«Экспресс-Приморье» едет в Приамурье

В 2011 году деятельность по перевозкам пассажиров в пригородном сообщении полностью выводится из состава ОАО «РЖД». Это достигнуто путем создания совместно с субъектами РФ пригородных пассажирских компаний.

Как заявил начальник Дальневосточной железной дороги Михаил ЗАИЧЕНКО на встрече с трудовым коллективом моторвагонного депо Первая Речка, каждый регион должен сформировать соцзаказ на организацию пригородного сообщения, определяющий размер движения, и подписать соглашение со специально созданной компанией. Ей передаются объемы перевозок в данном сегменте. Дорога заключает с таким перевозчиком контракт на предоставление услуг инфраструктуры.

- В Приморском крае это - компания «Экспресс Приморья», которая с 1 января 2011 года обслуживает пассажиров не только в Приморском, но и в Хабаровском крае, Еврейской автономной области и даже там, где нет Дальневосточной железной дороги, по всей Амурской области, - подчеркнул Михаил Заиченко и отметил, что одна из ключевых задач реорганизации - вывод пригородных перевозок на безубыточную основу.