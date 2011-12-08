В Амурской области планируют развивать семейные фермы

ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря, ZRPRESS. На каждое такое сельхозпредприятие правительство Амурской области будет выделять по пять миллионов рублей.

В 2012 году во многих селах Приамурья появится сразу по нескольку ферм. Маленькие предприятия будут семейными. В регионе начала работать новая программа по развитию животноводства, рассчитанная на помощь небольшому, но самому дружному и ответственному коллективу — семье.

— Будет закуплен племенной скот в количестве 25 голов, смонтируем ферму с доильной установкой, — перечисляет меры поддержки начальник отдела животноводства министерства сельского хозяйства Амурской области Николай Лисиченко.

Общие объемы финансирования на строительство фермы, покупку племенных животных и техники на семью составят пять миллионов рублей. Но все это — ферму, коров, трактора — крестьянам дадут в кредит. Правда, рассчитываться за него участники проекта будут молоком, в течение пяти лет. Его нужно надоить на 2,5 миллиона рублей. 50% затрат на создание нового хозяйства субсидирует областной бюджет. Эти расчеты семья Нагорных сочла для себя выгодными, и одна из первых подала заявление на участие в программе.

Построить новые фермы и получить племенной скот в Амурской области хотят уже 60 семей. В первую очередь молочные буренки, доильное оборудование и стройматериалы будут отправлены в северные районы области: туда, где сложнее всего найти работу в селах.

ИА "Порт Амур"



