Призы и награды премии "Бизнес-Успех" уехали во Владивосток

7 сентября в Городском Дворце Культуры города Хабаровска подвели итоги Национальной премии "Бизнес-Успех" по Дальневосточному федеральному округу.

Премия нацелена на популяризацию малого и среднего бизнеса по всей территории России. В начале дня прошла защита бизнес-проектов финалистами Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех». Модератором выступил Александр Калинин, президент Общероссийской общественной организации МСП «ОПОРА РОССИИ». «Сама городская среда Хабаровска благоприятна для малого и среднего бизнеса. Кроме этого, Национальная премия «Бизнес-Успех» приезжает туда, где есть диалог с властью. Для того, чтобы собрать бизнесменов со всего Дальнего Востока, конечно, нужно объединить усилия. Организаторы проводят такое мероприятие уже второй раз. Это школа для предпринимателей, мы ищем таланты, им помогаем», - отметил Александр Сергеевич.

В номинации «Лучший молодежный проект» победил Никита Михалев (компаня «Чистая планета» г. Хабаровск). Алексей Белокопытов, управляющий Дальневосточным филиалом ПАО «Промсвязьбанк», предоставил победителю в качестве приза Apple Mac Book Air. А также вручил сертификат на бесплатное интервью в газете Московский Комсомолец в Хабаровске.

Лучшим среди женских проектов стал салон красоты «Детский квартал» Дарьи Кушнаревой (г. Владивосток). Победительница получила сертификат на участие в международной стажировке по теме женского лидерства от Комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ». А также сертификат на бесплатное интервью от газеты «Тихоокеанская звезда». Призами наградила Дарья Сунцова, член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ», руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех».

Игорь Свенцицкий (компания «Фэнси Армор Рус» г. Владивосток) - победитель в номинации «Лучший проект в сфере электронной коммерции». Он получил сертификат номиналом 100 000 рублей на посещение конференции по развитию бизнеса от спонсора номинации ВТБ 24 (ПАО). Игорю также вручили сертификат на бесплатное интервью от газеты «Хабаровский Экспресс». Призы вручил Владимир Селиванов, управляющий филиалом №2754 ВТБ24 (ПАО).

Мария Христофорова (медиагруппа «Ситим» г. Якутск) победила в номинации «Лучший проект в сфере торговли и услуг». Автопартнер премии Группа ГАЗ в лице Сергея Грифа, директора «Автоцентра ГАЗ-Восток», вручил победителю Apple Iphone 6 и сертификат на бесплатное интервью от газеты «Тихоокеанская звезда».

Анастасию Булдакову (компания «ТРК» г. Хабаровск), победителя в номинации «Лучший экспортный проект», наградил соорганизатор Форума ОАО «ЭКСАР». Компания Анастасии в качестве приза получила сертификат проекта «Made in Russia» - возможность размещения информации о компании в многоязычных каталогах. А также сертификат на бесплатное интервью от информационного агенства «Интерфакс – Дальний Восток». Призы вручили Борис Игошин, директор по региональному развитию АО «ЭКСАР» и Александр Тимофеев (ООО Биотекс-Агро), победитель прошлого года в данной номинации.

В Хабаровске наградили победителя в специальной номинации губернатора «Лучший социальный проект». Им стала Людмила Сазонова (ИП Сазонова г. Советская Гавань). Она получили сертификат на льготный займ 1 млн рублей под 1%.

По результатам итогового онлайн-голосования Народным предпринимателем в Хабаровске стал Олег Мысляев (компания «Дальневосточный Энергетический Союз» г. Хабаровск). В качестве приза победителю подарили фирменные часы от МСП Банк и сертификат на бесплатный доступ изучения иностранного языка по программе МТИ Lingua. Приз вручил Сергей Мазунин, председатель Хабаровского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

«Хочу поблагодарить тех людей, которые представляли свои проекты. Мы сегодня поняли, что у нас есть удивительные предприниматели, за счет энтузиазма которых развиваются территории. Все участники были на высоте, очень больших трудов стоило определить победеителей», - комментирует конкурс для предпринимателей Ольга Курилова, руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в Дальневосточном федеральном округе.

Победители получили главные призы – золотые домкраты, также медиапакеты и наборы бизнес-литературы от издательства «Альпина Паблишер», сувениры от журнала «Forbes», подарки от Amway и бесплатные билеты на семинар Глеба Архангельского «Повышение эффективности бизнеса» от Бизнес-Азбуки и маркетингового центра «Креологика».

Для предпринимателей и представителей муниципальных администраций в течение дня прошли мастер-классы и круглые столы, которые позволили составить представление о бизнесе на Дальнем Востоке, озвучить проблемы и трудности ведения предпринимательсткой деятельности.

Круглый стол «Социальное предпринимательство: малый бизнес в интересах общества и власти». Модератором выступил Дмитрий Сазонов, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию малого и среднего бизнеса. Участники обсудили возможности передачи социальных функций государства в частный сектор. Будущие и действующие предприниматели проанализировали привлекательность различных отраслей. Эксперты круглого стола рассказали о последних законодательных изменениях, регламентирующих политику в области социального предпринимательства.

Координатор проекта Управления по проектам улучшения инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Вячеслав Спирин провел мастер-класс для муниципальных администраций «Внедрение лучших муниципальных практик привлечения инвестиций на территории. Атлас муниципальных практик» проведел.

Игорь Аверин, директор Дальневосточного филиала ООО «РТС-тендер», стал модератором круглого стола «Государственные и муниципальные закупки как инструмент поддержки предпринимательства». Государственный заказ в настоящее время обеспечивает удовлетворение нужд государства и является инструментом регулирования экономики и социальной сферы, служит интересам повышения ее конкурентных преимуществ в России. Участники круглого стола поговорили о том, как правильно участвовать в системе государственных закупок. О том, что происходит в этой области взаимоотношений государства и предпринимательского сообщества.

Одна из целей премии – развитие горизонтальных связей между муниципалитетами: обмен опытом и трансляция успешных практик развития предпринимательства. Для глав муниципалитетов, предпринимателей в рамках мероприятия состоялась сессия «Территория бизнеса – территория жизни», направленная на живое обсуждение актуальных проблем предпринимательства и инструментов для его развития в регионах.

Модератором выступил Дмитрий Сазонов. С установочными докладами и приветственными словами выступили: Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ», Ольга Курилова, руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в Дальневосточном федеральном округе, Владимир Солодов, главный федеральный инспектор по Хабаровскому крaю, Александр Соколов, мэр г. Хабаровска, Вячеслав Шпорт, губернатор Хабаровского края. «Я рад приветствовать всех на Хабаровской земле, где уже девизом стали слова «успешный бизнес – успешный край». Хочу сказать спасибо организатором за то, что второй раз выбирают Хабаровск для проведения такого важного для всех нас мероприятия», - приветствовал присутствующих губернатор.

Сценарий сессии продемонстрировал путь предпринимателя. Сначала происходит выбора места для бизнеса. Именно в этой части мероприятия прошел конкурс для муниципальных образований. Лучшей муниципальной практикой поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата был признан г. Комсомольск-на-Амуре. В качестве награды за активную деятельность муниципалитета в области развития малого и среднего бизнеса генеральный партнер премии ООО «РТС-тендер» в лице Игоря Аверина вручил Владимиру Захарову, начальнику экономического управления администрации города, символ конкурса «Золотой домкрат» и памятные призы от ООО «РТС-тендер», «Альпины Паблишер» и благотворительного фонда Amway. Победителя также поздравили Ольга Курилова и Владимир Солодов. «Победа в конкурсе для нас одновременно большая честь и большая ответственность. Мы готовы и дальше развивать и поддерживать бизнес в муниципальном образовании. У нас активные предприниматели, хорошие проекты. Именно благодаря им мы успешно реализуем наши практики и развиваем объекты инфраструктуры», - прокомментировал победу Владимир Александрович. Город Комсомольск-на-Амуре получил путевку в Москву на Финал конкурса представлять свое муниципальное образование и бороться за главный приз 1 миллион рублей на развитие территории.

Следующий этап для предпринимателя – преодоление препятствий для развития. В этой части мероприятия прошел открытый диалог бизнеса и власти по снятию административных барьеров.

Любой бизнес нуждается в финансировании. Предпринимателям зачастую не хватает информации о государственной поддержке инвестиционной деятельности. Здесь участники узнали о возможностях банковского кредитования и государственной поддержке инвестиций.

На сессии также обсудили перспективные рынки и возможности предпринимателя в кризис. Эксперты из Москвы рассказали, как получить поддержку экспорта, принять участие в госзакупках и реализовать социальную функцию предпринимательства.

В перерывах между сессиями работали специалисты по нетворкингу от компании «Игронавты».

Дарья Сунцова, член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ», руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех», поделилась впечатлениями от окружного этапа в Хабаровске: «От лица оргкомитета премии хочу поблагодарить всех участников среди предпринимателей и муниципалитетов. Сегодня мы действительно убедились, что малый бизнес на Дальнем Востоке возможен и нашли этому немало подтверждений. Ждем победителей окружного этапа на Финале в Москве в марте 2016 года».

Дмитрий Сазонов завершил мероприятие поздравлением победителей премии: «Я надеюсь, что сегодняшний диалог бизнеса и власти действительно был полезен обеим сторонам. Уверен, когда люди настроены на решение своих проблем, это обязательно происходит. Я благодарю организаторов, экспертов, участников премии и поздравляю победителей. Мы ждем вас всех в Москве».

Организаторы – Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Общественная палата РФ. Премия проводится при поддержке Правительства Хабаровского края.

Премию также поддержали: СКБ Контур, ОТПбанк, Банк Интеза, Viadeo, Bankir.ru, Бизнес-журнал, ПРОБизнес, Smallbusiness, Pr-news, MBSсhool, Масляков и партнеры, Khabara.ru, Хабаровские Вести, радио Восток России, Rigma.info, Краевой центр молодежных инициатив, Восточный фонд поддержки предпринимательства и союз деловых женщин.

Информационным партнером премии «Бизнес-Успех» выступил журнал "Дальневосточный капитал".

Журнал "Дальневосточный капитал".