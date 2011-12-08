Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Амурской области планируют развивать семейные фермы
ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря, ZRPRESS. На каждое такое сельхозпредприятие правительство Амурской области будет выделять по пять миллионов рублей.
В 2012 году во многих селах Приамурья появится сразу по нескольку ферм. Маленькие предприятия будут семейными. В регионе начала работать новая программа по развитию животноводства, рассчитанная на помощь небольшому, но самому дружному и ответственному коллективу — семье.
— Будет закуплен племенной скот в количестве 25 голов, смонтируем ферму с доильной установкой, — перечисляет меры поддержки начальник отдела животноводства министерства сельского хозяйства Амурской области Николай Лисиченко.
Общие объемы финансирования на строительство фермы, покупку племенных животных и техники на семью составят пять миллионов рублей. Но все это — ферму, коров, трактора — крестьянам дадут в кредит. Правда, рассчитываться за него участники проекта будут молоком, в течение пяти лет. Его нужно надоить на 2,5 миллиона рублей. 50% затрат на создание нового хозяйства субсидирует областной бюджет. Эти расчеты семья Нагорных сочла для себя выгодными, и одна из первых подала заявление на участие в программе.
Построить новые фермы и получить племенной скот в Амурской области хотят уже 60 семей. В первую очередь молочные буренки, доильное оборудование и стройматериалы будут отправлены в северные районы области: туда, где сложнее всего найти работу в селах.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- В Амурской области на "дальневосточном гектаре" начали производить древесный уголь
- К западному побережью Камчатки подошел небывалый объем лосося
- На Камчатке резидент Свободного порта построит спортивно-туристический комплекс для мотогонок
- Туристический потенциал Камчатки будет представлен в рамках выездной сессии IV Восточного экономического форума
- Вьетнамский Хайфон заинтересован в запуске прямого рейса во Владивосток
- В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности
- В зону отдыха на острове Завьялова инвестор готов вложить 250 млн рублей
- Банковский исход
- На Сахалин прилетели 394 "бурёнки" из Дании
- На Камчатке готовятся к строительству ледового дворца
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- В августе россиянам мало не покажется
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- Россияне скоро буду пользоваться банкоматами с новыми функциями