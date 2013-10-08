Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Гендиректор ОАО "ГМК "Дальполиметалл": Государство ведет себя как собака на сене
Генеральный директор ОАО «ГМК «Дальполиметалл» Глеб ЗУЕВ предложил несколько рецептов спасения горнорудной отрасли Дальневосточного региона:
- Сегодняшний вектор развития горной отрасли Дальнего Востока повернут в сторону развития минеральной базы драгметаллов. Между тем ядром развития горной отрасли должны являться предприятия, производящие базовые металлы. Сегодня на Дальнем Востоке их можно пересчитать по пальцам, но они есть и могут при определенных условиях работать еще многие годы, обеспечивая рабочие места, доходы в бюджет и стратегическую безопасность для страны. Со временем у любого предприятия происходит истощение минерально-сырьевой базы (МСБ). Для продления их жизненного цикла необходимо вовлечение в отработку новых объектов. Этот процесс очень затратный, для старых предприятий порой непосильный. Считаю, что на данный период государство должно предусмотреть льготы.
Они могут быть в виде отмены налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), льготного кредитования расходов на геологоразведку и подтверждение запасов, на субсидирование лизинга оборудования и пр. Все эти действия можно считать государственной поддержкой развития минерально-сырьевой базы. Пока этого нет, мы видим стагнацию и падение отрасли.
Отменить НДПИ
У строящихся сегодня новых предприятий иные масштабы, чем у старых. Они просчитаны под новые экономические условия, спроектированы на добычу и переработку минимум нескольких миллионов тонн руды, с использованием более производительного оборудования, автоматики и т. д. Это все то, что в конечном итоге сказывается на себестоимости производства и чего лишены старые ГОКи. Но таких проектов – единицы на Дальнем Востоке, а в Приморье – ни одного, они не заменили масштабов производства старых предприятий. Поэтому и поддержка действующих предприятий в области наращивания МСБ должна стать приоритетной.
Если говорить конкретно, то вокруг «Дальполиметалла» есть небольшие месторождения, на которых можно строить рудники с добычей по 70-100 тыс. тонн руды в год. Построив два-три таких рудника, мы могли бы поднять свою ежегодную добычу на 150-200 тыс. руды в год. Это около 20% от планируемого к 2016 году уровня в 1 млн руды в год, и работать на этих объектах не менее 10 лет. Нам нужны лишь предпосылки для запуска таких проектов. Мы просим государство отменить НДПИ.
Возвращать конкурсы
Можно стимулировать развитие МСБ, сменив принцип предоставления лицензий на недра и вернув конкурсную систему. На Дальнем Востоке этот механизм нужно возвращать! Если предприятие имеет в каком-то районе фабрику, действующее производство, платит там налоги, обеспечивает занятость населения, то ему нужно передавать близлежащие новые объекты недропользования по условной цене. Государство же пошло по пути аукционов, чтобы наполнить бюджет. Аукционы были популярны короткий период времени, когда был всплеск биржевых цен на металлы. Когда цены на металл упали, инвестиционная стоимость объектов - тоже. Много ли лицензий предоставлено за последнее время на разработку полиметаллических месторождений? Единицы. В Приморье, наверное, это лишь лицензия не месторождение Искра.
Фактически государство ведет себя как собака на сене, пытаясь продать лицензии подороже. А в итоге оказывается, что недра никому не нужны. Посмотрите хотя бы на олово, Россия фактически потеряла его добычу на Дальнем Востоке. Даже последующее обнуление НДПИ не привело к ее восстановлению, потому что горное производство дорогое и трудоемкое. В итоге, имея ресурсы и не разрабатывая их, страна начинает зависеть от кого-то. Это надо понимать.
Возмещать дальневосточные
надбавки и НДФЛ
Продуманная государственная политика в отношении Дальнего Востока и добывающей отрасли помогала бы нам привлекать людей. Ситуация с рабочей силой усложняется с каждым годом, кадровые проблемы испытывают даже золотодобытчики. Через пять лет может оказаться так, что будут проекты, а людей не будет.
Надо оценить возможность возмещения выплаты северных и дальневосточных надбавок к заработной плате для предприятий, введение для дальневосточников льготной ставки НДФЛ, ведь на всем Дальнем Востоке живет не более 7 млн человек, и тот НДФЛ, что здесь собирается, не столь значим для государства, чтобы привести к каким-то серьезным бюджетным диспропорциям. А его льготирование может стать значительным стимулом миграции и закрепления населения на Дальнем Востоке.
Записала Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- На Колыме прогнозируют рост добычи золота на россыпных месторождениях региона
- Колыма планирует увеличить добычу золота
- На Колыме перспектива ежегодной добычи 40 тонн золота становится реальной
- Основной объем геологоразведки золота будет происходить на Дальнем Востоке
- На Чукотке приступили к промышленной добыче золота
- На 12-20% упала добыча золота и серебра на Чукотке
- На Чукотке добыли около 20 тонн золота
- В Якутии найден уникальный розовый алмаз в 27,85 карата
- На Колыме добыто более 21 тонны золота
- В Магадане на "Майнекс-2017" собрались компании мирового уровня
Новости раздела
- Количество резидентов Свободного порта на Камчатке выросло в 2,5 раза
- На ВЭФ во Владивостоке "возведут" мост между Сахалином и материком
- Сахалинский СК "Аква Сити" станет самым крупным объектом на Дальнем Востоке под одной крышей
- Круизный лайнер Silver Explorer побывал на Камчатке
- На мосту через Амур возведены две опоры из пяти
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Корейский бизнес добрался до Урала
- "Газпром" успеет с заводом в Приморье
- Решается судьба перехода с Сахалина на материк – мост или тоннель
- Более ста рыбообработчиков не могут выехать из Ванино на Сахалин
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов