Известна дата VI Международного конгресса рыбаков

Форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Соответствующее распоряжение подписал губернатор края. Утвержден план мероприятий по проведению конгресса, создана специальная комиссия. Конгресс проходит в Приморье ежегодно. В 2010 году в нем приняли участие более 400 человек из 15 зарубежных стран.