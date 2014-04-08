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На Дальнем Востоке окончено расследование нескольких резонансных уголовных дел
На вопросы «Золотого Рога» отвечает начальник Следственной части ГУ МВД России по ДФО, полковник юстиции Александр Ильин.
6 апреля в России отмечается День следственных подразделений МВД России. В нынешнем году Следственной частью Главного управления МВД России по ДФО окончено расследование нескольких резонансных уголовных дел. Перед судом предстанут авторитетный бизнесмен из Находки и его подельник. Отвечать перед законом придется и мошенникам из Хабаровска, которые вывели из оборота филиала одного из ФГУПов, а затем легализовали несколько десятков миллионов рублей. Кроме того, в суд направлено дело о поставках крупных партий наркотиков на Дальний Восток из Алтайского края.
О расследовании резонансных преступлений мы побеседовали с начальником Следственной части ГУ МВД России по ДФО, полковником юстиции Александром ИЛЬИНЫМ.
- Александр Валентинович, какое из дел, по которым в нынешнем году окончено производство, вам запомнилось больше всего?
- Все уголовные дела, находящиеся в производстве Следственной части, уникальны по-своему. К этому подталкивает специфика подразделения. Наши следователи расследуют дела о крупных хищениях, мошенничествах, разбоях, совершенных в составе организованных групп и преступных сообществ.
Из тех, что вы назвали, запомнилось дело предпринимателя из Находки и его сообщника, которые предложили местному коммерсанту помощь в прекращении уголовного преследования. Свои услуги они оценили в полтора миллиона долларов США. Реального влияния на ход следствия по возбужденным в отношении потерпевшего уголовным делам они не оказывали, да и не могли этого сделать.
Под давлением мужчина согласился и стал выплачивать деньги частями. В общей сложности он передал злоумышленникам 25 миллионов рублей.
Совместную операцию по задержанию злоумышленников провели сотрудники дальневосточного главка и Управления ФСБ России по Приморскому краю с привлечением спецподразделений ведомств.
Во время обысков, помимо интересующих нас вещественных доказательств, были обнаружены и изъяты тигриные шкуры, медвежьи лапы, туши животных и птиц, занесенных в Красную книгу. Сейчас уголовное дело по факту незаконной охоты слушается в одном из районных судов Приморского края.
- Приходилось ли в ходе предварительного следствия учитывать личность самого обвиняемого? В прессе его называли не иначе как «авторитетный бизнесмен».
- Нам было известно, что он оказывал серьезное влияние на бизнес-процессы и криминальную среду Находки, контролировал многие коммерческие предприятия города.
- Известно, что обвиняемые активно противодействовали следствию. Расскажите поподробнее об этом.
- Коммерсант не давал показаний, занял активную отрицательную позицию в плане проведения с ним любых следственных действий. Доходило даже до того, что он отказывался выходить из камеры СИЗО.
Изыскивались возможности, в том числе и через адвокатов, оказать психологическое давление на участников процесса в целях корректировки их первоначальных показаний. Кроме того, предпринимались шаги, направленные на изменение обвиняемому меры пресечения и переквалификации статьи на менее тяжкую. Один из защитников привлечен к уголовной ответственности.
- Часто ли встречаются в практике сотрудников следственной части подобные случаи?
- Я бы не назвал это какой-то тенденцией. Но учитывая специфику расследуемых нами уголовных дел, такие случаи не редкость. Возможно, не в таких агрессивных формах, но сторона защиты старается любыми законными способами отстоять свою позицию.
Конечно, это затягивает ход предварительного следствия. Но наши следователи готовы к подобному развитию событий.
- Почти два года длилось расследование преступной деятельности организованной группы мошенников, в которую входили экс-руководитель дальневосточного филиала одного из государственных унитарных предприятий и директор подконтрольной ему коммерческой организации. Они тоже противодействовали ходу следствия или сами преступления оказались запутанными?
- Длительность была обусловлена, прежде всего, сбором доказательной базы. Сейчас объем уголовного дела – более 35 томов.
Напомню, что обвиняемые вывели из оборота филиала ФГУПа, которое занимается комплексным решением вопросов в области лесоустройства, более 110 миллионов рублей. Затем свыше 25 миллионов рублей, полученных преступным путем, легализовали.
