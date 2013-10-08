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ДВЖД просит вернуть вагоны

08 Октября 2013, 16:15 | Дальний Восток

Холдинг «РЖД» подвел итоги работы с 2003 по 2013 годы. Один из крупнейших филиалов компании - Дальневосточная магистраль выполняет около 90% всех грузовых перевозок в макрорегионе. За 10 лет работы в составе ОАО «РЖД» магистраль перечислила в бюджеты субъектов РФ 70,8 млрд рублей. Инвестиции в перспективный филиал составили 186,3 млрд рублей.

Одним из приоритетных направлений развития железнодорожной сети стала реализация совместных проектов с иностранными партнерами. Начальник Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО «РЖД» Михаил ЗАИЧЕНКО сообщил, что в сентябре возобновлено движение по железнодорожному пограничному переходу «Махалино (Россия) - Хуньчунь (КНР)». Возрождение данного маршрута расширило внешнеэкономические связи Приморского края с провинцией Цзилинь и дало толчок созданию транзитного железнодорожного коридора «Европа - Азия».

В то же время значительное влияние на деятельность перевозчика оказала реформа железнодорожного транспорта. На сегодняшний день практически весь вагонный парк выведен из состава РЖД и предоставлен в собственность частных контор. Доля холдинга на рынке оперирования грузовыми вагонами снизилась с 65,7% в 2003 году до 18,1% по итогам первого полугодия 2013 года. В настоящее время на сети российских дорог курсируют вагоны более чем 1900 независимых собственников, которые самостоятельно определяют цены на свои услуги.

Предполагалось, что изменение схемы взаимодействия между грузоотправителями, операторами и перевозчиком повлечет снижение тарифов и повысит качество услуг. Однако обнаружилась новая проблема - избыточное количество вагонов. В настоящее время более 500 подвижных составов оказались не востребованы. Порожние вагоны простаивают и сдерживают пропускную способность железной дороги.

Кроме того, не все собственники приватного парка подвижного состава желают предоставить свое имущество для осуществления социально значимых и стратегически важных перевозок в регионах Дальнего Востока.

 - Не все собственники вагонов хотят, чтобы их вагон пошел назначением, например, на Сахалин - маршрут невыгодный. Многие собственники не желают отправлять вагоны на БАМ за лесом. Выполнять необходимые перевозки, не имея подвижного состава, очень сложно. Мы полагаем, есть необходимость вернуть РЖД порядка 30% вагонов, которые могли бы даже конкурировать с частными собственниками, - соответствующее предложение уже внесено на рассмотрение Минтранса,- заявил Михаил Заиченко.

Мария КОНСТАНТИНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: китай  грузоперевозки  железная дорога  экономика  логистика  ржд 



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