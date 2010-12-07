Теперь на «Фармацию» нацелилась «О’Вита»

Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю отказало зарегистрированному во Владивостоке ООО «011» в желании стать владельцем ОАО «Фармация» (владеет аптечной сетью по Приморскому краю).

В УФАС отказ в удовлетворении ходатайства о приобретении акций объясняют тем, что сделка может привести к возникновению доминирующего положения «011» на рынке услуг розничной торговли лекарственными средствами на территории Шкотовского района и, соответственно, к ограничению конкуренции на указанном рынке.

После отказа «011» о своем интересе в отношении «Фармации» заявило ООО «О’Вита». В то же время эксперты рынка уверяют, что оба ООО, обратившиеся в УФАС по поводу приобретения акций, действуют в интересах одного лица.