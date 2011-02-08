Управленческий хаос в миграционной службе

Управление миграционной службы по Приморскому краю (УФМС) лихорадит внутренняя перестройка. Изменено штатное расписание, некоторые должности сокращены, многим специалистам предложено увольнение, упразднен общественный консультативный совет при УФМС по Приморскому краю.

Происходящие перемены молва связывает с личностью Александра МУХИНА, назначенного исполняющим обязанности начальника управления несколько месяцев, который, заметим в скобках, на всю эту перестройку, в общем и целом, имеет право. Да все бы ничего - это их внутриуправленческие проблемы, кабы не страдало дело.

Так, очереди приезжих в миграционную службу, всегда немалые, возросли; например, дважды приезжали из Находки в краевой центр, но так не смогли сдать документы в миграционную службу для получения разрешения на работу врачи-стоматологи Ахмед АХМАТОВ и Каххор ХАЛИМОВ – не принимают, и все. Время обработки документов увеличилось: новые кадры, пришедшие из паспортной службы (хорошие специалисты на своем месте и неизвестно зачем перемещенные), миграционное законодательство в области трудовой миграции досконально еще не знают, а потому не понимают, чем чревато нарушение срока оформления документов.

До физической сердечной боли оскорбило поведение полковника милиции Мухина Раису БАРОТОВУ – главу Общественной приемной ПРОО «Дружба народов Средней Азии» в Находке. Александр Мухин попросил Раису Жумашовну помочь собрать обитающих в Находке нелегальных мигрантов, пообещав «миграционную амнистию» (закон это допускает). Те собрались, а городской отдел миграционной службы их оштрафовал (по закону без штрафа никак, но взяли с каждого по 4000 рублей, хотя закон предусматривает вилку от 2000 до 5000) и отпустил с богом. Легализовать свое нахождение в Находке мигранты так не смогли. Лидеры диаспор в городах и районах края – единственные, с кем на контакт идут мигранты, а тут такая подстава…

Одним из наиболее ярких решений и.о. начальника УФМС Мухина было решение об упразднении общественного консультативного совета. Время для решения Александр Владимирович выбрал с особым изяществом. 11 декабря произошли события на Манежной площади, президент поручил «наладить работу с национальными общинами», 15 декабря в Уссурийске прошло заседание общественно-консультативного совета с вопросом «О влиянии национальных диаспор на миграционные процессы в Приморском крае и снижение уровня правонарушений среди мигрантов», на котором и.о. начальника УФМС выражал совету «искреннюю благодарность Вашему профессиональному исполнению служебного долга, неоценимого вклада в реализацию общей стратегии Российского государства в сфере миграции. …Мы высоко оцениваем и выражаем благодарность за вклад в стабилизации миграционной политики в Приморском крае» (орфография сохранена), между тем, как выяснилось, еще 13 декабря он аннулировал решение о создании совета.

Еще раз оговоримся, и.о. начальника УФМС имеет право создавать, упразднять и переставлять местами всякого рода советы при своей службе. И не с позиций нарушения должностных инструкций, а лишь с позиции морали можно оценивать разговор полковника Мухина по телефону с лидером диаспоры: «Кто вы такая? Это не ваше дело, без вас обойдемся и справимся». Но потом президент пусть Приморье в виду не имеет, когда ставит задачу «активнее перекрывать потоки нелегальной миграции и жестко пресекать любые едва заметные конфликты на национальной или религиозной почве».

Общественно - консультативный совет, возможно, не идеален в своей работе. Но приезжему из зарубежья, не у кого больше спросить: куда идти, какие документы собрать, чтобы легализовать свой статус. Алгоритм таких действий ему подсказывают либо в приемной совета, либо свои соплеменники, объединенные в национальные диаспоры, в опоре на которые и работает общественно-консультативный совет и наладить работу с которыми советует президент.

Из источников «ЗР» известно, что все вышесказанное и недовольство происходящим доведены до сведения директора ФМС России генерал-полковника Константина РОМОДАНОВСКОГО. Говорят, кандидатуры на должность начальника Приморского УФМС там на днях обсуждали, и приставка «и.о.» у нынешнего приморского руководителя пока сохранена.

Сегодня Приморское управление миграционной службы проводит большую работу по оформлению разрешительных документов иностранным гражданам для работы в Приморском крае, и в том числе − на строительстве объектов саммита АТЭС. До последнего времени эта работа проводилась успешно. Будет ли так и в дальнейшем, пока остается под вопросом.