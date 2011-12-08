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Как наладить отношения с новым шефом
Смена начальства - всегда стресс, даже если с предыдущим отношения складывались не очень. Будет ли он энергичным реформатором или станет спокойно продолжать стратегию предшественника, все равно перемены неизбежны.
В такой ситуации человек, даже если он суперпрофессионал, часто воспроизводит биологические механизмы само-защиты. Первый - прикинуться частью окружающей среды, привлекать как можно меньше внимания. Второй - напротив, дать «предупредительный залп», продемонстрировать клыки и когти. Третий - всячески демонстрировать свою лояльность, приносить «спелые бананы» или «красивые ракушки», чтобы заслужить благосклонность доминантного самца (самки)...
Ничего обидного в таких ассоциациях нет - homo sapiens не может оторваться от своей природы, но биологические стратегии в этой ситуации - не самые успешные. Как же вести себя, чтобы выстроить максимально конструктивные и полезные отношения с новым начальством? Вот несколько советов, которые дают психологи и специалисты по управле-нию персоналом:
- Проявите свои лучшие профессиональные качества. Постарайтесь работать с полной отдачей, причем важен не только результат, но и визуальные эффекты: аккуратно подшитые дела, чистый стол, грамотное ведение баз данных и т.п. Не пытайтесь выиграть за счет собственных коллег: не критикуйте других, пытаясь повысить свой авторитет.
- Не сравнивайте нового начальника с предыдущим.
- Придерживайтесь делового этикета: ничего личного - дело превыше всего.
- Не стоит лишний раз беспокоить нового руководителя. Когда он захочет поближе с вами познакомиться, то сам расскажет о своих планах и спросит о ваших - будьте к этому готовы.
- Прежде чем высказать свое мнение, постарайтесь услышать мнение нового начальника. Надо постараться понять шефа, а для этого - внимательно наблюдать и искренне им интересоваться. В то же время не стоит собирать все слухи о новом начальнике - они часто бывают недостоверными и субъективными.
- Не стоит бояться шефа, ему и самому на новом месте поначалу не слишком комфортно, пишет rg.ru.
- Постарайтесь обернуть сложившуюся ситуацию в свою пользу. Смена руководства мощный стимул к собственно-му развитию. Самое время навести порядок в своих делах и профессиональных планах, расстаться со старыми доку-ментами, разобрать рабочий стол, обратить внимание на свой внешний облик возможно, пришло время изменить имидж…
"Журнал Здоровья".
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