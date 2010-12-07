Засекреченные АО

По данным Федеральной налоговой службы, за 9 месяцев 2010 года общее количество акционерных обществ, зарегистрированных на территории ДФО, по сравнению с 2009 годом увеличилось примерно на 1% и в настоящее время составляет 5 321 акционерное общество, в том числе 3 591 ЗАО и 1 730 ОАО. В свою очередь Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) России в ДФО зарегистрировало выпуски акций 100 акционерных обществ, созданных в 2010 году.

Об изменениях в законодательстве на рынке ценных бумаг и об особенностях инфраструктуры финансового рынка региона «ЗР» рассказал руководитель Регионального отделения ФСФР в ДФО Максим АНИСКЕВИЧ.

- Максим Николаевич, следуя логике, в кризисный период бизнесу не до развития. Тем не менее, судя по отчетности, в регионе продолжают регистрировать новые компании. Не все так плохо?

- Если рассматривать результаты эмиссионной деятельности эмитентов Дальнего Востока, то количество зарегистрированных эмиссий РО ФСФР России в ДФО и ФСФР России выросло на 4% в сравнении с 2009 годом. При этом объем зарегистрированных выпусков ценных бумаг за 9 месяцев 2010 года в 1,5 раза превысил показатели 2009 года и составил около 94,5 млрд рублей. Наибольший удельный вес (40%) в привлечении инвестиций приходится на энергетический комплекс, и тому есть объективные причины. Развитие энергетики Дальнего Востока требует значительных финансовых вложений, при этом основным инвестором выступает государство.

В текущем году зарегистрирован и размещается выпуск ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» на общую сумму 8 млрд рублей, где также основным инвестором выступает государство. ЗАО АК «АЛРОСА» в этом году разместило 3 облигационных займа на общую сумму 23 млрд рублей. Целью выпусков является реализация инвестиционных программ и рефинансирование текущих долговых обязательств компаний.

- Согласно законодательству, компании обязаны раскрывать существенные факты, отчеты, внутренние документы и информацию об аффилированных лицах в интернете. На практике эти требования соблюдают далеко не все, и инвесторы жалуются на то, что не могут найти необходимую информацию. Что предпринимает ФСФР, чтобы решить эту проблему?

- В 2010 году РО ФСФР России в ДФО проведена большая работа по мониторингу интернет-ресурсов эмитентов, находящихся на территории округа. Проверено 1,6 тыс. сайтов эмитентов на предмет раскрытия ими информации в соответствии с требованиями законодательства. Выявлено, что около 30% из них не соблюдают требования по раскрытию информации. В адрес нарушителей направлено 434 предписания об устранении нарушений требований Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. Кроме того, 7 юридических лиц привлечены к ответственности по ч. 2 статьи 15.19 КоАП РФ за нарушения порядка и сроков раскрытия информации на рынке ценных бумаг, наложено штрафов на общую сумму 5,1 млн рублей.

Что касается представления в РО ФСФР России в ДФО информации в форме ежеквартальных отчетов, то данные требования выполняют 96% эмитентов, обязанных раскрывать информацию. На сайте Регионального отделения (vlad.ffms.ru) в разделе «Эмитенты» создан подраздел «Раскрытие информации», в котором размещены поступившие в РО ежеквартальные отчеты эмитентов эмиссионных ценных бумаг, обязанных раскрывать информацию в такой форме.

- По инициативе ФСФР небольшие эмитенты с количеством акционеров не более 500 вскоре смогут отказаться от публикации существенных фактов. В случае с каким-нибудь колхозом это понятно, но как быть, к примеру, с ОАО «Находкинский морской торговый порт» или ОАО «Примавтодор», 100% акций которых принадлежит одному владельцу?

- Действительно, изменения, вносимые в ФЗ «О рынке ценных бумаг», предусматривают возможность освобождения эмитента от раскрытия и предоставления информации при одновременном соблюдении ряда условий:

1) если решение об обращении в ФСФР России с заявлением об освобождении принято общим собранием акционеров эмитента большинством в три четверти голосов;

2) если у эмитента отсутствуют иные эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, в отношении которых осуществлена регистрация проспекта таких ценных бумаг;

3) если акции эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже;

4) если число акционеров эмитента не превышает 500.

Эти изменения вступают в силу с 1 января 2011 года. В настоящее время на сайте ФСФР России (www.ffms.ru) можно ознакомиться с проектом порядка рассмотрения заявлений эмитентов, являющихся акционерными обществами, об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Вместе с тем следует отметить, что существенно расширен перечень сведений, признаваемых существенными фактами. К числу таких фактов отнесены сведения о внутрикорпоративном управлении, о судебных исках, предъявляемых к эмитенту, контролирующих и подконтрольных лицах и другие.

- В последнее время отмечаются случаи нарушения законодательства о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров, правил ведения реестра владельцев ценных бумаг?

- Такие нарушения существовали с момента принятия законодательства об акционерных обществах. Вместе с тем последние годы число указанных нарушений уменьшается: корпоративная грамотность растет. Акционеры в основном прибегают к судебно-правовым способам защиты, так как это наиболее эффективный метод разрешения корпоративных споров.

