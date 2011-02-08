Патент для малого бизнеса

Индивидуальные предприниматели получили возможность выбрать более выгодный режим налогообложения - упрощенную систему на основе патента. В некоторых случаях налоговая нагрузка на бизнесмена при переходе с ЕНВД на патент уменьшается в 10-12 раз.

За ответами на вопросы - как приморские бизнесмены смогут уменьшить налоги и сократить отчетность - корреспондент «ЗР» обратился к Галине НИКОНОВОЙ, президенту Дальневосточной палаты налоговых консультантов.

- Галина Евгеньевна, как известно, в 2005 году наш край одним из первых субъектов федерации на Дальнем Востоке разработал закон об «Упрощенной системе налогообложения на основе патента для индивидуальных предпринимателей в Приморском крае». Что изменилось за это время?

- Путь к идеальному соотношению выгоды и удобства применения патента для налогоплательщика был достаточно долгим. Но сегодня упрощенная система на основе патента для индивидуального предпринимателя - самое выгодное решение. Он стоит буквально копейки. Ранее патенты были вторичны по отношению к единому налогу на вмененный доход (ЕНВД), могли быть применены лишь к видам деятельности, которые не облагались ЕНВД. Этот налог был определяющим для большей части малого бизнеса. После того, как в законодательство внесены изменения, патенты стали, что называется, первичны. Сейчас любой предприниматель на ЕНВД может подать заявление о переходе на патент в любой момент.

- Так уж и любой? К тому же при переходе с ЕНВД на УСН можно подавать заявление лишь раз в год.

- Для индивидуального предпринимателя преимущества патента как раз и заключаются в том, что виды деятельности по патенту практически аналогичны тем, что указаны для ЕНВД. Это так называемая «бытовка» (ремонт, пошив обуви копировально-множительные работы, деятельность в области фотографии, услуги по уборке жилых помещений и даже стрижка животных) - всего 80 с лишним видов деятельности. Оформив патент как индивидуальные предприниматели, владельцы квартир, гаражей и дач, которые они сдают в аренду, могут элементарно вывести свои доходы из «тени», платить приемлемую сумму и не подавать декларацию о доходах.

Выбрать УСН на основании патента может и предприниматель, которые впервые регистрируется, и тот бизнесмен, что в данный момент находится на уплате ЕНВД. Сделать это можно буквально с сегодняшнего дня. Например, в феврале индивидуальный предприниматель подает заявление в налоговую инспекцию по месту регистрации о том, чтобы его сняли с учета в качестве плательщика ЕНВД, и выбирает вид деятельности, который совпадает с ныне осуществляемым. В итоге уже в апреле бизнесмен может перейти на патент (т.к. ему надо все же отчитаться за квартал, проведенный в рамках ЕНВД).

Главное условие - налогоплательщик должен быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, в подчинении которого трудятся не более 5 человек. Регистрация бизнеса в рамках ООО и ли ОАО подобную возможность перехода с одного налогового режима на патент не предоставляет.

- Назовите кардинальные отличия патента от ЕНВД. Ведь в обоих случаях применяется льготная система налогообложения. Чем хорош патент в принципе?

- Отсутствием какой-либо отчетности. Плательщик ЕНВД ежеквартально должен появляться в налоговой инспекции или направлять свою отчетность по почте, по каналам электронной связи. Как только предприниматель переходит на патент, обязанность сдавать в налоговую инспекцию отчетность исчезает. Надо лишь вести книгу учета расходов и доходов, которые не должны превысить за год 60 млн руб.

- Редкий предприниматель сможет похвастаться таким оборотом.

- Вот именно. Поэтому препятствий к переходу индивидуальных предпринимателей с ЕНВД на патент нет. Патент - настоящая находка для небольших кафе и точек общественного питания в принципе. Те же кафе на Шаморе могли бы в одночасье перейти на патент. Причем можно опробовать оплачивать патент за один, два, три месяца или год. Если деятельность не имеет сезонный характер, выгоднее оформлять патент на год.

В одной из последних редакций закона Приморского края для большинства видов предпринимательской деятельности указана базовая доходность в размере 120 тыс. руб. Чтобы выяснить, сколько налогоплательщику придется платить в год, необходимо эту сумму умножить на 6%, и разделить на 3. Выходит 2400 руб. Эти деньги необходимо оплатить не позднее 25 числа в первый же месяц действия патента.

- Т.е. если предприниматель перешел на патент с 1 апреля, то 25 апреля он должен оплатить 1/3 стоимости патента, верно?

- Вы правы. Остальные 2/3, во-первых, до половины могут уменьшаться на страховые взносы во внебюджетные фонды а, во-вторых, оставшаяся сумма уплачивается не позднее 25 числа месяца, следующего за окончанием срока действия патента. Если предприниматель взял патент с 1 апреля 2011 года по 31 марта 2012 года, то доплата оставшейся стоимости патента производится не позднее 25 апреля. В доказательство тому, что патент для налогоплательщика действительно дешевле, можно привести следующий расклад. Например, сумма налога за патент на производство хлеба и кондитерских изделий для предпринимателя в год встанет в 7200 руб. И этот налог в два приема налогоплательщик должен заплатить за год! До 25 апреля 2011 года (если предприниматель перейдет на патент с 1 апреля) - 2400 руб., а оставшиеся 4800 рублей он внесет уже в марте 2012 года. К тому же последний платеж чуть ли не в половину будет уменьшен за счет платежей во внебюджетные фонды.

Одна из моих студенток представила выпускную работу, целью которой было сравнить размеры налогового бремени за ЕНВД и патент для парикмахерских. Оказалось, что, выбрав патент, предприниматель, который имеет парикмахерскую, где работает 5 мастеров, сможет сократить свои расходы на налог в 10 раз.

- Стоит ли ожидать новых послаблений для малого бизнеса?

- Одно из самых ожидаемых изменений – ИП разрешат расширить штат своих сотрудников с 5 до 15 человек. Более того, сейчас идет разговор об отмене контрольно-кассовой техники для предпринимателей на патенте. Жаль, что приморские предприниматели не осведомлены о плюсах патента. Так, год назад ко мне пришла предприниматель, занимающаяся дизайном интерьеров. После нашего разговора она сделала выбор в пользу патента. Сегодня счастлива: налоговая нагрузка снизилась, отчетность сдавать не надо. Предприниматель занята делом и не дрожит за бумагами.