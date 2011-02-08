Аптека заплатила штраф, разборки с компанией «Грасп» - впереди

Решением Арбитражного суда ООО «АЛЕКСАНДР А» признано виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовано на 40 тыс. рублей.

В ходе проведенной прокуратурой Первореченского района проверки в аптеке выявлены нарушения в сфере законодательства о государственном регулировании цен. Установлено, что ряд жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств здесь реализовался по завышенным ценам.

Между тем УФАС Приморья отложило рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении одного из крупных поставщиков сахара на рынок - оптовой торговой компании «Грасп», которая подозревается в установлении и поддержании монопольно высокой цены на сахар.

Представители компании не считают ее занимающей доминирующее положение и не устанавливали монопольно высоких цен. Для оценки представленных возражений управление запросило у компании дополнительные сведения, в связи с чем отложило рассмотрение дела на март.