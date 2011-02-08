Дальневосточному бизнесу помогут выдержать конкуренцию

15 февраля Владивосток впервые посетит российский эксперт-практик в области построения корпоративного отдела продаж Константин БАКШТ. Цель его визита – помощь дальневосточному бизнесу в улучшении экономических результатов и в конкуренции с федеральными компаниями.

Во Владивостоке Константин Бакшт пробудет всего два дня. Все это время он посвятит общению с владельцами и топ-менеджерами компаний Приморского, Хабаровского краев и Амурской области. В рамках этих встреч эксперт познакомит представителей бизнес-сообщества Дальнего Востока со своей авторской технологией построения системы продаж, являющейся одним из важнейших факторов успешной деятельности в конкурентной среде. Эта технология призвана обеспечить компаниям гарантированный сбыт, независимость от кадров и эффективное администрирование продажами.

«Корпоративный отдел продаж должен не только обеспечить доходность бизнесу, но и удержать свои позиции в борьбе с крупными федеральными компаниями. Пока результаты в этой конкурентной борьбе не в пользу дальневосточных компаний. Одна из главных причин - технологии работы с клиентами, которые использует местный бизнес, зачастую менее эффективны, чем у московских компаний, - рассказывает Владимир СНИТКО, генеральный директор компании «Бизнес-Консалтинг. Владивосток».