закаляют характер. Постарайтесь не падать духом, к выходным ваше финансовое положение изменится в лучшую сторону.

Дева. Усилия по укреплению финансового положения, предпринятые вами довольно давно, на этой неделе начнут, наконец, приносить свои плоды и радовать вас. Уже в среду вы можете ожидать новых денежных поступлений. В воскресенье не увлекайтесь прогулками по барам.

Весы. Особо больших денежных поступлений на этой неделе не предвидится, но вам могут неожиданно вернуть долги, на возврат которых вы уже и не рассчитывали. Не стоит носить при себе крупных сумм, особенно в общественном транспорте. Лучше пользоваться банковской картой.

Скорпион. Вас ждет прибыль и новые денежные поступления. Не стоит унывать, даже если произойдет небольшая заминка с премией. Вам все компенсируют в самое ближайшее время. Начальство ведь понимает, что вы очень ценный и профессиональный сотрудник.

Стрелец. Сейчас самое время найти партнеров и заложить фундамент нового бизнеса, который через некоторое время начнет приносить прибыль. Успеха позволит достичь именно коллективная работа, а не индивидуальные усилия. Ожидайте дорогого подарка от близких.

Козерог. Финансовая сфера вряд ли станет для вас причиной для беспокойства. Вы можете сейчас с успехом и сами заключать выгодные сделки и других консультировать в денежных вопросах или по теме покупки или продажи недвижимости.

Водолей. На этой неделе появится возможность расширения собственного дела, вы ощутите положительные результаты в бизнесе. Если же вы рядовой сотрудник, то в этом тоже есть свои плюсы: ответственности меньше.

Рыбы. В понедельник и вторник вам придется бороться за справедливость и отстаивать свои интересы в финансовой сфере. Во второй половине недели возможны денежные поступления, которые вас порадуют.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.  

 

Автор:
Теги: прогноз  гороскоп 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru