www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.77 р. 100 JPY: 59.44 р.
EUR: 77.08 р. 10 CNY: 96.4 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Выборы
Распечатать

Допустит ли «Газпром» приход к власти Прохорова?

08 Февраля 2012, 02:25 | Дальний Восток

Миллиардер Михаил Прохоров объявил, что в случае победы на президентских выборах намерен продать все свои активы и направить вырученные деньги на благотворительность.

Стоит отметить, что бизнесмену принадлежат активы группы ОНЭКСИМ, осуществляющей значительные инвестиции в горно-металлургическую отрасль, недвижимость и финансы, а также в инновационные проекты в сфере энергетики и нанотехнологий. В нее входит горно-металлургическая компания УК Интергео, ТГК-4, Полюс-Золото, страховая компания Согласие, АПР-Банк и конечно часть Норникеля. 12 декабря 2011 года М. Прохоров объявил, что собирается баллотироваться в президенты РФ.

После чего начались активное продвижение новоявленного кандидата, его сближение с народом и сбор подписей.

Прохоров на этом не останавливается, он говорит «мне страна дороже, а жалко у пчелки», давая тем самым задуматься о своих новых приоритетах. Из бизнеса в политику, сжигая все мосты? Кто знает. Не зря ведь бывший член совета директоров Норникеля вдруг объявил о том, что Газпром давно пора распустить.

Однако, возможно, что это просто очередное громкое высказывание на радость всем оппозиционерам и «революционерам» нашей страны.

«Я сломаю хребет всем монополиям - и федеральным, и местным. Я лишу "Газпром" привилегий, разделю его на несколько независимых компаний», - заяви Прохоров, считая, что корень большинства проблем экономики России кроется в отсутствии конкуренции, как в политической, так и в экономической сфере.

Недрами России, по его мнению, должны распоряжаться не чиновники, управляющие госкомпаниями, а частники. Поэтому, во-первых, на поприще борьбы с госмонополиями, нужно вывести все непрофильные активы, во-вторых, их нужно приватизировать, а вырученные деньги направить на покрытие дефицита Пенсионного фонда.

Высказывания М. Прохорова и В. Путина глобальны, но похоже в борьбе политтехнологов все-таки выигрывает Путин.

Вопрос "национального вопроса", поднятый Путиным - это тема действительно беспроигрышная, настолько и важная. На этом фоне даже революционные идеи Прохорова теряются.

Да и не "Газпром" нужно распускать, а финансовые потоки делать прозрачными. А "Газпром" нужен России, как и "Роснефть", и ФСК "ЕЭС" и "РусГидро" и другие компании.

18 января Михаил Прохоров предоставил в ЦИК свыше 2 млн подписей в поддержку его выдвижения в качестве кандидата на пост президента на предстоящих 4 марта 2012 года выборах. На следующей неделе он надеется получить удостоверение уже зарегистрированного кандидата.

Интересно, что заявляя о продаже всех своих активов, бизнесмен не намерен продавать контрольный пакет акций баскетбольного клуба «Нью-Джерси Нетс», планируя отправить его в так называемый «слепой» траст, у которого будет независимый управляющий. Но, это так, хобби бывшего баскетболиста.

«Золотой Рог», источник: neftegaz.ru.

Автор: По материалам информагентств
Теги:






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru