На Дальнем Востоке могут создать региональный аэропортовый холдинг

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября, ZRPRESS. В рамках Делового саммита АТЭС-2012 в г. Владивостоке Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» и OАO «Хабаровский аэропорт» заключили Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии по реализации проекта комплексного развития аэропортов Дальневосточного федерального округа.

Со стороны Внешэкономбанка Документ подписал Председатель Владимир Дмитриев, со стороны ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» – Генеральный директор Геннадий Алексеев, со стороны ОАО «Хабаровский аэропорт» – Президент OОO «УК КОМАКС» (управляющая организация ОАО «Хабаровский аэропорт») – Константин Басюк.

Согласно Меморандуму стороны рассматривают возможность совместного участия в реализации проекта, направленного на комплексное развитие аэропортов Дальневосточного федерального округа и создание регионального аэропортового холдинга посредством консолидации аэропортовых активов на базе аэропорта г. Хабаровска.

Предполагается, что в состав холдинга войдут основные аэропорты ДФО, покрывающие все направления внутрироссийских и основных международных перевозок.

Документ предусматривает проведение анализа и разработки технологической и финансовой схем реализации проекта. Стороны также договорились о создании рабочей группы для координации работ по реализации данного проекта.

По мнению сторон, реализация данного Меморандума будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры, формированию сети современных региональных аэропортов, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие макрорегиона.

«Золотой Рог».