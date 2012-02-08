Допустит ли «Газпром» приход к власти Прохорова?

Миллиардер Михаил Прохоров объявил, что в случае победы на президентских выборах намерен продать все свои активы и направить вырученные деньги на благотворительность.

Стоит отметить, что бизнесмену принадлежат активы группы ОНЭКСИМ, осуществляющей значительные инвестиции в горно-металлургическую отрасль, недвижимость и финансы, а также в инновационные проекты в сфере энергетики и нанотехнологий. В нее входит горно-металлургическая компания УК Интергео, ТГК-4, Полюс-Золото, страховая компания Согласие, АПР-Банк и конечно часть Норникеля. 12 декабря 2011 года М. Прохоров объявил, что собирается баллотироваться в президенты РФ.

После чего начались активное продвижение новоявленного кандидата, его сближение с народом и сбор подписей.

Прохоров на этом не останавливается, он говорит «мне страна дороже, а жалко у пчелки», давая тем самым задуматься о своих новых приоритетах. Из бизнеса в политику, сжигая все мосты? Кто знает. Не зря ведь бывший член совета директоров Норникеля вдруг объявил о том, что Газпром давно пора распустить.

Однако, возможно, что это просто очередное громкое высказывание на радость всем оппозиционерам и «революционерам» нашей страны.

«Я сломаю хребет всем монополиям - и федеральным, и местным. Я лишу "Газпром" привилегий, разделю его на несколько независимых компаний», - заяви Прохоров, считая, что корень большинства проблем экономики России кроется в отсутствии конкуренции, как в политической, так и в экономической сфере.

Недрами России, по его мнению, должны распоряжаться не чиновники, управляющие госкомпаниями, а частники. Поэтому, во-первых, на поприще борьбы с госмонополиями, нужно вывести все непрофильные активы, во-вторых, их нужно приватизировать, а вырученные деньги направить на покрытие дефицита Пенсионного фонда.

Высказывания М. Прохорова и В. Путина глобальны, но похоже в борьбе политтехнологов все-таки выигрывает Путин.

Вопрос "национального вопроса", поднятый Путиным - это тема действительно беспроигрышная, настолько и важная. На этом фоне даже революционные идеи Прохорова теряются.

Да и не "Газпром" нужно распускать, а финансовые потоки делать прозрачными. А "Газпром" нужен России, как и "Роснефть", и ФСК "ЕЭС" и "РусГидро" и другие компании.

18 января Михаил Прохоров предоставил в ЦИК свыше 2 млн подписей в поддержку его выдвижения в качестве кандидата на пост президента на предстоящих 4 марта 2012 года выборах. На следующей неделе он надеется получить удостоверение уже зарегистрированного кандидата.

Интересно, что заявляя о продаже всех своих активов, бизнесмен не намерен продавать контрольный пакет акций баскетбольного клуба «Нью-Джерси Нетс», планируя отправить его в так называемый «слепой» траст, у которого будет независимый управляющий. Но, это так, хобби бывшего баскетболиста.

«Золотой Рог», источник: neftegaz.ru.