Существует и административный порядок защиты прав акционеров. В апреле 2009 года в КоАП РФ внесены изменения в части усиления ответственности за нарушения законодательства об акционерных обществах: введены новые составы административных правонарушений и существенно увеличены размеры штрафов: в отношении должностных лиц - от 10 тыс. до 50 тыс. рублей; в отношении юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей.

В рамках административной юрисдикции по статьям, предусматривающим ответственность за нарушения законодательства о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров, правил ведения реестра владельцев ценных бумаг Региональным отделением в 2010 году привлечено к ответственности два должностных и два юридических лица, наложено штрафов на общую сумму 1,01 млн рублей.

Кроме того, необходимо напомнить акционерным обществам, самостоятельно осуществляющим ведение реестра о существовании обязанности ежегодно в срок до 15 февраля представлять отчетность в ФСФР России и ее территориальные органы в соответствие с требованиями Приказа ФСФР России от 13.08.2009 № 09-33/пз-н «Об особенностях порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентами именных ценных бумаг». Этим же приказом определены способы раскрытия Правил ведения реестра (которые должны были быть приведены в соответствие с п. 2.2 Приказа до 26 мая 2010 года) для открытых и закрытых акционерных обществ.

- Руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) Владимир МИЛОВИДОВ заявил, что прирост числа финансовых пирамид «несколько замедлился», но ситуацию вокруг них по-прежнему необходимо держать под контролем. Насколько это актуально для Дальнего Востока?

- Проблема «финансовых пирамид» не теряет актуальности. Конечно, совместная работа Регионального отделения, Федеральной антимонопольной службы и правоохранительных органов дает положительные результаты. Так, в течение 2010 года Региональным отделением в правоохранительные органы направлены материалы по двум обращениям, c информацией о деятельности структур, имеющих признаки «финансовых пирамид», осуществляющих привлечение денежных средств физических лиц под высокие проценты (представительство компании Thor United Corporation (США) в г. Владивостоке, а также на территории Республики Саха (Якутия).

Граждан должно настораживать обещание высоких процентов (например, от 50% до 100% годовых) и гарантированной доходности от вклада. Необходимо ориентироваться на банковский процент и индикаторы биржевого рынка.

Региональное отделение ведет работу по финансовому просвещению населения Дальневосточного региона. В 2010 году представители Регионального отделения совместно с участниками финансового рынка провели 31 мероприятие, направленное на формирование у населения, особенно молодого поколения, верного представления о функционировании финансовых рынков, в том числе о схемах работы организаций, имеющих признаки «финансовых пирамид».

На сайте Регионального отделения размещен «перечень структур с признаками финансовых пирамид». Кроме того через сайт граждане и организации могут направить сообщения о ставших известными фактах деятельности подобных организаций.

- ФСФР с июля 2010 г. повысила требования к минимальному размеру собственных средств профучастников рынка ценных бумаг. К чему это привело на Дальнем Востоке?

- Одной из целей увеличения требований к размеру собственных средств профучастников рынка ценных бумаг является повышение надежности компаний, занимающихся профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, и защита интересов их клиентов. Кроме того, повышение нормативов достаточности собственных средств направлено на пресечение деятельности фиктивных компаний, участвующих в схемах легализации денежных средств. Ряд региональных профессиональных участников фондового рынка были вынуждены отказаться от осуществления деятельности в связи с невозможностью выполнить требования по увеличению размера собственных средств.

Следует отметить, что одной из особенностей инфраструктуры финансового рынка Дальневосточного региона является то, что на сегодняшний момент 70% из числа работающих на финансовым рынке - это кредитные организации, в свою очередь, не выражающие обеспокоенности по поводу повышения нормативов достаточности собственных средств, ввиду того, что собственные средства таких профучастников на настоящий момент уже соответствуют нормативам достаточности, установленным приказом ФСФР России от 30.07.2009 № 09-29/пз-н.

- На ваш взгляд, в регионе сейчас есть компании, которые могут провести успешное IPO?

- Напомню, что аббревиатура IPO (Initial Public Offering) переводится как «первоначальное публичное предложение». Компания, проводящая IPO, размещает среди неограниченного круга лиц выпуск акций через фондовую биржу. Успех IPO в целом зависит от экономической привлекательности компании, структурной готовности менеджмента, показателей финансовой отчетности. Эмитенты Дальневосточного федерального округа не проводили выпуск IPO. Близки к этому, я думаю, энергетические компании Дальнего Востока. Свыше 80% дополнительных выпусков ценных бумаг эмитентов округа размещается путем закрытой подписки. В 2010 году объем привлеченных средств таким способом составляет свыше 25 млрд рублей.

В то же время некоторые эмитенты проводят размещение ценных бумаг и путем открытой подписки: в текущем году зарегистрированы облигации ЗАО АК «АЛРОСА» и ОАО «Сахатранснефтегаз», акции ОАО «ДВМП» и ОАО «Инвестиционная компания «РФА-Инвест», общий объем которых по номинальной стоимости составил около 30 млрд рублей.

Вопросы IPO - это комплексные вопросы, которые задействуют все стороны финансового рынка России. Кризис позволил переосмыслить место нашего финансового рынка во всех международных финансовых системах. Устойчивые спрос и предложение на IPO появятся после начала активного роста промышленного производства.