В шаге от рыбацкой Цусимы

Тема декларирования заграничного судоремонта рыболовецких судов, поднятая деловой газетой «Золотой Рог», нашла продолжение. Руководство ДВТУ сделало шаг навстречу рыбному бизнесу и провело круглые столы не только во Владивостоке, но и в других субъектах ДФО. Встречи таможни и рыбаков представители бизнеса оценили как движение навстречу.По словам генерального директора компании «Восток-1» Александра САЙФУЛИНА, сам факт проведения этих круглых столов свидетельствует о том, что стороны впервые откровенно высказали свои позиции по целому ряду разногласий. «Теперь необходимо этот опыт продолжить и вместе системно решать проблемы, возникающие при декларировании».

То, что системных проблем будет много, подтвердили сами таможенники. По словам заместителя начальника ДВТУ Сергея ПАНКРАТОВА, во главу угла ставится подача деклараций. Таможенник акцентировал внимание: рыбаки должны осознать, что только подача декларации судоремонта, пусть даже с неточностями, является основным фактом, который будет приниматься таможенной службой при вынесении решений по компании. При этом таможня считает, что никакие интерпретации ремонтных работ не могут быть основанием для неподачи декларации по судоремонту.

В судах нашли фундамент

Позиция таможни опирается на то, что два предшествующих года в судах закреплялась судебная практика, согласно которой таможенная служба последовательно лишала рыбаков правовых оснований «подводить» плановый ремонт под аварийный, гарантийный или текущий.

По десяткам дел, где таможня выступала ответчиком, фактически не было проигранных дел. Подготовка правового фундамента сегодня позволяет таможенной службе практически в ультимативной форме требовать тотального декларирования ремонтных работ.

Пока сложно сказать, насколько увеличится финансовая нагрузка на предприятия отрасли. По мнению экспертов, нет точной статистики, сколько компаний целенаправленно скрывают разного рода ремонты.

Именно текущий ремонт «прикрывал» компании от миллионных трат и, самое главное, возбужденных уголовных дел. Логика рыбаков понятна, ведь каждый рейс промыслового судна приводил к тому, что его необходимо ремонтировать, чтобы и далее безопасно выходить в рейс. При этом часто ремонты делались силами экипажей в рамках штатных обязанностей плавсостава, и декларировать работу моряков по выполнению своих штатных обязанностей таможенный орган не требовал.

Таможня «стреляет на поражение»

Теперь «льготное» применение этой статьи ТК таможенной службой практически сведено на нет, и закрепленное судебной практикой толкование может привести рыбаков к печальным итогам. Так, представитель ПБТФ заявил, что теперь компании будут вынуждены тратить сотни миллионов рублей на декларирование ремонта, который ранее был текущим или аварийным. При этом в ближайшее время обострится проблема незаходных судов. Росрыболовство не будет выписывать рыболовные билеты компаниям, которые имеют такой флот.

По официальным данным, в РФ зарегистрировано около 120 рыбопромысловых судов, не прошедших таможенное оформление и не заходящих в отечественные порты. По подсчетам, при ввозе этих судов в морские порты РФ сумма подлежащего уплате налога на добавленную стоимость ориентировочно составила бы 4,3 млрд рублей, размер таможенной пошлины - 1,3 млрд рублей.

Однако на совещании было заявлено, что есть таможенная льгота в виде освобождения от таможенной пошлины. Представитель компании ПБТФ пытался узнать, возможно ли им воспользоваться этой льготой, которая предусмотрена при заводе незаходных судов до 1 января 2018 года. Компания планирует завести БАТМ «Генерал Трошев». Ответ заместителя руководителя ДВТУ Сергея Панкратова был весьма лаконичен и суров: таможенная льгота на пошлину не означает полное отсутствие таможенных платежей. То есть декларировать модернизацию и ремонт компании придется.

Позиция таможенного чиновника характеризует ситуацию, в которую попали рыбаки. Период либеральной политики контролирующих организаций по отношению к бизнесу завершен. После трех китайских предупреждений «стреляют на поражение». Все спорные моменты трактуются в пользу таможни. Как резюмировал управляющий группы компаний «Доброфлот» Александр ЕФРЕМОВ: «У нас всего сутки для принятия решения о подаче правильной декларации, а у таможенной службы - три года, чтобы на основе поданной декларации возбудить уголовное дело».

Тема уголовного преследования компаний поднималась представителями рыбного бизнеса не случайно. Угроза выявления события преступления сегодня довлеет над предприятиями. 37 поданных деклараций в 2017 году - это капля в море. На бассейне более 500 судов, и каждое ремонтировалось. Причем в отдельных случаях невозможно технически соблюсти формальности декларирования.

