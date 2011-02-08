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Бизнес-Премия 2010 :«Компания года и Менеджер года Приморского края»
Участие в Премии не предполагает специального уведомления организаторов. Список участников - открытый.
В номинации «Компания года Приморского края» принимают участие юридические лица, официально зарегистрированные и фактически осуществляющие свою деятельность на территории Приморского края.
В номинации «Менеджер года Приморского края» принимают участие физические лица, занимающие высшие руководящие должности в зарегистрированных и фактически работающих на территории Приморского края компаниях.
Лауреаты и обладатели Премии «Компания года Приморского края» и «Менеджер года Приморского края» определяются в процессе голосования членов специально созданного Экспертного совета и открытого голосования жителей Приморского края (на веб-сайте Премии и с помощью специальных бюллетеней для голосования, опубликованных в газете «Золотой Рог»).
Определение лидеров. Голоса членов Экспертного совета и участников открытого голосования не суммируются. Результаты голосования определяются отдельно для каждой из двух категорий, принимающих участие в голосовании. Компания или менеджер, набравшие наибольшее количество голосов, занимают первое место, наименьшее - последнее. После ранжирования участников премии по каждой категории находится среднее значение из суммы мест, занятых по итогам голосования членов Экспертного совета и открытого голосования жителей Приморского края. При этом используются различные весовые коэффициенты: 0,6 - для итогов голосования членов Экспертного совета и 0,4 - для итогов открытого голосования. Компания или менеджер, имеющие наилучшее значение, становятся финалистами или победителями Премии.
Этапы конкурса. Процесс выявления победителей состоит из четырех этапов и по времени занимает не менее двух месяцев, чтобы обеспечить широкое участие экспертов и общественности.
На первом этапе формируется Экспертный совет Бизнес-Премии, определяется круг потенциальных номинантов, которые заносятся в шорт-лист. Формирование шорт-листа осуществляется на основе формальных показателей, рассчитанных на базе официальной бухгалтерской отчетности участников за последние два года и экспресс-опроса членов Экспертного совета…
При включении компаний в шорт-лист учитывались следующие показатели: общая рентабельность деятельности, динамика выручки от продаж, изменение прибыльности продаж, величина чистой прибыли в два последние года.
При включении менеджеров в шорт-лист, кроме оценки финансовых показателей компаний, которыми фактически руководят номинанты, проводится экспресс-голосование среди членов Экспертного совета и формирует ТОП-25 (полуфинал).
На втором этапе проводится голосование членов Экспертного совета, посетителей веб-сайта Премии и читателей газеты «Золотой Рог», по итогам которого определяются четыре претендента на победу в каждой номинации (лауреаты или финалисты Премии). Результаты голосования на втором этапе подлежат широкой огласке и публикации в СМИ.
На третьем этапе сотрудники Рейтингового агентства «Золотой Рог» составляют досье на каждого номинанта и готовят обзорные материалы, которые публикуются в газете «Золотой Рог» и служат информационно-аналитической базой экспертам и общественности для принятия окончательного решения о победителях.
На четвертом этапе проводится заключительное голосование членов Экспертного совета и посетителей веб-сайта Премии, на основе которых определяются победители Премии «Компания года и Менеджер года Приморского края». Итоги финального голосования остаются закрытыми и объявляются во время церемонии награждения.
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