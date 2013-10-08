Гендиректор ОАО "ГМК "Дальполиметалл": Государство ведет себя как собака на сене

Генеральный директор ОАО «ГМК «Дальполиметалл» Глеб ЗУЕВ предложил несколько рецептов спасения горнорудной отрасли Дальневосточного региона:

- Сегодняшний вектор развития горной отрасли Дальнего Востока повернут в сторону развития минеральной базы драгметаллов. Между тем ядром развития горной отрасли должны являться предприятия, производящие базовые металлы. Сегодня на Дальнем Востоке их можно пересчитать по пальцам, но они есть и могут при определенных условиях работать еще многие годы, обеспечивая рабочие места, доходы в бюджет и стратегическую безопасность для страны. Со временем у любого предприятия происходит истощение минерально-сырьевой базы (МСБ). Для продления их жизненного цикла необходимо вовлечение в отработку новых объектов. Этот процесс очень затратный, для старых предприятий порой непосильный. Считаю, что на данный период государство должно предусмотреть льготы.

Они могут быть в виде отмены налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), льготного кредитования расходов на геологоразведку и подтверждение запасов, на субсидирование лизинга оборудования и пр. Все эти действия можно считать государственной поддержкой развития минерально-сырьевой базы. Пока этого нет, мы видим стагнацию и падение отрасли.

Отменить НДПИ

У строящихся сегодня новых предприятий иные масштабы, чем у старых. Они просчитаны под новые экономические условия, спроектированы на добычу и переработку минимум нескольких миллионов тонн руды, с использованием более производительного оборудования, автоматики и т. д. Это все то, что в конечном итоге сказывается на себестоимости производства и чего лишены старые ГОКи. Но таких проектов – единицы на Дальнем Востоке, а в Приморье – ни одного, они не заменили масштабов производства старых предприятий. Поэтому и поддержка действующих предприятий в области наращивания МСБ должна стать приоритетной.

Если говорить конкретно, то вокруг «Дальполиметалла» есть небольшие месторождения, на которых можно строить рудники с добычей по 70-100 тыс. тонн руды в год. Построив два-три таких рудника, мы могли бы поднять свою ежегодную добычу на 150-200 тыс. руды в год. Это около 20% от планируемого к 2016 году уровня в 1 млн руды в год, и работать на этих объектах не менее 10 лет. Нам нужны лишь предпосылки для запуска таких проектов. Мы просим государство отменить НДПИ.

Возвращать конкурсы

Можно стимулировать развитие МСБ, сменив принцип предоставления лицензий на недра и вернув конкурсную систему. На Дальнем Востоке этот механизм нужно возвращать! Если предприятие имеет в каком-то районе фабрику, действующее производство, платит там налоги, обеспечивает занятость населения, то ему нужно передавать близлежащие новые объекты недропользования по условной цене. Государство же пошло по пути аукционов, чтобы наполнить бюджет. Аукционы были популярны короткий период времени, когда был всплеск биржевых цен на металлы. Когда цены на металл упали, инвестиционная стоимость объектов - тоже. Много ли лицензий предоставлено за последнее время на разработку полиметаллических месторождений? Единицы. В Приморье, наверное, это лишь лицензия не месторождение Искра.

Фактически государство ведет себя как собака на сене, пытаясь продать лицензии подороже. А в итоге оказывается, что недра никому не нужны. Посмотрите хотя бы на олово, Россия фактически потеряла его добычу на Дальнем Востоке. Даже последующее обнуление НДПИ не привело к ее восстановлению, потому что горное производство дорогое и трудоемкое. В итоге, имея ресурсы и не разрабатывая их, страна начинает зависеть от кого-то. Это надо понимать.

Возмещать дальневосточные

надбавки и НДФЛ

Продуманная государственная политика в отношении Дальнего Востока и добывающей отрасли помогала бы нам привлекать людей. Ситуация с рабочей силой усложняется с каждым годом, кадровые проблемы испытывают даже золотодобытчики. Через пять лет может оказаться так, что будут проекты, а людей не будет.

Надо оценить возможность возмещения выплаты северных и дальневосточных надбавок к заработной плате для предприятий, введение для дальневосточников льготной ставки НДФЛ, ведь на всем Дальнем Востоке живет не более 7 млн человек, и тот НДФЛ, что здесь собирается, не столь значим для государства, чтобы привести к каким-то серьезным бюджетным диспропорциям. А его льготирование может стать значительным стимулом миграции и закрепления населения на Дальнем Востоке.

Записала Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.