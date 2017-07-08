Туристическому бизнесу на Дальнем Востоке предоставят льготы

Госдума утвердила в третьем окончательном чтении законопроект о туристско-рекреационной деятельности на Дальнем Востоке. По результатам рассмотрения законопроект принят подавляющим большинством голосов: в его поддержку проголосовало 397 депутатов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Согласно законопроекту, до конца 2021 года организации, осуществляющие туристско-рекреационную деятельность на Дальнем Востоке, получат нулевую ставку на прибыль. Соответствующие изменения будут внесены в Налоговый кодекс Российской Федерации. Перечень видов туристско-рекреационной деятельности, на которые распространится действие законопроекта, будет установлено Правительством Российской Федерации. В первую очередь, ожидается, что преференции коснутся гостиниц.

По словам Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, «стимулирование туристической сферы важно для развития экономики Дальнего Востока».

«Предлагаемый законопроектом механизм сделает еще более привлекательной для инвестирования сферу туризма в макрорегионе и позволит реализовать ряд туристических проектов. Вместе с введением механизма электронной визы Дальний Восток становится привлекательнее и ближе для туристов. Нельзя забывать, что зачастую также действует правило: сегодня - турист, завтра – инвестор», – уточнил Александр Галушка.

«Установление на пять лет нулевой ставки налога на прибыль – это прямая поддержка государством инвестиций и развития туристическо-рекреационной деятельности Дальнего Востока, стимул для бизнеса и новые возможности для самореализации и успеха дальневосточников», - такое мнение высказала Заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая.

По ее словам, «созданные нами новые правовые режимы для упрошенного оформления документов и захода круизных судов, в совокупности с налоговой льготой, введенной согласно поручению Президента, - это новый этап развития инфраструктуры туризма». «Уже сегодня мы наблюдаем рост интереса и запроса туристов со всего мира на посещение Дальнего Востока», - добавила депутат.

«Туристская специфика Дальнего Востока состоит в том, что путешественнику выгоднее посетить сразу несколько регионов ДФО. На данное решение туристов влияют в первую очередь высокие цены на услуги гостиниц, страховых компаний и авиаперевозчиков. И такая мера как обнуление ставки по налогу на прибыль для организаций, работающих в индустрии туризма, несомненно, позволит сделать цены на туристские услуги более привлекательными. Вместе с тем это положительно скажется на экономике Дальнего Востока и создаст благоприятную обстановку для инвесторов, что в итоге будет способствовать увеличению количества въезжающих туристов на всей территории Дальневосточного округа», - прокомментировал принятие нового закона губернатор Магаданской области Владимир Печеный.

По мнению директора департамента туризма Приморского края, председателя координационного совета по туризму Дальнего Востока Константина Шестакова, «на сегодняшний день внедрение тех преференций для организаций, осуществляющих туристско-рекреационную деятельность на Дальнем Востоке благоприятно скажется на крупных игроках этого бизнеса».

«Меры, которые принимает федеральное правительство в этом ключе, будут максимально благоприятно восприняты российскими и международными инвесторами, которые входят на территорию Приморского края и реализуют проекты, в том числе в туристско-рекреационной сфере», - считает представитель администрации Приморья.

Он также отметил, что было бы целесообразным применять дополнительные меры поддержки туристической сферы. «Одной из наиболее действенных, на наш взгляд, практик мер поддержки может стать введение дифференцированного подхода к формированию энергетического тарифа. На территории Приморского края не такой долгий туристический сезон, в том числе пляжный. Основное финансовое бремя ложится на собственников коллективных средств размещения вне этого сезона: в раннюю весну и позднюю осень, когда отдохнули туристы, которые могли себе это позволить до середины осени, а новогодние праздники пока далеко. Введение такого дифференцированного подхода к формированию энерготарифа, привязанного к сезону, было бы очень действенным методом», - полагает Константин Шестаков.

После принятия закона Государственной Думой документ будет внесен на утверждение Совета Федерации.

Фото Виктора КУДИНОВА.