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СОГАЗ-Мед приобрел лидеров в сфере ОМС Амурской и Магаданской областей

08 Октября 2013, 12:59 | Дальний Восток

Страховая медицинская компания СОГАЗ-Мед, входящая в Группу «СОГАЗ», завершила сделку по приобретению ОАО «МСК «Дальмедстрах» (Благовещенск, Амурская область) ─ одного из лидеров рынка ОМС на территории ДФО и ее 100%-ной дочерней компании ─ ОАО «МСК «АВЕ», которая осуществляет ОМС в Магаданской области.

Приобретение компаний стало результатом покупки ОАО «СК «СОГАЗ-Мед» более 99% долей в уставном капитале ООО «Вымпел-Восток», владеющего 100% акций ОАО «МСК «Дальмедстрах».

В настоящее время на территории ДФО СОГАЗ-Мед обеспечивает ОМС более 625 тыс. жителей Сахалинской области, Камчатского края и Чукотского Автономного округа. «Приобретение двух крупнейших страховых медицинских организаций Амурской и Магаданской областей было осуществлено с целью расширения деятельности Страховой Группы «СОГАЗ» в таком значимом и перспективном для развития регионе страны, как Дальневосточный федеральный округ, ─ говорит генеральный директор ОАО «СК «СОГАЗ-Мед» Дмитрий ТОЛСТОВ. ─ В результате реализации данной сделки Группа «СОГАЗ» будет также представлена в системе ОМС Амурской и Магаданской областей и увеличит свою долю по количеству застрахованных жителей ДФО с 10% до 25%. Таким образом, Группа станет крупнейшим участником системы ОМС на территории ДФО».

За 6 месяцев 2013 года консолидированный объем целевых средств «Дальмедстрах» и «АВЕ», полученных от территориальных фондов ОМС, составил 6,14 млрд. рублей. Количество застрахованных компаниями по ОМС граждан составило более 790 тыс. человек на территории Амурской области и 157 тыс. человек в Магаданской области.

Анна КИРОВА, ZRPRESS.Ru, Владивосток.
 

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Теги: ОМС  СОГАЗ 



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