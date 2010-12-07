Аттестация для офиса

Статья 212 ТК РФ обязывает каждого работодателя обеспечить проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией. Содержание указанных норм позволяет сделать вывод об обязательности проведения аттестации всеми организациями, независимо от организационно-правовой формы и вида деятельности. Тем не менее у работодателей остается много вопросов о порядке и сроках проведения аттестации.

На них в интервью «ЗР» отвечает Геннадий ЛОБЕЕВ, заместитель главного государственного инспектора труда в Приморском крае.

- Геннадий Федорович, расскажите, пожалуйста, что понимается под «аттестацией рабочих мест»? И зачем нужна эта процедура?

- Аттестация рабочих мест по условиям труда - это оценка условий труда на рабочих местах для выявления вредных и опасных производственных факторов. После чего проводятся мероприятия по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями. Проще говоря, аттестация - это определение уровня опасности производства. По результатам измерений, рабочему месту присваивается класс с 1 (нормальные) по 4 (опасные условия). Определить класс опасности производства необходимо, чтобы в дальнейшем рассчитывать льготы и компенсации работникам в соответствии с законодательством, а не так, как хочется работнику или работодателю. Причем под льготами и компенсациями понимается не только прибавка к зарплате. В компенсационный пакет работника, трудящегося на вредном или опасном производстве, могут входить дополнительные дни отпуска, досрочный выход на пенсию, выдача молока или яблочного сока для выведения токсинов из организма.

Кроме того, результаты аттестации используются для установления диагноза профзаболевания, в том числе при решении споров в судебном порядке. Также они необходимы для включения пункта об условиях труда в трудовой договор, что, естественно, влечет за собой обязанность работодателя обеспечить работника средствами защиты, соблюдать требования по длительности рабочего дня и повышенной оплате труда. В целом, процедура аттестации необходима и работникам и работодателям. В первую очередь для улучшения условий труда. А во-вторых, для защиты интересов обеих сторон в суде. Причем несправедливым нападкам может подвергнуться и работодатель.

- Все ли обязаны пройти эту процедуру? И как часто нужно проводить аттестацию на предприятии?

- Да, все работодатели обязаны проводить аттестацию раз в 5 лет. Это относится не только к производственным предприятиям, где существует множество опасных факторов. Обязательной аттестация является и для малых предприятий, и для индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, если предприниматель - физическое лицо нанимает работников по трудовому договору.

Дополнительную переаттестацию необходимо будет провести при создании новых рабочих мест, при замене оборудования или внедрении нового технологического процесса, при переносе производства в другое место. То есть в любом случае, когда условия труда меняются.

- Аттестацию рабочих мест должны произвести все работодатели, включая тех, кто целыми днями работает в офисах?

- Да. Но не стоит думать, что если в вашем офисе 50 столов, то аттестация обойдется в 150 тыс. рублей - сумму неподъемную для вашей организации. Для подобных случаев было разработано понятие «аналогичные рабочие места». То есть, если на предприятии есть работники одной профессии или должности, которые выполняют однотипную работу в одинаковом режиме, используют одно и то же оборудование и их рабочие места расположены в одном помещении и имеют подобные условия труда, то для аттестации достаточно провести исследования 20% мест. Соответственно для офиса с 50 работниками стоимость аттестации 10 рабочих мест составит лишь 30 тыс. А это уже вполне доступные средства.

- А как проходит сама процедура аттестации? Может ли предприятие провести её собственными силами?

- Проведение работ по аттестации достаточно трудоемкий и технологичный процесс, требующий от соответствующего персонала определенных знаний в области охраны труда и промышленной санитарии. Кроме того, необходимы метрологически поверенное оборудование и аттестованные методики измерений вредных производственных факторов. Если предприятие обладает такими ресурсами, то может самостоятельно провести аттестацию. В противном случае лучше воспользоваться услугами профильных фирм. Если вы заключаете договор на проведение аттестации «под ключ», то вся работа проводится силами аттестующей организации. Стоимость аттестации одного рабочего места может варьироваться от 1500 до 5000 руб. Цена зависит от количества аналогичных рабочих мест и набора вредных производственных факторов, так как с этим напрямую связано количество проводимых инструментальных измерений вредных и опасных производственных факторов. В Приморье определяющим фактором также является удаленность производства и разбросанность рабочих мест.

В итоге организация получает большой комплект документов по проведенной аттестации рабочих мест. На каждое рабочее место (или группу аналогичных) составляется карта аттестации рабочего места. Это документ, содержащий сведения о фактических условиях труда на рабочем месте, применяемых компенсациях, доплатах работникам, нормах выдачи средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви, а также рекомендации по улучшению условий труда на данном рабочем месте.

После проведения аттестации работодатель должен направить комплект документов по аттестации рабочих мест в Государственную инспекцию труда Приморского края. Кстати, не все знают, что организации, проведшие аттестацию, имеют право на получение скидки к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Размер такой скидки рассчитывается территориальным органом Фонда социального страхования РФ, и доходит до 40%. Таким образом государство частично компенсирует затраты предприятия на проведение аттестации.

- И сколько времени занимает процесс?

- 6-8 месяцев. Процесс этот длительный, так как надо провести измерения как в самый холодный, так и в самый жаркий период года.

- Какое количество работодателей уже провело аттестацию в этом году?

- С начала 2010 года по данным Государственной инспекции труда в Приморском крае 358 организаций провели аттестацию рабочих мест по условиям труда, в которых аттестованы 15 859 рабочих мест, из них 6 202 - это рабочие места с вредными и опасными условиями труда. И еще 78 предприятий передали в инспекцию материалы результатов проведения аттестации рабочих мест.

Активнее проводят аттестацию рабочих мест в основном те организации, в которых сохранен отраслевой принцип управления охраной труда. Это организации сферы энергетики, транспорта и связи, организации здравоохранения и обрабатывающей отрасли. Уже прошли аттестацию: Филиал ОАО «ДГК» «Приморские тепловые сети», ОАО «Международный аэропорт» г. Артем, ОАО «Восточная Верфь» и другие. Значительно увеличили темпы аттестации рабочих мест по условиям труда организации сельского хозяйства, образования.

- Результаты впечатляют. А что будет с теми, кто не проведет аттестацию на своих предприятиях? Какие санкции предусмотрены за это?

- Если организация не провела аттестацию, то на неё накладывают штраф и она получает предписание, в котором её обязуют провести это мероприятие. Административный кодекс предусматривает штраф 1000 - 5000 руб., если его выписывают на руководителя. И от 30 до 50 тысяч, если на предприятие.

Если же организация и после получения предписания не устранила правонарушение, то инспектор, повторно выявив нарушение, составляет протокол и направляет заявление в мировой суд. Который может дисквалифицировать руководителя сроком до 3 лет. За 9 месяцев 2010 года 11 руководителей лишились своих должностей.