Тему завода купленных и модернизированных судов поднял директор компании «Восток-1» Александр Сайфулин. Компания приобрела и модернизировала за рубежом несколько судов и первой почувствовала пробелы законодательства.

«Хотелось бы вернуться к процедуре декларирования судна, которое было переоборудовано и модернизировано за пределами единой экономической территории Евразийского экономического союза. Как процедурно и технически выглядит этот самый момент с декларированием? Сейчас мы в одну декларацию не можем включить, допустим, корпус, купленный в одной стране по одному контракту, и ремонт, проведённый в другой стране по другому контракту. Это просто технически невозможно, потому что здесь речь идёт о разном налоговом режиме. Судно пошлиной не облагается, но есть НДС. Ремонт облагается и тем, и другим. Скажите, как технически оформить этот момент? Всё, что мы получали в качестве ответа, - «неурегулированный пробел». Мы должны откинуть все контракты на проведение работ и покупку судна и применять оценочную методологию - для установления суммы таможенного платежа?» - спросил Сайфулин.

При этом он отметил, что пробелы в правовом поле по большей части являются основной причиной возникновения проблемы.

Таможенники считают, что необходимо применять оценочный метод. Он же может спасти рыбаков от разорения при оформлении судов, которые годами не пересекают границу РФ. Эту тему затронул генеральный директор компании «Магаданрыба» Руслан ТЕЛЕНКОВ.

По его словам, если декларировать суммарно все судоремонты, которые не декларировались компаниями в течение пяти лет, то уплата таможенной пошлины и НДС может превысить стоимость судна.

Таможенники эту информацию приняли и заявили, что в этом случае целесообразно будет применять оценочный метод, который будет оценивать судно на момент пересечения границы.

Лазейка в стоимости

Остальные спорные моменты детализированы не были. Это саморемонты, включение командировочных расходов, услуги регистра и еще ряд важнейших моментов определения стоимости ремонтных работ. Возможно, они будут проработаны рабочей группой рыбаков и таможенников. С инициативой ее создания выступили Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья и Ассоциация добытчиков минтая. Рабочая группа может изучить системные ошибки рыбацких компаний при переработке судов вне таможенной территории, а также другие актуальные вопросы совершения таможенных операций в отношении судов рыбопромыслового флота и водных биологических ресурсов.

Но несколько важнейших тем так и не было озвучено. Одна из них - это выборочность камеральных проверок в отношении предприятий, которые забыли подать хоть какие-то декларации по ремонту. Второй момент - дальнейшие отношения между компаниями и таможенными чиновниками по определению таможенной стоимости работ. Для крупных компаний, имеющих более 20 единиц крупнотоннажного флота, затраты на судоремонт и модернизацию могут возрасти на 20-30%. Выросшие издержки значительно снизят рентабельность промысла. Влиять на эти процессы предприятия могут только заявленной стоимостью работ, отраженных в декларации. При этом стоимость работы может в разы отличаться у разных компаний, на одних типах судов. Эксперты уже предсказывают, что теперь предприятия будут пристально следить друг за другом, чтобы понимать, как у коллег складываются отношения с таможней.

Судоремонт до УК доведет

В I полугодии 2017 года «морскими» таможнями региона оформлено 2191 рыбопромысловое судно, что на 40% больше, чем за тот же период 2016 года (1535 судов). В таможенных органах ДВТУ было заявлено 37 ремонтов судов. За весь 2016 год было заявлено 49 ремонтов судов.

Таможнями Дальневосточного региона по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей при декларировании операций по переработке вне таможенной территории морских судов возбуждено 3 уголовных дела, сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 14,3 млн рублей. В 2016 году по аналогичным фактам возбуждено 4 уголовных дела, сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 10,6 млн рублей. За I полугодие 2017 года таможнями Дальневосточного региона по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей при декларировании операций по переработке вне таможенной территории морских судов возбуждено 6 дел об административных правонарушениях, сумма неуплаченных таможенных платежей составила 34 млн рублей.

Эти показатели говорят о том, что либеральность таможенной структуры в отношении рыбаков все же присутствовала. Однако сами рыбаки уверены, что они пользовались льготами, так как согласно п. 1 ст. 347 ТК ТС с временно вывезенными ТСМП допускается совершение следующих операций без уплаты таможенных пошлин, налогов: по техническому обслуживанию и (или) текущему ремонту, необходимых для обеспечения их сохранности, эксплуатации и поддержания в состоянии, в котором они находились на день вывоза, если потребность в таких операциях возникла во время использования этих транспортных средств в международной перевозке; по безвозмездному (гарантийному) ремонту; по ремонту, включая капитальный ремонт, осуществляемых для восстановления ТСМП после их повреждения вследствие аварии или действия непреодолимой силы, которые имели место за пределами таможенной территории Таможенного союза.