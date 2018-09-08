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Российские и корейские бизнесмены будут наводить девять мостов

08 Сентября 2018, 17:42 | Дальний Восток

Бизнес-диалог Россия - Республика Корея, приуроченный к 4-му ВЭФ, пройдёт 11-го сентября во Владивостоке

По случаю проведения 4-го Восточного экономического форума 11 сентября во Владивостоке состоится Бизнес-диалог Россия-Республика Корея, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В этом году Бизнес-диалог Россия-Республика Корея, организованный совместно Корейской ассоциацией международной торговли (KITA), Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и Фондом «Росконгресс», пройдёт в 17 часов в Конференц-зале № 20 Корпуса А Дальневосточного федерального университета, на территории которого проходит форум.

В диалоге, темой которого станет «Стратегия девяти мостов и формирование платформы сотрудничества между российскими и корейскими компаниями», примут участие премьер-министр Южной Кореи Ли Нагъён, заместитель председателя и министры российского правительства, а также более 200 российских и южнокорейских бизнесменов. В ходе дискуссии они в практическом ключе обсудят планы по формированию платформы сотрудничества.

Чиновники, предприниматели и эксперты двух стран представят свои идеи по укреплению сотрудничества в различных областях, обозначенных президентом Мун Чжэином в его концепции 9-ти мостов российско-корейского сотрудничества, предложенной во время прошлогоднего Восточного экономического форума.

Сначала с докладами «Поиск стратегических точек соприкосновения «новой северной политики» и «поворота на Восток» и план сотрудничества для бизнеса» и «Развитие Дальнего Востока России и возможности для сотрудничества с корейскими компаниями» выступят руководитель Института внешнеэкономической политики (KIEP) Ли Чжэён и замминистра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков.

После чего своим опытом российско-корейского взаимодействия в сфере сельского хозяйства, судостроения, здравоохранения, портовой инфраструктуры, регионального сотрудничества и других сферах бизнеса поделятся такие крупные корейские компании как KT, Lotte, Hyundai Heavy Industries, а также российские «Русагро», «Объединённая судостроительная корпорация», «Российские железные дороги» и другие.

Кроме того, в рамках подготовки к первому Российско-корейскому форуму регионального сотрудничества, который пройдёт в ноябре в Южной Корее, планируется выступление по теме «Активизация двухстороннего сотрудничества между регионами» и участие в дискуссии мэра метрополиса Ульсан Сон Чхорхо, мэра города Пхохан Ли Гандока и мэра Владивостока Виталия Веркеенко.

В последнее время в отношениях между Южной и Северной Кореей сформировалась дружественная атмосфера, в связи с чем растут надежды и на трёхстороннее экономическое сотрудничество с Россией. В этих условиях вновь активно обсуждается потенциал рынка Дальнего Востока и всё чаще звучат мнения о необходимости сотрудничества между российскими и корейскими компаниями. Поэтому Бизнес-диалог Россия-Республика Корея в этом году привлекает к себе особое внимание бизнеса двух стран.

Фото KITA.

На фото: Российско-корейский бизнес-диалог в Москве.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: Республика Корея  предприниматели  форум  Путин  kt  hyundai heavy industries  Объединённая судостроительная корпорация  президент  экономика  Россия  торговля  вэф  визит  lotte  русагро  Российские железные дороги  связи 



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