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ПГК опять жалуется на повреждения вагонов в портах
Количество поврежденных вагонов ОАО «Первая грузовая компания» (ПГК, «дочка» ОАО «Российские железные дороги») в портах Дальнего Востока в январе-феврале 2011 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2010 года в 1,9 раза, до около 3 тыс., сообщила пресс-служба Владивостокского филиала ПГК.
Вопрос сохранности вагонного парка на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) рассматривался 25 февраля в Хабаровске на заседании экспертно-консультационного совета при Дальневосточном управлении Федерального агентства железнодорожного транспорта.
В совещании приняли участие представители железной дороги, транспортной прокуратуры, контролирующих органов, портов и собственников подвижного состава.
«На Дальневосточной железной дороге в 2010 году было повреждено более 27 тыс. вагонов, треть из них - собственности Первой грузовой. Искалеченные вагоны - это не только миллионные убытки, затраты на ремонт и восстановление, это еще и угроза безопасности движения поездов», - сообщил на совещании директор Владивостокского филиала ОАО «ПГК» Виктор ОСИПОВ.
По его словам, 96% из 3 тыс. поврежденных вагонов пострадали при использовании стивидорными компаниями устаревшей, грейферной технологии выгрузки.
Всего в 2010 году на промышленных предприятиях и в морских портах Дальнего Востока было повреждено 8,3 тыс. вагонов ПГК. Наибольший объем повреждений приходится на полувагоны - более 90%.
В результате повреждения вагон выбывает из эксплуатации. Простаивающие на полигоне ДВЖД в ожидании ремонта неисправные вагоны приводят не только к уменьшению рабочего парка, но и к заметному снижению пропускной способности железнодорожных подходов, отмечается в сообщении.
В 2010 году ОАО «ПГК» закупило около 9,4 тыс. новых полувагонов. 556 из них были повреждены в морских портах Дальнего Востока при грейферной выгрузке.
«ПГК как крупнейший собственник подвижного состава внесла свои предложения по решению этой проблемы. Убытки, которые несет ПГК от агрессивных технологий выгрузки, вынуждают нас настаивать на введении грейферных сборов. Оплата риска повреждения грузовых вагонов реально заставит порты переходить на современные технологии разгрузки полувагонов и повысит ответственность грузоотправителей, допускающих смерзание сыпучих грузов», - считает В.Осипов.
Кроме этого, ПГК настаивает на выполнении в полном объеме плана мероприятий по вопросам обеспечения сохранности вагонного парка.
«Мы требуем проводить расследование по каждому случаю повреждения вагонов и применять дисциплинарные взыскания к виновным, а также назначить на каждом участке разгрузочных работ ответственных по контролю над сохранностью вагонов», - подчеркнул директор Владивостокского филиала ПГК.
Порты организовали ремонт поврежденных вагонов за свой счет. Однако, по данным ПГК, восстановительный ремонт ведется с нарушением технологии, применяются несертифицированные запасные части. Качество ремонта остается низким, многие вагоны возвращаются на повторный ремонт в порт. Деформации накапливаются, сокращается срок службы вагонов.
Участники совещания в Хабаровске сошлись во мнении, что для улучшения ситуации с сохранностью вагонного парка в первую очередь необходимо внести изменения в нормативные документы.
Ныне действующий стандарт ГОСТ 22235-76 «Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ» был принят еще в 1976 году и не отражает реалий настоящего времени.
В мае 2011 года вступит в силу новый национальный стандарт - ГОСТ-22235-2010, - который допускает грейферную выгрузку только с разрешения собственника подвижного состава.
По итогам совещания Дальневосточное управление Федерального агентства железнодорожного транспорта также рекомендовало руководству ДВЖД заключить договоры с морскими портами на проведение технической экспертизы вагонов после выгрузки.
Досье «ЗР»
ОАО «Первая грузовая компания» - крупнейший в РФ оператор железнодорожных перевозок, владеющий более чем 200 тыс. вагонов различных типов. РЖД принадлежит 100% акций ПГК. Владивостокский филиал ОАО «ПГК» работает на полигонах Дальневосточной, Сахалинской и Якутской железных дорог.
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