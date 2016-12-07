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В Амурской области Сбербанк упрощает оплату коммунальных платежей

07 Декабря 2016, 13:32 | Дальний Восток

В офисе Сбербанка в Благовещенске появилось рабочее место крупнейшего поставщика услуг региона – «Благовещенского РКЦ»  (АО «Амурские коммунальные системы»), пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Теперь жители города смогут сделать перерасчет, сверку, получить все необходимые справки и выписки, а также оплатить услуги водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в одном месте - в филиале банка в здании торгового центра «От и До» по адресу  ул. Институтская, 1, сообщили "Золотому Рогу" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.

«Это первый подобный опыт сотрудничества  Дальневосточного Сбербанка, с ресурсоснабжающей организацией именно в этом направлении. Мы планируем его тиражировать и в других городах региона. Процесс оплаты стал более удобным, а значит,  наши клиенты могут посвятить больше времени себе и своим близким», - отметила Наталья Цыкал, заместитель председателя Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.

«Для наших клиентов, это крайне удобно – сделать сверку и сразу же оплатить любым удобным способом без комиссии. Кроме того, в офисе тепло, уютно и  всегда есть консультант, который поможет произвести оплату», - отметил Антон Симаков, заместитель генерального директора ООО «Благовещенский РКЦ».

Режим работы офиса: ежедневно, с 9:00 до 18:00, перерыв на обед у консультанта «Благовещенского РКЦ»  с 13:00 до14:00.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

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Теги: сбербанк 



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