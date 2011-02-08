«Витязь» нового поколения объявился на БАМе

На ДВ магистрали интенсивно обновляется локомотивный парк. В 2010 году ДВЖД получила 48 новых локомотивов общей стоимостью 5,7 млрд рублей.

В рамках инвестиционной программы в прошлом году были поставлены 33 электровоза серии ЭС5К «Ермак» и 10 тепловозов серии ТЭМ7. Помимо этого проведена модернизация 41 секции тепловозов на сумму 1,2 млрд руб.

В 2011 году на участке Тында-Юктали (Тындинский регион) планируется проведение опытной эксплуатации тепловозов нового поколения серии 2ТЭА25 «Витязь». В целом на обновление подвижного состава ДВЖД запланировано 7,5 млрд рублей