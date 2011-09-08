Амурский ФСС и служба занятости помогут начинающим бизнесменам

Амурское региональное отделение ФСС заключило соглашение о межведомственном взаимодействии с Управлением занятости населения Амурской области, передает пресс-служба ФСС.

Так, накануне по инициативе регионального ФСС была организована рабочая встреча с представителями управления занятости населения области, в рамках которой стороны обсудили порядок информирования граждан, планирующих открыть собственное дело.

По итогам встречи было принято решение о взаимодействии структур, которое начнется с размещения материалов, подготовленных региональным отделением Фонда, на сайте и информационных стендах управления занятости населения.

Кроме того, в помощь будущим предпринимателям готовится брошюра «Как открыть свое дело?».