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На ВЭФ обсудят международные транспортные коридоры "Приморье-1" и "Приморье-2"
Перспективы взаимодействия России и Китая в рамках реализации международных транспортных коридоров (МТК) обсудил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка с участниками российско-китайского медиатура, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-релиз Министерства.
По словам А. Галушки, работа над проектами МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» ведется совместно с Государственным комитетом КНР по развитию и реформам. По оценке компании McKinsey, экономия от перевозки грузов для китайской стороны составит более $1 млрд. Реализация проекта позволит создать три тысячи рабочих мест, а экономика Приморья может вырасти на 4%. Сейчас ведутся переговоры о привлечении китайских инвестиций в инфраструктуру МТК.
По мнению Министра, перспективными также являются проекты по созданию трансграничной инфраструктуры и развитию Северного морского пути. «Инвестиции в Северный морской путь, развитие его территорий — это проект, в который мы приглашаем наших китайских партнеров. Это российская юрисдикция, российская управляющая компания, но возможно участие других стран», — заявил А. Галушка.
«Все эти конкретные проекты, механизмы сотрудничества будут практически обсуждаться на Восточном экономическом форуме. Мы ждем делегацию из Китая и надеемся, что ВЭФ даст мощный импульс развитию российско-китайского торгово-экономического сотрудничества», — заявил Министр.
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