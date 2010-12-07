Железнодорожные перевозки в Китай могут удвоиться в ближайшие 10 лет, заявил, выступая на 5-м Российско-Китайского экономического форума в Москве президент ОАО «Российские железные дороги» Владимир ЯКУНИН.

По его словам, за 10 месяцев 2010 г. объемы грузовых перевозок в этом направлении увеличились на 33% и составили 53 млн т. Хотя основная доля (93,9%) приходится на экспортные перевозки нефти, лесных грузов, химических и минеральных удобрений, с учетом роста поставок машинно-технической продукции из КНР постепенно увеличиваются и импортные перевозки. Поэтому «РЖД» всерьез занялось развитием железнодорожной и терминально-логистической инфраструктуры на этом направлении - на объекты ДФО направлено свыше 12 млрд рублей, в текущем планируется инвестировать около 13 млрд.

В 2010 г. ожидается значительное увеличение перевозок крупнотоннажных контейнеров в сообщении Россия - Китай (примерно на 50%), а также транзитных перевозок Китай - страны ЕС. В рамках развития сотрудничества в «РЖД» достигла договоренностей с китайскими и немецкими партнерами о создании совместного предприятия по перевозке контейнеров. С российской стороны в СП войдет дочерняя компания «РЖД» - ОАО «Трансконтейнер».

«РЖД» участвует в реализации проекта по созданию нового пограничного перехода между Россией и Китаем. Проект предусматривает строительство железнодорожного участка Ленинск - госграница с Китаем в комплексе с железнодорожным мостом Нижнеленинское - Тунцзян через Амур и реконструкцию существующей железнодорожной линии Биробиджан - Ленинск. Проект реализуется на основе государственно-частного партнерства и непосредственно связан с созданием горно-металлургического кластера в Приамурье.

Одним из перспективных направлений является обеспечение перевозок контейнерных грузов из северо-восточных провинций Китая, не имеющих прямого выхода к морю, через российские порты Дальнего Востока с последующей доставкой на юг Китая, в Японию, Южную Корею и другие страны.