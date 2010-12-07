«РАО ЭС Востока» перейдет на ручное управление

ОАО «РАО Энергетические системы Востока» («РАО ЭС Востока») рассчитывает уже в первом полугодии 2011 года завершить реорганизацию корпоративной структуры, передав функции единого исполнительного органа от всех дочерних компаний холдингу, сообщил глава энергохолдинга Иван БЛАГОДЫРЬ на конференции в Москве.

По его словам, передача управления «дочками» в руки «РАО ЭС Востока» является первым этапом консолидации холдинга. Второй этап предполагает переход на единую акцию. В настоящее время «РАО ЭС Востока» продолжает переговоры с миноритарными акционерами дочерних компаний, в том числе ОАО «СУЭК». Иван Благодырь отметил, что консолидация позволит снять ряд проблемных вопросов. «Сейчас мы сталкиваемся с корпоративными конфликтами, например, СУЭК не хочет, чтобы его доля размывалась», - сказал он, добавив, что уже на первом этапе - передаче управления «РАО ЭС Востока» - будут сняты многие риски, в том числе корпоративные. Предполагается, что холдинг будет осуществлять управление как инвестиционной, так и текущей деятельностью своих дочерних компаний.





ОАО «РАО ЭС Востока» владеет пакетами акций дальневосточных энергокомпаний, в том числе ОАО «Дальневосточная энергетическая компания», ОАО «Дальневосточная генерирующая компания», ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», ОАО АК «Якутскэнерго», ОАО «Магаданэнерго», ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Сахалинэнерго».