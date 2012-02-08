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Топ-20 возглавили рабочие

08 Февраля 2012, 01:29 | Дальний Восток

Рекрутинговый портал Superjob.ru составил рейтинг 20 наиболее популярных запросов на поиск персонала на основе количества соответствующих вакансий, размещённых в базе.

Данное исследование отражает спрос рынка труда на представителей определённых профессий и специальностей.

Рейтинг наиболее востребованных профессий в первый месяц нового 2012 года возглавили квалифицированные рабочие. Спрос на токарей, механиков, слесарей и других представителей рабочих специальностей составил 12,5% от совокупности запросов работодателей.

Второе место в ТОП-20 вновь у менеджеров по продажам. Число вакансий для таких специалистов достигло 10,9%.

На третьей строке удалось закрепиться продавцам (7,5%), на четвертой позиции по-прежнему представители инженерных специальностей (4,7%).

Рокировка мест произошла между неквалифицированными рабочими и водителями. Первые поднялись на одну строку вверх с 3,5% от общего количества вакансий. Вторые – потеряли одну позицию и оказались на шестой строке с 3,4%.

Стабильное положение в рейтинге продемонстрировали торговые представители (1,9%), бухгалтеры (1,8%) и менеджеры по работе с клиентами (1,6%).

Врачи (1,2%) поднялись вверх на две строки, оттеснив секретарей и программистов, спрос на которых составил по 1,0%. Количество запросов на мерчандайзеров составило 0,7%, на региональных представителей – 0,6%. Равным спросом в январе 2012 года пользовались юристы и педагоги – по 0,5%.

Одинаковое количество запросов поступило также на медицинских представителей, супервайзеров, экономистов и менеджеров по маркетингу – по 0,4%. Последним удалось вернуться в рейтинг, оставив за его чертой менеджеров по закупкам, не набравшим в январе 2012 достаточного количества вакансий.

За месяц, прошедший с момента предыдущего исследования, произошли изменения в структуре запросов прямых работодателей и кадровых агентств. Так, рейтинг запросов прямых работодателей покинули медицинские представители, вновь прибывшими оказались маркетологи. В ТОП-20 запросов кадровых агентств не досчитались аналитиков, «новичками» стали супервайзеры. Впрочем, лидеры рейтингов все те же: менеджеры по продажам (10,6%) – у прямых работодателей и квалифицированные рабочие (29,7%) – у кадровых агентств.

«Золотой Рог».

Автор: Superjob.ru
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