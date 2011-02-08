План «Большая рыба»

«Россия уверенно реализует курс, который обеспечивает превращение ее в один из мировых центров политического и экономического влияния, культурного и нравственного притяжения, обеспечивает утверждение нового качества жизни всех граждан страны. Мы называем этот курс «Планом Путина».

Из программы партии «Единая Россия».

Темпы экономического развития страны и уровень справедливости в распределении доходов и национальных богатств противоположны в своей динамике – развитие предполагает концентрацию ресурсов в руках частного сектора, а распределение находится в руках государства. На стыке этих интересов и процветает коррупция.

Волею судьбы и личных качеств 10 лет назад у руля страны, потерпевшей крах, встал нормальный и отважный русский мужик, укрепил свою власть и уверенно поставил судно на киль, протрубив сбор и подняв паруса. Теперь опытный и волевой политик должен применить эту власть в нормальных и понятных целях. Да, кому-то больно, кому-то трудно, кого-то высекут, кого-то уничтожат, но мир ничего лучшего либеральной экономики и авторитарной политики для сложившихся в России условий не придумал. Об этом говорят исследования авторитетного экономиста современности Ф. ФУКУЯМА в книге «Конец истории и последний человек», а также предшествующие разработки австрийского и американского экономиста, социолога и историка экономической мысли Й. ШУМПЕТЕРА.

Национальный лидер не путает приоритеты: а) интересы государства - целостность, суверенитет и развитие; б) интересы народа; в) личные интересы, в том числе родственников и друзей. И ведь глупо работать в интересах других политиков, других, не своих олигархов, которые ведь суть - конкуренты.

Но надо сосредоточиться на чистоте бизнеса друзей и родственников чиновников – вот острие антикоррупционной деятельности. В идеале чиновник не должен иметь значительной собственности и интересов вне сферы его обязанностей. Друзья и родственники не должны владеть каким-то бизнесом, поскольку чиновники морально должны быть элитой общества, в прямом понимании этого слова – лучшими людьми, которые и проявляются по своим друзьям, по кругу своего общения, по отношениям к семье – основе социальных, общественных отношений, из которых и порожден институт государства.

Активы и капитал – да, чиновник должен иметь, но заниматься его приращением - нет. Хочешь зарабатывать и наживаться – иди в бизнес. Хочешь заниматься политикой - забудь о коммерции и прибылях, ты ведь поступаешь на обеспечение общественных институтов власти.

Правоохранительные органы должны сконцентрировать своё внимание на деятельности этого круга людей. И, ввиду этого и массы других приоритетов, отложить борьбу с низовой коррупцией, которая в экономике ничего не определяет. Более того, она вынужденный защитный механизм - это вынужденная коррупционная психология.

Демонстрируя борьбу с ней, правоохранители подменяют трудную работу, реальную борьбу с коррупцией, которая только процветает на распродаже освободившихся мест и в дележе проблемной собственности. Так, обвинение во взятках лучшего онколога края ПОЛЕЖАЕВА что, улучшило онкологическую ситуацию? А вот почему контрабандистов и депутатов-жуликов до сих пор «ищут, ищут, а найти не могут»?! Почему судьи Приморского края до сих пор уверенно отрабатывают преступные решения местных князьков «при власти», рассматривая большинство предпринимателей, по выражению председателя конституционного суда Валерия ЗОРЬКИНА, как «ходячие бифштексы»? («РГ» 10.12.2010 «Конституция против криминала»). А где отчёт об этой работе наших приморских органов правосудия и федеральных управлений? И когда руководитель Следственного управления по Приморскому краю Следственного комитета России Сергей БОБРОВНИЧИЙ будет действительно, как ещё царь Пётр указал, «рубить всё дотла», «положит топор на самые корни, а не только сучья обрубать»?

Взятка, откат – это способ мошенничества, путём которого государству впаривают некачественные услуги, дорогое оборудование, имея умысел на хищение бюджетных денег. В простой своей форме раскрытие преступлений за взятку и откат не имеют антикоррупционного эффекта, поскольку ловят стрелочников, которых необходимо и должно квалифицировать соучастниками в составе организованного преступного сообщества (ОПС) – ведь жулики пользуются в основном проверенными и отработанными каналами решения вопроса, подкрепленного на всех уровнях и во всех ветвях власти. А так, под нестрогое наказание нужда, искушение лёгкой наживы, «предпринимательский» авантюризм многих толкнут на посреднические услуги для ОПС.

В простой форме это не раскрытие преступлений, а сокрытие деятельности ОПС. Чем выше показатели по взяткам вне связки с мошенничеством и ОПС, тем хуже работают правоохранители. Ведь коррупционные кланы формируются по схеме: ты мне – я тебе. Обмен должности на услуги образует мафиозные структуры, врастающие метастазами во все органы власти. Именно они должны быть подвергнуты острию борьбы, а не специалисты с переднего фронта жизни, которые пытаются всего лишь обеспечить себе достойные своей квалификации условия существования, отрабатывая вынужденной предприимчивостью государственные просчёты, и в роскоши не утопают. В тюрьму должны идти те, кто создал такую ситуацию, понастроив себе загородных дворцов, служа за скромное вознаграждение на государственных должностях.

