На повестке ФНС – «однодневки»

Подавать декларацию за 2010 год компании на «упрощенке», скорее всего, будут на новом бланке. Как стало известно, над новой формой в настоящее время активно работает Минфин России. Когда она будет утверждена неизвестно, между тем срок подачи документов определен – 31 марта.

Более того, Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ планирует отражать в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) информацию по компаниям, имеющим признаки фирм-«однодневок». Об этом сообщил журналистам глава ФНС Михаил МИШУСТИН. В частности, будет отражаться информация о том, что у ФНС нет связи с фирмой по юридическому адресу.

Кроме того, будут указываться принятые решения об исключении фирм из ЕГРЮЛ. М. Мишустин отметил, что у ФНС есть ряд других предложений. В частности, мерой может стать ограничение правоспособности компании в случае длинного нулевого баланса с одновременной несдачей отчетности, а также отсутствие по указанному адресу исполнительного органа компании.

Напомним, 1 февраля 2011г. замглавы ФНС Сергей АРАКЕЛОВ сообщил, что служба предлагает перейти с уведомительного на разрешительный порядок регистрации юридических лиц. Он отметил, что ФНС также предлагает ввести дополнительные требования к регистрации юрлиц, например, требования к уставному капиталу. В качестве причин отказа в регистрации С. Аракелов назвал «отсутствие по адресу местонахождения».