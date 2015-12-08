Бизнес-гороскоп на неделю: Козероги взяли свои финансы за рога

Гороскоп с 8 по 14 декабря от Деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio

Овен. На этой неделе могут появиться новые возможности в финансовой сфере, которые упрочат ваше материальное положение. Так что очень скоро вы сможете совершить крупную и весьма приятную покупку.

Телец. Сделайте, наконец, подарок себе, приобретите то, о чем вы так долго мечтали. Вы это заслужили. В среду и в пятницу постарайтесь не давать в долг людям, которых вы еще мало знаете. В четверг будьте внимательны при заполнении деловых бумаг, велик риск допустить ошибку.

Близнецы. Финансовое положение вполне стабильно. И даже если вам понадобится срочно что-то купить для себя или в подарок, это не подорвет ваше материальное благополучие. На работе вы будете активны и позитивны. Вы почти застрахованы от ошибок при должной внимательности.

Рак. Вторник - самое время для того, чтобы обратиться к деловым партнерам, настоящим или потенциальным, с новым предложением. Звезды говорят, что вашу инициативу поддержат. В субботу вероятны незапланированные затраты на детей или других родственников.

Лев. Неделя не очень порадует вас в финансовом плане. Вы будете во многом себя ограничивать. Впрочем, в минимализме и аскетизме тоже есть свои плюсы. Они закаляют характер. Постарайтесь не падать духом, к выходным ваше финансовое положение изменится в лучшую сторону.

Дева. Усилия по укреплению финансового положения, предпринятые вами довольно давно, на этой неделе начнут, наконец, приносить свои плоды и радовать вас. Уже в среду вы можете ожидать новых денежных поступлений. В воскресенье не увлекайтесь прогулками по барам.

Весы. Особо больших денежных поступлений на этой неделе не предвидится, но вам могут неожиданно вернуть долги, на возврат которых вы уже и не рассчитывали. Не стоит носить при себе крупных сумм, особенно в общественном транспорте. Лучше пользоваться банковской картой.

Скорпион. Вас ждет прибыль и новые денежные поступления. Не стоит унывать, даже если произойдет небольшая заминка с премией. Вам все компенсируют в самое ближайшее время. Начальство ведь понимает, что вы очень ценный и профессиональный сотрудник.

Стрелец. Сейчас самое время найти партнеров и заложить фундамент нового бизнеса, который через некоторое время начнет приносить прибыль. Успеха позволит достичь именно коллективная работа, а не индивидуальные усилия. Ожидайте дорогого подарка от близких.

Козерог. Финансовая сфера вряд ли станет для вас причиной для беспокойства. Вы можете сейчас с успехом и сами заключать выгодные сделки и других консультировать в денежных вопросах или по теме покупки или продажи недвижимости.

Водолей. На этой неделе появится возможность расширения собственного дела, вы ощутите положительные результаты в бизнесе. Если же вы рядовой сотрудник, то в этом тоже есть свои плюсы: ответственности меньше.

Рыбы. В понедельник и вторник вам придется бороться за справедливость и отстаивать свои интересы в финансовой сфере. Во второй половине недели возможны денежные поступления, которые вас порадуют.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.