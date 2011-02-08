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Бизнес-Премия 2010 : «Социально ответственный бизнес»

08 Февраля 2011, 13:09 | Дальний Восток

Участие в Премии не предполагает заявочного уведомления организаторов. Список участников формируется по социально-производственным показателям и открыт для выдвижения со стороны профсоюзов предприятий и членов Экспертного совета.

В номинации «Социально ответственный бизнес» принимают участие юридические лица, фактически осуществляющие свою деятельность на территории Приморского края.

Формирование шорт-листа ТОП-25 в номинации «Социально ответственный бизнес» осуществляется на основе формальных показателей на базе официальной бухгалтерской отчетности участников за два последних года и экспресс-опроса членов Экспертного совета и отраслевых профсоюзов. Шорт-лист потенциальных номинантов Премии является открытым, предусматривающим возможность дополнения путем выдвижения, но при условии соответствия критериям регламента Премии.

При включении предприятий в ТОП-25 учитываются следующие показатели по финансовой отчетности за последние два года:

- Отсутствие задолженности по уплате налогов в прошедшем году в бюджеты Приморского края (в т.ч. муниципальный).

- Средняя заработная плата за год к отраслевому уровню и отсутствие задолженности по выплате заработной платы.

- Социальный пакет работника и реализация социальных программ в коллективе.

- Создание эффективных рабочих мест и система подготовки и переподготовки кадров для повышения квалификации.

- Безопасные условия и охрана труда и экология производства.

- Участие в социальных проектах Приморского края.

Шорт-лист публикуется в алфавитном порядке.

Голоса членов Экспертного совета, руководителей профсоюзов и участников открытого голосования не суммируются. Результаты голосования определяются отдельно для каждой из трех категорий голосующих. Предприятия распределяются по местам по количеству голосов. Конечное место участников определяется как среднее значение мест, занятых по итогам голосования членов Экспертного совета, руководителей профсоюзов и открытого голосования жителей Приморского края, при этом используются удельные коэффициенты: 0,5 - для итогов голосования членов Экспертного совета, 0,5 - для итогов открытого голосования.

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