Партийные и государственные служащие должны быть вне рынка, вне экономики, но над ними. Они не должны быть подвержены испугу или эйфории рыночных субъектов. Ведь если чиновник заинтересован в бизнесе, в росте своих вложений – его реакции и мотивация при принятии решений будут естественным образом отрабатывать личные экономические риски. И здесь тогда возможна утрата политической власти и неизбежна потеря лучших государственных решений.

Текущая задача обновления элиты - убрать из верхних эшелонов по всей вертикали – центр, субъекты, муниципалитеты, «колхозников» и «быдло», выплывших туда на волне приватизации и капитализации методами лихих 90-х. Все одиозные фигуры, происхождение капиталов которых народ считает сомнительным. А куда убрать - в тюрьму, за границу или в сферу свободного предпринимательства – это по мере качества этих капиталов.

Надо подтянуть в партийную работу предпринимательский актив, который собственным умом сформировал бизнес экономически эффективный, без существенной опоры на административный ресурс, - грамотных, интеллектуально продвинутых людей, обладающих достаточным капиталом и либеральной психологией, в противовес рвачеству, паханству, психологии кормлений и ведению дел по понятиям. Убрать людей, которые законов не знают, поскольку считают себя над законом. Которые считают, что на то и суд грамотный есть, и прокурор, и следователь, чтобы обосновать и реализовать принятое решение.

В 2006 году ООО «Компания Содействия Региональному Процветанию», основанная мной в 1990 году, после трехлетней структуризации активов была подготовлена для публичного размещения акций в качестве инвестиционного бизнеса, в котором остро нуждается дальневосточная экономика. Однако прозрачность активов и деятельность исключительно в правовом поле сделали предприятие лёгкой добычей рейдеров и выявили беспомощность государства в защите частной собственности.

Возник «кассир» Алексей СИМАНЧУК и предложил «в моих интересах» платить 35% от доходов дочерней страховой компании «Пирамида», а ныне скрывающийся КОРОЛЕВ, бывший зам беглого мэра, потребовал 30% от недвижимости. Когда я отказался, приморские банки по рекомендации теруправления Центробанка РФ прекратили кредитование моего холдинга. А в судах стали систематически появляться поддельные документы - незатейливый, но очень эффективный способ, при котором до поры до времени удивительно фартило в отношениях с приморской Фемидой.

Возник копеечный исполнительный лист от 1998 года, который после небольшой «творческой» доработки в 2006 году убедил Арбитражный суд в необходимости ареста всей недвижимости холдинга стоимостью 1050 млн руб. Не пригласив ответчика, Арбитраж ввёл банкротство «Пирамиды», а суд общей юрисдикции, также заочно оценив поддельные документы, взыскал в пользу «удачливых» бизнесменов и политиков с помощью не менее «успешных» адвокатов удивительные суммы, которые расторопные судебные приставы приумножили изъятием недвижимости. А управляющий СК «Пирамида» Сергей ВЛАДИМИРОВ тем временем «кинул» всех клиентов общества, за месяц сбросив активы стоимостью 30 млн за 3 млн рублей.

И все эти годы не покидает меня ощущение живца на крупную рыбу. И чувство общности такой рыбалки с задачами федеральной власти в русле модернизации страны, которая без расчистки общества и либерализации экономики попросту недостижима и которая работу по нейтрализации такой предприимчивости ставит целью реформируемых правоохранительных органов, за результат которой с них спросят со всей жесткостью премьера. Такие проявления «конкуренции», с «цапковской» хваткой, надо устранять. Необходимо разорвать жесткую сцепку политики с частным бизнесом.

Неуклонное, авторитарное администрирование приоритетных национальных задач – единственно умное решение вопроса сбалансированного роста экономики с уровнем справедливого распределения национальных доходов и ресурсов. И, по моему убеждению, базовый элемент инноваций – это опора не на преданных, а на умных. И суметь отказаться от преданных, но косных, научиться работать с умными, но неудобными, вполне амбициозная цель. А когда ставка делается на рядовые способности топ-менеджеров проектов, то и успех почти безнадёжен. Вот и в Давосе в риторике Дмитрия МЕДВЕДЕВА основным звучал этот тезис.

В заключение позволю себе концептуальную метафору из упомянутой статьи Валерия Зорькина: «Вам показывают бассейн и говорят: «Необходимо плыть в сторону модернизации. Альтернатив не существует. Упражняйтесь, наращивайте мускулатуру. Учитесь плавать». Вы воодушевляетесь, тренируетесь, накапливаете умение и силы. Наконец, решаетесь прыгнуть в бассейн. Подходите к его бортику и видите, что бассейн кишит хищниками - стаями пираний, акулами и так далее. Будете ли вы в этом случае прыгать в бассейн? Вопрос, увы, риторический».

Что ж, большая рыба достаётся тому, кто умеет ждать.