Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ДВЖД просит вернуть вагоны
Холдинг «РЖД» подвел итоги работы с 2003 по 2013 годы. Один из крупнейших филиалов компании - Дальневосточная магистраль выполняет около 90% всех грузовых перевозок в макрорегионе. За 10 лет работы в составе ОАО «РЖД» магистраль перечислила в бюджеты субъектов РФ 70,8 млрд рублей. Инвестиции в перспективный филиал составили 186,3 млрд рублей.
Одним из приоритетных направлений развития железнодорожной сети стала реализация совместных проектов с иностранными партнерами. Начальник Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО «РЖД» Михаил ЗАИЧЕНКО сообщил, что в сентябре возобновлено движение по железнодорожному пограничному переходу «Махалино (Россия) - Хуньчунь (КНР)». Возрождение данного маршрута расширило внешнеэкономические связи Приморского края с провинцией Цзилинь и дало толчок созданию транзитного железнодорожного коридора «Европа - Азия».
В то же время значительное влияние на деятельность перевозчика оказала реформа железнодорожного транспорта. На сегодняшний день практически весь вагонный парк выведен из состава РЖД и предоставлен в собственность частных контор. Доля холдинга на рынке оперирования грузовыми вагонами снизилась с 65,7% в 2003 году до 18,1% по итогам первого полугодия 2013 года. В настоящее время на сети российских дорог курсируют вагоны более чем 1900 независимых собственников, которые самостоятельно определяют цены на свои услуги.
Предполагалось, что изменение схемы взаимодействия между грузоотправителями, операторами и перевозчиком повлечет снижение тарифов и повысит качество услуг. Однако обнаружилась новая проблема - избыточное количество вагонов. В настоящее время более 500 подвижных составов оказались не востребованы. Порожние вагоны простаивают и сдерживают пропускную способность железной дороги.
Кроме того, не все собственники приватного парка подвижного состава желают предоставить свое имущество для осуществления социально значимых и стратегически важных перевозок в регионах Дальнего Востока.
- Не все собственники вагонов хотят, чтобы их вагон пошел назначением, например, на Сахалин - маршрут невыгодный. Многие собственники не желают отправлять вагоны на БАМ за лесом. Выполнять необходимые перевозки, не имея подвижного состава, очень сложно. Мы полагаем, есть необходимость вернуть РЖД порядка 30% вагонов, которые могли бы даже конкурировать с частными собственниками, - соответствующее предложение уже внесено на рассмотрение Минтранса,- заявил Михаил Заиченко.
Мария КОНСТАНТИНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- На острова Итуруп и Кунашир добраться стало проще
- Магадан и Камчатку свяжет регулярный рейс
- На курильские острова Итуруп и Кунашир "Аврора" начала летать ежедневно
- От дешевого топлива держитесь подальше
- "Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
- Освобождение от НДС позволит снизить стоимость авиабилетов для дальневосточников
- На Сахалине прорабатывают меры по улучшению воздушного сообщения с Курильскими островами
- Кому доступны скидки
- Режим работы аэропорта "Ясный" на Итурупе будет пересмотрен
- На Дальнем Востоке может появиться единый региональный оператор авиаперевозок
Новости раздела
- Туристический потенциал Камчатки будет представлен в рамках выездной сессии IV Восточного экономического форума
- Вьетнамский Хайфон заинтересован в запуске прямого рейса во Владивосток
- В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности
- В зону отдыха на острове Завьялова инвестор готов вложить 250 млн рублей
- Банковский исход
- На Сахалин прилетели 394 "бурёнки" из Дании
- На Камчатке готовятся к строительству ледового дворца
- Под жарким брендом
- Во Владивостоке началась сборка павильона Магаданской области "Золотое сердце России"
- В Якутии запустят "мамонтовые" электронные торги к началу ВЭФ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В августе россиянам мало не покажется
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- Что теперь будет с рублем?