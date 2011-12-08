Пошли на лосось

Приморские рыбаки активно участвуют в лососевой путине - по количеству судов в районах промысла они уже почти сравнялись с камчатскими коллегами.

В настоящее время у западного побережья Камчатки сосредоточено 76 принимающих судов со всего Дальнего Востока. Из них 19 камчатских, 15 приморских, 4 хабаровских, 2 магаданских, 2 сахалинских, по одному из Чукотки и Корякии. Однако приморцы планируют направить туда дополнительные силы в виде плавбаз. Таким образом, ожидается, что наш приемный флот вскоре сравняется с камчадалами.