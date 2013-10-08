"Совкомфлот": ставка на обновление и профессионалов

Мировой лидер морских перевозок энергоносителей ОАО «Совкомфлот» объединяет 160 судов различных типов и более 9000 работников плавсостава и береговых сотрудников. Из них более 1050 человек пришли на суда крупнейшей российской танкерной компании через дальневосточный региональный круинговый офис «Юником Владивосток», основная задача которого - комплектование экипажей компетентными кадрами. Именно это, по мнению руководства Совкомфлота, является залогом качественной и безаварийной работы.

Политике компании, вопросам безопасности мореплавания, подготовки членов экипажей в соответствии с новыми нормативными документами Минтранса России и постоянно меняющимися международными требованиями к членам плавсостава был посвящен традиционный четвертый ежегодный семинар офицеров «СКФ Юником», прошедший во Владивостоке на минувшей неделе. На этот раз в конференц-зале МГУ им. Г.И. Невельского собралось около ста представителей командного состава судов «Совкомфлота»: капитаны, помощники капитана, механики, электромеханики - все или почти все, кто в данный момент оказался на берегу.

Подобным семинарам в компании придают большое значение, ведь они позволяют каждому участнику, если можно так сказать, провести собственное позиционирование в компании «Совкомфлот». Узнав, с одной стороны, о ее рейтингах в мировом судоходном бизнесе, ближайших и стратегических планах, социальных программах, а с другой - пообщавшись с коллегами и руководителями, обменявшись опытом и получив новые знания, каждый может строить планы дальнейшей работы, личного профессионального роста.

Не случайно на такие семинары обычно приезжают представители руководства компании из Москвы и «СКФ Юником Кипр», представляющие сегодняшнее состояние дел в СКФ, а начинаются они, тоже по традиции, с вручения наград Минтранса России и «Совкомфлота». За безаварийную работу 5, 10, 20 и 25 лет были награждены 14 офицеров из числа старшего командного состава.

С сегодняшней позицией «Совкомфлота» на мировом рынке перевозки энергоносителей и дальнейшими планами развития компании участников семинара познакомил капитан-наставник отдела безопасности и качества СКФ Совкомфлот Виктор ПЕТРУСЕВИЧ. Так, Совкомфлот является первой танкерной компанией в мире по количеству судов и по числу судов ледового класса, находится на третьем месте по дедвейту флота (общий дедвейт более 12 млн тонн). Средний возраст судна: 7,8 лет, в то время как среднемировой показатель 15,8 лет. И эта политика обновления флота будет продолжена в дальнейшем с ориентацией на новые газовые и нефтяные проекты на арктическом шельфе (Приразломное, Штокман, Ямал, Варандей) и в других районах добычи.

- Сегодня компания СКФ строит шесть судов общим дедвейтом свыше миллиона тонн: два танкера (срок поставки - конец 2013 года) для транспортировки нефти в КНР, четыре газовоза СПГ ледового класса для «Газпрома» и компании Shell (срок поставки - февраль, июль, декабрь 2014 и март 2014), - рассказал Виктор ПЕТРУСЕВИЧ.

СКФ активно участвует в международных проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2» (Россия), Tangguh (Индонезия), Escobar (Аргентина) - в качестве самостоятельного судовладельца и оператора судов. Наличие высокой квалификации и опыта работы с ведущими мировыми газовыми и нефтяными компаниями, в числе которых «Газпром», Shell, BP, GDF Suez, Repsol, GasNatural и другие, позволяет ОАО «Совкомфлот» оставаться одним из ведущих мировых судовладельцев, предоставляющих широкий спектр услуг крупнейшим нефтегазовым компаниям.

Последние несколько лет СКФ системно работает над проблемой возрождения Северного морского пути. Благодаря успешным проводкам, осуществленным судами СКФ или при участии исследовательской группы СКФ, по высокоширотному маршруту, доказана возможность доставки по Северному морскому пути в период летней навигации крупных партий углеводородных грузов из Европы в Юго-Восточную Азию, как говорят специалисты, на коммерчески выгодных условиях.

Экипажи танкеров, газовозов и судов снабжения, задействованных в cахалинских проектах, формировались в «Юником Владивосток».

Как рассказал директор ООО «Юником Владивосток» Александр ОРЛОВ, сегодня компания комплектует кадровый состав 26 судов СКФ. В последние годы объем этой работы постоянно растет, флот регулярно пополняется новыми судами. Совсем недавно в эксплуатацию были приняты новые суда-снабженцы ледового класса для cахалинских проектов «Алексей Чириков» и «Витус Беринг». Поэтому подготовка квалифицированных кадров, организация повышения квалификации - одно из важнейших направлений деятельности «Юником Владивосток». Эта работа ведется в тесном контакте с морскими вузами, и прежде всего МГУ им. Г.И. Невельского. Основной акцент компания делает на привлечении и на последующем развитии выпускников профильных учебных заведений.

Действующая система социальных льгот для плавсостава (уровень заработной платы, соотносимый с ведущими судоходными компаниями мира, пенсионное страхование, долгосрочные индивидуальные контракты для старших офицеров, организация межрейсового отдыха для моряков и членов их семей по льготной цене и многое другое), по мнению Александра Орлова, также работает на кадровую стабильность компании. Этот факт подтверждают и цифры, прозвучавшие на семинаре: стабильность кадрового состава по группе компаний СКФ в 2012 году составила по старшим офицерам - 94%, по командному составу - 92%.

Эта кадровая стабильность проявлялась и в ходе работы семинара - капитаны охотно делились опытом прохождения международных инспекторских проверок, сотрудничества с зарубежными партнерами. Обсудили и проблему пиратства в Аденском заливе и на восточном побережье Африки, международный опыт в борьбе с пиратством. Кстати сказать, одно из судов СКФ - «Московский университет» - было в прошлом захвачено пиратами и освобождено при участии судов Тихоокеанского флота, так что выступление капитана «СКФ Саян» Константина КУДРЯВЦЕВА выслушали с интересом.

В работе семинара принял участие тренер-консультант Дальневосточного консалтингового центра «Партнер» Игорь ТКАЧ. Свою лекцию-тренинг он посвятил вопросам воспитания лидерства, работы в команде и правильному отношению к ошибке, которую необходимо отличать от нарушения. Зачастую жесткое наказание за непроизвольную ошибку со стороны руководителя может снизить мотивацию персонала, так что к ошибкам, по мнению консультанта, нужно относиться правильно, чтобы скрытая ошибка в следующий раз не привела к катастрофе.

По мнению капитана теплохода «Алексей Чириков» Максима БОЛЬШАКОВА, в очередной раз во Владивостоке состоялся содержательный и полезный обмен опытом между коллегами.

- Считаю, что этот семинар очень важен для нас. Отрасль не стоит на месте, флот развивается, постоянно вводятся новые директивы, законы, вносятся изменения в международные правила судоходства, требования к условиям труда моряков. Понятно, что за всеми этими изменениями трудно уследить, а здесь происходит живой обмен опытом среди участников, это очень полезно, - сказал Максим Большаков. - Кроме того, обычно на семинар приезжает руководство компании, так что некоторые вопросы можно задать напрямую. Ну и безусловный плюс в том, что здесь обсуждаются последние события, которые произошли вообще в отрасли и в компании в частности. Отсюда опять же полезность: старшим офицерам судов, которые участвуют в семинаре, все это очень важно знать, причем с компетентной оценкой руководителей компании.

Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.