В 2008 году филиалу было поручено выполнение пяти госконтрактов по профилю деятельности. Кроме того, предприятие заключило еще ряд двусторонних договоров с заказчиками. Но обвиняемый, на тот момент являвшийся директором филиала, переуступил подряды аффилированной коммерческой фирме.
Обязательства были выполнены силами работников предприятия, а деньги перечислены частной компании. Второй обвиняемый, руководитель фирмы, под видом перераспределения якобы полученной чистой прибыли, внес часть этих денег на банковский депозит. В дальнейшем они поступили на счета участников организованной группы.
Необходимо было с соблюдением всех норм УПК доказать все этапы совершения преступления. Доказать роль каждого участника преступной схемы. Считаю, что здесь наши сотрудники сработали грамотно. В настоящее время уголовное дело слушается в Центральном районном суде Хабаровска.
- Есть ли примеры противодействия вооруженным бандам?
- Несомненно. В прошлом году вынесен приговор ранее судимому жителю Читы, который вовлек в преступный промысел двоих молодых хабаровчан.
За полгода они совершили серию вооруженных нападений на квартиры и предприятие. Жертвами налетчиков в основном были люди, сами имевшие проблемы с законом. Организатор посчитал, что в полицию потерпевшие обращаться не станут. Латентные преступления были выявлены оперативными сотрудниками главного управления.
За совершенные преступления лидер проведет в колонии строгого режима 17,5 лет. Его подельники осуждены на 3,5 и 5,5 лет.
Не согласившись с решением Хабаровского краевого суда, житель Читы подал кассационную жалобу в Верховный суд РФ. Но Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда оставила приговор без изменения.
- В 2012 году большой общественный резонанс вызвало уголовное дело о так называемых транспортных мошенниках, которые действовали в Приморском и Хабаровском краях. Можно ли в ближайшее время ожидать завершения расследования?
- Дело достаточно интересное. В совершении 11 преступлений обвиняется группа из 9 человек. По поддельным документам они получали у предпринимателей промышленные и продовольственные товары, которые затем реализовывали. Каждый из обвиняемых отвечал за свой сектор: связь с поставщиками и заказчиками, отгрузку, транспортировку и последующую продажу похищенной продукции. Пострадавшие коммерсанты потеряли более 20 миллионов рублей.
За два года проделан большой объем работы по сбору доказательной базы. Расследование близится к завершению. Предполагаемый лидер заключил досудебное соглашение. В отношении мужчины материалы выделены в отдельное производство. Обвинительное заключение в апреле планируем направить для утверждения в Управление Генеральной прокуратуры России в ДФО.
Остальные участники мошеннической схемы в ближайшее время приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела.
- В конце прошлого года сразу 9 уголовных дел было возбуждено в отношении нотариуса из Приморья. Более того, следователям удалось через суд добиться отстранения специалиста районной нотариальной конторы от занимаемой должности – весьма редкий случай в судебной практике. Тяжело ли было убедить суд в необходимости подобного шага?
- Считаю, суд здесь принял объективное и обоснованное решение. Ведь нотариус подозревается в пособничестве группе мошенников, которые продавали элитные земельные участки в престижном пригороде Владивостока в обход их реальных собственников.
Злоумышленники из архива получили персональные данные людей, которым в девяностых годах выделили участки в Надеждинском районе Приморского края под индивидуальное строительство. Работник нотариата по этим данным изготовил и завизировал более 60 подложных доверенностей. Используя фальшивые документы, мошенники продавали земельные наделы по коммерческой цене. Владельцы земли об этом, понятно, не знали.
Заместитель начальника межрегионального следственного отдела Следственной части главного управления Александр Третьяков и полицейские межрегионального подразделения дальневосточного главка доказали причастность нотариуса к мошенничествам. Суд, изучив материалы, ходатайство об отстранении специалиста от должности поддержал.
- Что вас привлекает в профессии следователя?
- Результат. Думаю, многие следователи со мной согласятся, когда судья выносит справедливый приговор, понимаешь: проделанная тобой титаническая работа не напрасна. Зло получило по заслугам.
Кирилл БЛИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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